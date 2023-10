Poco más de un millón de personas habilitadas para votar, asistieron ayer en Salta a emitir su sufragio en las elecciones generales, en una jornada muy calurosa con temperaturas que rozaron los 40 grados en horas de la siesta.

A media mañana, el gobernador Gustavo Sáenz y el vicegobernador Antonio Marocco, concurrieron a las escuelas públicas ubicadas en manzanas céntricas de la capital salteña donde usualmente votan. Rodeado por periodistas, Sáenz tuvo que atajar una consulta incómoda. "Gobernador, ¿durmieron la siesta en las últimas PASO?", preguntó un periodista. "Entendimos que la gente está enojada y tienen razón, pero la democracia se cura con más democracia", dijo como preludio a la respuesta central: "yo no duermo la siesta, el (por el candidato a la presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa) está convencido que en el norte dormimos la siesta, pero el también se durmió en Tigre", lanzó entre sonrisas de los presentes.

A esa altura, todo era expectativa, nadie sabía que el ministro de Economía de la Nación finalmente ganaría la votación a la presidencia nacional, aunque el porcentaje no le alcanzaría para evitar el ballotage del próximo 19 de noviembre ante el candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei. Después de votar en el ex Colegio Nacional de Salta (fundado en 1864) el gobernador continuó dialogando con la prensa y se explayó sobre algunas de las razones por las que las últimas PASO del 13 de agosto resultaron un llamado de atención -al borde de la doble amarilla en la metáfora futbolera- para el espacio de Unión por la Patria.

"La rebeldía de los jóvenes es importante", declaró, "pero también es importante que un día como hoy puedan reflexionar", opinó. "Son hijos de la democracia. No han pasado por lo que muchos de nosotros vivimos, o muchos de nuestros padres o abuelos", agregó en alusión a una elección general que se realizó en un mes estrechamente relacionado con el aniversario por los 40 años de democracia en Argentina. "Más allá de lo que pase hoy, la ultraderecha se instaló en el país, ¿por qué ganó una porción del electorado?", consultó este medio. "Creo que la gente esta enojada y con razón", insistió, "pero no creo que se instaló en el país la ultraderecha", opinó. "No creo que la gente quiera que los chicos usen armas o que se vendan los órganos. No imagino eso para nada, pero la gente está enojada y tenemos que continuar trabajando", cerró. Al final, aseguró que realizará cambios en el gabinete provincial aunque sin dar detalles sobre ese movimiento de piezas en los ministerios salteños.

Hacerse cargo de los errores

El vicegobernador Antonio Marocco también completó el trámite electoral en una escuela ubicada a pocas cuadras de distancia (Justo José de Urquiza). En ese momento, la pregunta que lo incomodó fue relacionada con la crítica que realizó por la TV Pública Sergio Massa pocos días después de las elecciones PASO: "en el norte durmieron la siesta".



Marocco respondió que era "muy temprano para hablar de la siesta", jugando con el horario de la entrevista (media mañana) y la jornada electoral en desarrollo. "Hemos puesto todo nuestro esfuerzo en esta elección. Entendemos que hubo un enojo de la sociedad con la política", afirmó en línea con las declaraciones del gobernador salteño. "La política tiene que hacerse cargo de los errores que comete", insistió. "Algunos ejemplos aparecieron durante la nueva conformación del espacio al que pertenezco y en el que milito", continuó en alusión al caso que involucró a Martín Insaurralde. "No vamos a perdonar esos errores, ni vamos a acompañar a los vivos que se aprovechan del mandato. En ese sentido, el candidato a presidente y actual ministro de Economía dió un fuerte mensajes", recordó.

Los dos funcionarios más importantes del Estado salteño coincidieron en la visión federal y no centralista necesaria en quien dirija los destinos de la Nación en los siguientes cuatro años. También, en el futuro de la explotación del litio y tierras raras en la Puna salteña. "Nosotros vamos a seguir trabajando de manera conjunta, las tres provincias (Salta, Jujuy y Catamarca) para defender lo que nos corresponde", afirmó Sáenz, y agregó: "los recursos naturales son de las provincias y tenemos que mejorar en el tema de las regalías".



Por su parte, el vicegobernador Marocco rechazó la idea de una nacionalización de la explotación del litio y lanzó al Congreso Nacional la discusión sobre la modificación de las regalías mineras. "No quiero el rulero del litio en Puerto Madero", declaró y explicó que aludía a los técnicos de YPF SA que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no en las localidades próximas a Vaca Muerta. "Quiero el rulo de trabajadores en General Güemes, Campo Quijano, o en La Candelaria. Queremos explotar nuestros recursos naturales con nuestra gente dentro, para que así sumemos los servicios del estado: trabajadores sanos y con educación estatal".



Periodistas y algoritmos

Gustavo Saénz llegó a votar acompañado por el actual senador por el departamento Capital Emiliano Durand, que también es el intendente electo por el municipio Salta. "¿Qué va a pasar en la ciudad con la construcción descontrolada de edificios?", preguntó Salta/12. "Tiene que ver con una revisión de los códigos de planificación y urbanismo", respondió, "no se tiene que construir con excepción sino con planificación", agregó poco después.

(Imagen Analía Brizuela).

El legislador y futuro jefe comunal (asumirá el 10 de diciembre) acompañó al mandatario salteño a un desayuno que ofrecieron a la prensa local en un local céntrico ubicado a una cuadra del establecimiento donde Sáenz votó. En ese lugar, y sin la presión de micrófonos y cámaras, Durand respondió a una consulta recurrente: ¿por qué el peronismo perdió a la juventud en manos de los libertarios? Explicó que la mediatización de los mensajes y la lógica de su producción se encuentra en la base de la derrota electoral que sufrió Unión por la Patria en las últimas PASO. En su opinión, los últimos manejan patrones de comunicación antiguos porque no responden a la lógica disruptiva que manejan los algoritmos en la actualidad. Cuando este medio le consultó al gobernador salteño si evaluaba modificar su política de comunicación, su gestualidad lo dijo todo y respondió: "no creo en eso".



El fantasma del fraude

Aunque no se registraron incidentes de importancia en las 3.092 mesas habilitadas en toda la provincia, sí circularon denuncias por faltante de boletas o maniobras fraudulentas. Algunas fueron mediáticas y circularon por redes sociales, mientras otras se formalizaron en la Fiscalía Federal con competencia electoral, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos. Dos espacios, Salta Independiente y La Libertad Avanza, realizaron denuncias, en principio, mediáticas. El candidato a diputado nacional por SI, Felipe Biella, dijo al salir de votar en la Escuela Justo José de Urquiza, que en mesas de la escuela 4728, ubicada al norte de la capital salteña, no había boletas de su espacio apenas comenzó el acto electoral. Biella explicó luego a Salta/12 que no hizo falta realizar una denuncia formal porque los fiscales de las mesas revolvieron el problema.

María Emilia Orozco, candidata a diputada nacional en primer término por LLA (que ayer ganó su banca en las elecciones generales) denunció por redes sociales: "Nuestros grupos de toda la provincia explotan porque lamentablemente la vieja política está haciendo daño. Le pido a los votantes y a nuestros fiscales que se fijen en el número de las boletas. Los están tachando y rompiendo. Denuncien con los presidentes de mesa o las autoridades correspondientes. Cuidemos la democracia y les demostremos a todos los corruptos que les queda poco tiempo", fue el mensaje en su posteo.

Videos de votantes que mostraban boletas con los números de la lista tachados o directamente cortados también fueron denunciados mediáticamente desde el espacio de UxP. Una hora después del cierre de los comicios, la Unidad Fiscal Federal con competencia electoral aseguró haber recibido numerosas denuncias de manera presencial, por vía remota e incluso por WhatsApp, "en su mayoría por el reparto indebido de boletas electorales no habilitadas y otras en inmediaciones de escuelas".

La Policía de la provincia demoró a cinco personas que repartían boletas cerca de los centros de votación. La fiscalía con competencia electoral informó que les secuestraron "mochilas con votos, celulares y anotaciones con registros de electores", y que luego "quedaron en libertad supeditadas a ulteriores diligencias investigativas". Entre las denuncias, también ingresaron algunas relacionadas con la apertura de sedes partidarias, la presencia irregular de cartelería política cerca de los lugares de votación, y la rotura de votos en las mesas de elección. Cuando se publicaron los resultados oficiales de la elección general de ayer por la noche, la pestaña Salta del sitio resultados.gob.ar/ informó que los votos impugnados o recurridos sumaron 1.310 votos, que representó el 0,17 del padrón electoral. La Fiscalía Federal aseguró además que durante el escrutinio definitivo analizarían cada caso presentado de manera formal por los canales abiertos.

Al cerrar los comicios, la centralidad de la escena electoral se concentró en los bunker. Cuando todavía no se conocían los resultados oficiales, Marcos Urtubey reapareció en el bunker de UxP donde se esperaba el discurso de Pablo Outes, candidato a diputado nacional en primer término que obtuvo el segundo lugar en las elecciones detrás de la libertaria María Emilia Orozco. El ex candidato de LLA que compitió por la intendencia de la ciudad de Salta en las elecciones provinciales de mayo pasado declaró que él "nunca dejó de ser peronista", y no descartó integrar los gabinetes de Emiliano Durand, incluso del segundo período de Gustavo Sáenz.