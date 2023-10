Será la primera en su tipo. Un punto de partida, pero también uno de llegada porque responde a un devenir. Bajo la consigna “Leé ciencia. Leé Futuro” y organizada por el Centro Cultural de la Ciencia -conocido como C3- y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, este sábado y domingo se realizará la "Feria de Libros Científicos", que reunirá la oferta de distintos sellos dedicados a la divulgación, además de ofrecer actividades y charlas a cargo de la escritora Betina González, y el físico y ensayista mexicano Juan Nepote, entre otros referentes.

El encuentro se realizará en el C3 (Godoy Cruz 2270), dependiente del Ministerio, ambos días del fin de semana de 12 a 19. Estará dedicado a libros y autores que abordan temas de ciencia ya sea desde la ficción o la no ficción. Modos distintos de acercarse a ella. "Busca generar un espacio de intercambio, encuentro, conversación -en el sentido metafórico y literal del término- entre lectores y editoriales que tengan colecciones que toquen temas de ciencia", resume a Página/12 Florencia Badaracco, coordinadora de la programación cultural del C3.

Participará una veintena de editoriales, algunas muy grandes y otras más pequeñas e independientes, entre ellas Planeta, Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Norma, Akal, Estación Mandioca, Eudeba, El gato y la caja, TantaAgua, Caja Negra y Cactus. También, editoriales universitarias como Unsam Edita, la de la Universidad Nacional de Quilmes, Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento e Hygea.

"Creemos que los libros dedicados a la ciencia son uno de los elementos fundamentales para atraer nuevas vocaciones. La Argentina necesita más científicos y científicas, más tecnólogos y hoy en día tenemos dificultades respecto de las vocaciones que eligen los chicos y los jóvenes hacia la ciencia", aseguró el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.



También aportó una lectura política del acontecimiento en tiempos en que la ciencia corre riesgos. Si bien el encuentro, planificado desde principios de año, no es una reacción a las amenazas de la ultraderecha, cobra un particular sentido en este contexto. "Juntar dos pasiones, la pasión por la ciencia y la pasión por la lectura es central en momentos en que desde muchos lugares se denuesta la ciencia, se plantea que Argentina no tiene por qué tener un desarrollo científico tecnológico propio y que podríamos traer todo importado desde afuera. El resultado de las elecciones mostró que no hay en el pueblo argentino un plafón como para privatizar el Conicet y que el papel de la inversión pública en la ciencia es fundamental", analizó el funcionario, también investigador del Conicet. Estará a cargo de la apertura.

La primera conferencia será de la escritora Betina González.

Badaracco pone el acento en la "variedad" de editoriales participantes, dentro de las cuales hay ejemplos de las que trabajan específicamente para las infancias, como es el caso de Iamiqué. "En la variedad está la ciencia y un poco ese es el espíritu cuando hablamos de generar un intercambio entre actores del ecosistema editorial y los lectores", afirma. En los stands habrá "libros de ciencias sociales y exactas. Libros que tienen a la ciencia como protagonista a partir de historias, porque contar a la ciencia también puede ser literario. Hay historias fantásticas, de aventuras y amores. Hay libros que cuentan resultados de investigaciones, más cercanos a los papers, pero vueltos publicación. Y otros que exploran los vínculos entre literatura y ciencia", detalla.

La feria se enmarca dentro de una serie de actividades culturales promovida por el Ministerio con el objetivo de "estimular el acceso y la participación en la cultura científica". Ejemplo central de ello es el programa "Leé ciencia. Leé futuro", que da nombre al evento. Dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes incluye la edición de tres colecciones con distribución y descarga gratuitas, cuyos contenidos han sido, además, la base para la producción de podcasts.

"Esta oportunidad de debate e intercambio permite reflexionar sobre el rol de la ciencia y los libros. Es una más de las acciones que hacemos por acercar la cultura científica a toda la comunidad. Tenemos mucha expectativa puesta en esta primera edición. Podríamos decir que representa un punto de partida, un comienzo, pensando que ojalá haya ediciones futuras. Pero es también un punto de llegada que se consolida después de venir trabajando muchísimo en los últimos años en la comunicación pública y en la ciencia a través de la lectura", concluye Badaracco.

La programación

Jornadas, diálogos y charlas

La agenda incluye una jornada abierta para mediadores de la lectura (bibliotecarios, gestores, etcétera) cuyo cierre estará a cargo de Filmus y del escritor Mempo Giardinelli. También habrá diálogos y charlas sobre divulgación científica, lectura, edición y literatura, de los que participarán Paula Bombara, Valeria Edelsztein, Juan Manuel Carballeda, Ileana Lotersztain y Julieta Elffman. González y Nepote estarán a cargo de las conferencias de apertura y de clausura, respectivamente.

El sábado 28 de 9 a 15, el auditorio C3 será sede de "Conversaciones en torno a la mediación de lecturas", la jornada abierta organizada por el Plan Nacional de Lecturas, el C3 y el Ministerio. Luego, de 17 a 18, sucederá la ceremonia de apertura con las palabras de Filmus y la conferencia de González, que lleva por título "Ciencia y literatura: una fiesta del pensamiento contra la desinformación".

En tanto, el domingo, de 15 a 16, en la Biblioteca C3 se desarrollará la charla "Cómo contar historias de ciencia", de Edelsztein y Carballeda. De 16 a 17, en el mismo lugar, será el turno de "La ciencia también es cosa de niñxs", conversación entre Lotersztain y Bombara. Por último, en el auditorio, de 17 a 18, dará el cierre a esta jornada Nepote, con la charla "Leer el mundo: un elogio a los otros libros".