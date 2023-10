El expresidente Mauricio Macri finalmente confirmó lo que ya era sabido: su respaldo incondicional al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje con Sergio Massa. "El 30 por ciento de los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Milei", argumentó y remató su postura con un slogan: "Nosotros somos el cambio o no somos nada". También usó a su hija para justificar el respaldo al libertario: "Anoche, Antonia me dijo 'papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei", lanzó.

"Es un apoyo incondicional. No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo. Fuimos a la reunión (con Milei) no para un toma y daca", afirmó sobre el encuentro que mantuvieron, junto con la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el martes por la noche, en el que se selló el acuerdo.



El exmandatario aseguró que no presionó a Bullrich para que exprese su apoyo a Milei. “Hay gente que le gusta ningunear, ponerse por arriba de los demás, Patricia Bullrich fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna. Ella ha comunicado lo que siente y lo que piensa, y hoy estoy confirmando que yo adhiero", sostuvo.

Macri aprovechó para cuestionar a sus aliados de la UCR en Juntos por el Cambio, que cuestionaron fuertemente el apoyo a Milei. "Ellos lo que quieren es apoyar a Massa, que lo digan", disparó.



Luego acusó a los radicales de "vivir transando". "Morales, Yacobiti, Lousteau y otros estuvieron siempre transando por detrás nuestro. Tal vez con la excusa de que necesitaban para sus provincias", dijo. También apuntó a Elisa Carrió como alguien a quien "le gana el ego".

"No se rompió Juntos por el Cambio, no al menos el que fundé yo", lanzó.

La reconciliación de Macri

Durante una entrevista por Radio Mitre, el expresidente pidió apoyar a Milei desempolvando el cuestionado concepto de “reconciliación”, esbozado durante años por los sectores que defendieron la última dictadura militar.

“Les pido a todos que tenemos que reconciliarnos”, dijo en más de una oportunidad. “Es hora de sanar esta discusión como lo han sanado Patricia y Javier, porque el bien superior es darle a la Argentina una esperanza de cambio”, fundamentó.

Luego llamó a “no tenerle miedo” al líder de LLA y a convencerse de que “es el único camino que hoy tiene la Argentina”.

“Aparte de sanar y reconciliarnos todos en casa –añadió-, pido que no caigamos en los miedos porque el único miedo es continuar igual. No creamos en las campañas de miedo (…) y recuperemos una esperanza a pesar de todas las dudas que podamos tener".

El apoyo incondicional a Milei

Por otra parte, recalcó que “hoy el que lidera la propuesta de cambio en este balotaje es Javier Milei” y pidió a la dirigencia de Juntos por el Cambio a “tener la humildad de reconocer que la gente lo eligió él y a nosotros para apoyar a pesar de que sabemos que tenemos diferencias”.

“Dejémonos de joder. Hay que salir de este tobogán de decadencia”, dijo y volvió a sacar a la luz sus viejos entredichos con el ministro de Economía: “Massa me mintió siempre” y por el contrario “Javier Milei a mí no me mintió ni una vez”.

Luego intentó deslindarse de su responsabilidad en la reunión que Patricia Bullrich y Milei mantuvieron el martes a la noche y aseguró que fue la excandidata quien dijo que había que “hacer un apoyo incondicional que no es a cambio de nada”-

Macri juró y perjuró que a Milei “no le hemos pedido nada” y que “no se habló ningún cargo”. Eso sí, dejó claro que “las simpatías que tenga Javier por algún dirigente (de JxC) son cosas de él”.

La ruptura de Juntos por el Cambio

También repartió críticas a sus socios radicales, que desde el lunes le cuestionaron su autoridad en la coalición. Los criticó por su intención de expulsar del partido al excandidato a vicepresidente Luis Petri (“¿Cómo van a echar a alguien por oponerse al kirchnerismo?”) y los calificó de “prepotentes”.

“Quieren imponer el silencio cuando ellos manifiestan permanentemente que van a votar ‘pero nunca a Milei’. Si lo van a votar a Massa, que lo blanqueen y tengan la dignidad de decirlo”, desafió.

En el mismo tono los acusó de “utilizar la neutralidad para esconder su apoyo al señor Massa” porque su relación con el ministro “les da mayor comodidad que la incertidumbre con Milei”.

Finalmente, lanzó un llamado al diálogo interno: “Dentro de 20 días, cuando pase esta PASO (SIC), nos vamos a sentar de vuelta y vamos a decir en qué cosas vamos a trabajar unidos para defender la institucionalidad, gobierne Massa o gobierne Milei. Si tenemos un compromiso con la república, como yo tengo, estaremos ahí dialogando”.