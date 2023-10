Últimos días para anotarse para recibir el "nuevo IFE", el refuerzo para trabajadores informales de $94.000 que se cobrará en dos cuotas en octubre y noviembre. La ANSES informó este viernes que la fecha límite para inscribirse al beneficio será el próximo martes 31 de octubre.

A través de la resolución 1178/2023, publicada en el Boletín Oficial, el organismo detalla que hasta ese mismo día también podrán presentar reclamos por posibles denegatorias.

Hasta el momento, 2,5 millones de personas ya cobraron la primera cuota.

Nuevo IFE 2023: cómo anotarse y cuándo finaliza la inscripción

Según informó ANSES, para anotarse al "nuevo IFE 2023", los interesados deberán:

Ingresar a la web www.anses.gob.ar

Usar la aplicación "mi ANSES"

El horario de atención será todos los días de 14 a 22 horas. El último día para hacer el trámite es el 31 de octubre, inclusive.

Quiénes pueden solicitar el refuerzo de $94.000



Tener más de 18 años y menos de 65 (al 30/09/2023).

(al 30/09/2023). Ser argentino o argentina nativa, por opción o naturalizadas. O extranjero, pero con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina.

en la Argentina. No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal en el sector privado ni en el público –en ninguno de sus niveles–, ni ser monotributista, autónomo o trabajador o trabajadora de casas particulares .

. No contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado (Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignacióon por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros).

(Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignacióon por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros). No ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado .

. No contar con cobertura de salud.

No tener a cargo a niños, niñas, adolescentes o personas mayores de edad con discapacidad titulares de alguna de las prestaciones establecidas por el Régimen de Asignaciones Familiares.



No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

de antigüedad (no aplica a motocicletas). No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones .

. No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023.

iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023. No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

(sumados entre junio y julio 2023). No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023. No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

en los últimos 6 meses. No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

durante el período de junio o julio de 2023. No ser una persona privada de la libertad , bajo cualquier modalidad.

, bajo cualquier modalidad. Tener una cuenta bancaria a tu nombre. Sólo vas a poder recibir el refuerzo en una CBU válida, es decir, no vas a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU.



Tras solicitar el refuerzo, el organismo realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes.



ANSES también indicó que a quienes tengan entre 18 y 24 años, y no tengan hijos a cargo o cónyuge, se les evaluará el grupo familiar. Los padres no deberán contar con ingresos iguales o superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Tampoco podrán poseer embarcaciones, aeronaves o haber declarado bienes personales.



