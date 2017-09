Amigas del alma

La investigación comenzada a partir de los lotes no declarados por el presidente Maurizio Macrì, cuyo valor es equivalente al de todos los bienes sumados de su declaración jurada y del fideicomiso opaco que le organizó el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, se ramificó en diversas direcciones. El hermano menor, Gianfranco Macrì, blanqueó bienes por 622 millones de pesos, y el presunto comprador de las empresas presidenciales, Marcelo Mindlin, por 770, suma similar a la que habría pagado por su nueva adquisición. Las esposas de ambos, Elianne Badessich de Macrì y Mariana Mindlin, desde hace más de veinte años son inseparables compañeras de caminata en los links del Buenos Aires Golf Club, construido en Bella Vista por los Macrì. Esa amistad resistió la crisis de 2001, cuando la empresa familiar de los Macrì dispuso no seguir pagando la parte de los gastos que le correspondía por la propiedad de unas 300 membresías, y cargarla sobre los 400 socios restantes, que habían oblado 25.000 dólares cada uno por el privilegio de pertenecer. La alternativa que les ofreció el club fue que cada uno consiguiera un nuevo socio que se hiciera cargo de su parte. Hubo asambleas tumultuosas y renuncias, pero esto no afectó el nexo entre las esposas de Gianfranco Macrì y Marcelo Midlin.