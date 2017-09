Mientras el presidente Mauricio Macri probaba en Tucumán un heladito de “remolacha, arroz con leche y mate cocido”, una gran cantidad de dirigentes políticos de la oposición participaron ayer de la multitudinaria movilización frente a la Casa Rosada para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Unidad Ciudadana casi en pleno, distintas expresiones del PJ, referentes del Movimiento Evita, hombres y mujeres de Cumplir y Libres del Sur, junto a las diversas agrupaciones de izquierda, asistieron a la marcha en Plaza de Mayo. Mezclados entre la multitud o al frente de sus propias banderas, todos coincidieron en el reclamo al Estado argentino por el paradero del joven artesano desaparecido tras un operativo de Gendarmería en Chubut.

Candidatos como Jorge Taiana, Daniel Filmus, Mariano Recalde, Leopoldo Moreau, Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza, Gabriela Cerruti, entre muchos otros kirchneristas levantaron carteles con la imagen de Maldonado, pidieron por su aparición y reclamaron que el Gobierno de Macri se haga cargo de responder la pregunta que desde hace un mes recorre todo el país: ¿Dónde está Santiago Maldonado?. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no estuvo en la Plaza de Mayo, aunque ayer participó de una misa en Merlo por la aparición con vida de Maldonado. “Le exigimos al Gobierno que, en carácter de urgente, informe al pueblo de la Nación Argentina los motivos por los cuales, en vigencia del estado democrático, se producen desapariciones forzadas de personas”, expresó en un comunicado José Luis Gioja, titular del PJ.

A contramano del discurso de Cambiemos, que intentó asociar el masivo reclamo de ayer con una maniobra del kirchnerismo, distintas expresiones políticas también se movilizaron. Libres del Sur, aliado de Sergio Massa en Capital Federal llevó la consigna “Bullrich hacete cargo”. Desde el Movimiento Evita, que marchó junto a la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el diputado Leonardo Grosso advirtió sobre el contexto en el que se produjo la desaparición del joven: “Es difícil entender la desaparición sin ver que el Estado elige defender a Benetton mientras una comunidad Mapuche está peleando por la tierra”, analizó Grosso. Florencia Casamiquela, Juan Manuel Abal Medina, candidatos de Cumplir, el espacio de Florencio Randazzo, también dijeron presente. “Hoy, con más fuerza que nunca, todos exigimos saber donde está Santiago Maldonado. #UnMesSinSantiago”, escribió Randazzo en Twitter.

Como no sucede desde hace años, las agrupaciones de izquierda compartieron una misma movilización con otros espacios no trotskistas. Desde el FIT, integrado por PTS y el Partido Obrero, apuntaron especialmente sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su jefe de Gabinete, Pablo Noceti. “#UnMesSinSantiago y Noceti sigue libre y en funciones! Uno de los responsables del operativo donde se llevaron a Santiago”, señaló Nicolás del Caño, ex candidato presidencial.