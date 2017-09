Sergio, el hermano mayor de Santiago Maldonado, se refirió al acto en Plaza de Mayo, los incidentes posteriores y el estado de la causa, cuyo secreto de sumario finaliza este lunes. Aseguró, en diálogo con AM 750 y Radio 10, no necesita que el gobierno lo llame sino que "actúen, que hagan algo" por su hermano y cuestionó el blindaje mediático que goza la administración de Cambiemos.

“Me fui contento, fue mucha gente. De los incidentes vi poco, pero la represión me pareció una brutalidad, no había necesidad de hacerlo. Se manchó la marcha, en vez de hablar de eso hoy hablamos de los incidentes.

“Algunos tiraban piedras, no creo que hayan sido los miles que fueron. Quiero que se investigue. Cuando hay detenidos es siempre el más indefenso al que agarran”.

“Mañana voy a Esquel, se levanta el secretario de sumario este lunes y vamos a poder ver la causa con la abogada. No debería haber habido secreto de sumario para los familares, no nos tendrían que ocultar información”.

“Si la ministra de Seguridad transmite inseguridad, a mí me da cosa”.

“La única hipótesis es que lo tiene Gendarmería. No sé dónde, pero ellos se lo llevaron. Veremos en qué se avanzó estos 16 días de secreto de sumario con los rastrillajes de la fiscal Ávila. Si el juez cambió la carátula a desaparición forzada, es porque hay algún indicio”.

“Aportamos el video donde se ve a Santiago. Si ven bien ese video, saludan a todos y a mi hermano no, porque no lo conocen. Presentamos fotos de él con esa ropa para comparar”.

“El chico que estuvo con él en Chile lo reconoce en el video por la forma de caminar".

“Hay gente que se acerca y apoya, estamos en una película horrorosa, lo vamos a valorar con el tiempo. Se siente el apoyo de la gente, algunos vienen con lágrimas en los ojos, sin saber qué decir”.

“Es terrible, pero estamos contentos con el cambio de caratula, después de 23 días".

“Esto no puede pasar más. Hay muchos Santiagos en el mundo que se exponen”.

“Estuve en la Unsam con Adolfo Pérez Esquivel, la Comisión por la Memoria, y el Padre Pepe. Gente, gente que hace cosas todo el tiempo y está expuesta. Uno los ha visto en la tele y por ahí no lo vive así. Da paz escucharlos, a Pérez Esquivel lo estoy conociendo cada vez más y es un orgullo que nos acompañe".

“Hace dos años, cuando era presidenta, la atacaban a Cristina con cualquier problema. Y ahora a Macri no se lo cuestiona. Hay un blindaje. El fin de semana largo me hubiera gustado descansar, pero tengo a mi hermano desaparecido. Él estuvo cerca, en Villa La Angostura y no se acercó a informarse. No necesito que me llamen, sino que actúen, que hagan algo”.

“Me da vergüenza, por cómo lucharon las Madres y otros organismos, que haya tanto cinismo”.

“La respuesta del gobierno es mala porque tienen las manos sucias”.

“Un tipo que tiene 17 empresas en Panamá, no pasa nada, está bien. Mi hermano, que no gasta en ropa, ayuda a la gente, tiene sus ideales, lo cuestionan”.

“Al presidente le diría que actúe como tal, parece un empleado de terratenientes. No abrió la boca en un mes”.

“Cuando pase esto y recupere a mi hermano, me voy a ocupar de los periodistas que dijeron barbaridades, como Lanata. Yo no soy Huala, que está en la cárcel vulnerable. Voy a pedir que se traguen lo que dijeron y paguen por eso. Son unos mercenarios, miren cómo se dieron vuelta con varias cosas”.

“Estuve con mis viejos el jueves. Los veo mal. Se dicen muchas barbaridades en la tele, como cuando dicen que apareció un cuerpo, y es una demencia, lo siento en carne propia”.

“Qué vuelva Santiago. Es lo que pedimos. La decisión la tiene otra persona”.