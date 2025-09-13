Querruido lector:

En esta semana taaan ruidosa, decidí comentar con usted algunas de las noticias que nos vienen acaeciendo. Como sé que algunos dirían que son puro verso, decidí ganarles de mano y escribirlas directamente en verso. Agradezco finitamente a los reconocidos locugauchos Estanislao del Country e Hilario Escasubi, y viceversa, quienes han prometido prestar (a bajo interés) sus voces para que próximamente estas y otras noticias se vuelvan escuchables: ahí van.

Dólar

Nos invaden con el dólar

De los Estados Unidos

Y acá estamos confundidos

Y agarrados de las bolas.

Si nuestro país se inmola

Por una moneda ajena

Y vivimos la condena

Sometidos al mercado,

¡Decime a cuánto ha cerrado

Y comprame una docena!

Dicen que está a mil quinientos

Y que va a estar a dos mil,

Y que tal vez en abril

Llegue a diez mil chiquicientos.

Les digo que lo lamento

Por nuestros pobres bolsillos:

¡Hasta el dulce de membrillo

Va a ser un lujo excesivo!

Y que en la quinta de Olivos

Van a vender calzoncillos.

Tradición, familia y propiedades

Voy a hablarles de la hermana

De un funesto mandatario:

Mientras él se hace el otario

Ella se manda macanas:

Ahura sabemos que afana

A los discapacitados

¡'cha que hay que ser disgraciao,

Si no lo digo, reviento!

Se lleva su tres por ciento

Y mira para otro lado.

No diré cómo se llama

Pero ustedes lo imaginan

Aunque, si no adivinan,

Por favor, me lo reclaman.

Ya sabrán que es una dama

(No va a ser un caballero...)

Que con obsesivo esmero

Nos recorta el presupuesto.

Ella seguirá en su puesto

Causándonos un aujero.

Elecciones en los medios

Pa los comicios de octubre

Faltan menos de dos meses.

Todo el país se estremece

Con las cosas que descubren.

Hay periodistas que encubren

Corrupción y otros delitos;

Otros quedan muy solitos

Con reclamos justicieros.

Y en los grandes noticieros

A nadie le importa un pito.

Los cerebritos vigentes

(Esos que venden neuronas)

Le echarán la culpa a Conan

De los sucesos recientes.

Explicaciones dementes

Que se vuelven racionales,

Brillantes intelectuales

Que venden carne podrida

Y te confunden la vida

En unos cuantos canales.

Reclamo

Cada vez que hago un reclamo

Porque algo funciona mal

Tengo la necesidad

De hablar con un ser humano:

Las personas escuchamos

Y resolvemos problemas,

Pero ahora el nuevo esquema

Es “todo informatizado”.

“Usté ha sido descartado”,

Viene ser el nuevo lema.

Quejarse de los servicios

Porque son malos y caros

Es un criterio algo raro

Pues no rinde beneficios.

Yo no protesto de vicio

Ni por cuestiones añejas,

Yo quiero que me protejan

Y me queda un gusto amargo

Porque me cobran recargo

Al presentar una queja.

Política

Las noticias que nos llegan

Sean de adentro o de afuera

Son cada vez más fuleras

Aunque algunos te las niegan.

La sociedad está ciega

O simplemente está loca

Los poderosos provocan

Y reprimen sin problemas,

Y su único dilema

Es si toman Pepsi o Coca.

Duro golpe p'al gobierno

Han sido las elecciones;

Más allá de sus razones

Se les viene un gran infierno.

Ellos quieren ser eternos

Y gobernar por decreto.

Quisiera ser más concreto

Pero temo que no puedo

Pues rimar con “Kicillof”

Es difícil, les prometo.

