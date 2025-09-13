Querruido lector:
En esta semana taaan ruidosa, decidí comentar con usted algunas de las noticias que nos vienen acaeciendo. Como sé que algunos dirían que son puro verso, decidí ganarles de mano y escribirlas directamente en verso. Agradezco finitamente a los reconocidos locugauchos Estanislao del Country e Hilario Escasubi, y viceversa, quienes han prometido prestar (a bajo interés) sus voces para que próximamente estas y otras noticias se vuelvan escuchables: ahí van.
Dólar
Nos invaden con el dólar
De los Estados Unidos
Y acá estamos confundidos
Y agarrados de las bolas.
Si nuestro país se inmola
Por una moneda ajena
Y vivimos la condena
Sometidos al mercado,
¡Decime a cuánto ha cerrado
Y comprame una docena!
Dicen que está a mil quinientos
Y que va a estar a dos mil,
Y que tal vez en abril
Llegue a diez mil chiquicientos.
Les digo que lo lamento
Por nuestros pobres bolsillos:
¡Hasta el dulce de membrillo
Va a ser un lujo excesivo!
Y que en la quinta de Olivos
Van a vender calzoncillos.
Tradición, familia y propiedades
Voy a hablarles de la hermana
De un funesto mandatario:
Mientras él se hace el otario
Ella se manda macanas:
Ahura sabemos que afana
A los discapacitados
¡'cha que hay que ser disgraciao,
Si no lo digo, reviento!
Se lleva su tres por ciento
Y mira para otro lado.
No diré cómo se llama
Pero ustedes lo imaginan
Aunque, si no adivinan,
Por favor, me lo reclaman.
Ya sabrán que es una dama
(No va a ser un caballero...)
Que con obsesivo esmero
Nos recorta el presupuesto.
Ella seguirá en su puesto
Causándonos un aujero.
Elecciones en los medios
Pa los comicios de octubre
Faltan menos de dos meses.
Todo el país se estremece
Con las cosas que descubren.
Hay periodistas que encubren
Corrupción y otros delitos;
Otros quedan muy solitos
Con reclamos justicieros.
Y en los grandes noticieros
A nadie le importa un pito.
Los cerebritos vigentes
(Esos que venden neuronas)
Le echarán la culpa a Conan
De los sucesos recientes.
Explicaciones dementes
Que se vuelven racionales,
Brillantes intelectuales
Que venden carne podrida
Y te confunden la vida
En unos cuantos canales.
Reclamo
Cada vez que hago un reclamo
Porque algo funciona mal
Tengo la necesidad
De hablar con un ser humano:
Las personas escuchamos
Y resolvemos problemas,
Pero ahora el nuevo esquema
Es “todo informatizado”.
“Usté ha sido descartado”,
Viene ser el nuevo lema.
Quejarse de los servicios
Porque son malos y caros
Es un criterio algo raro
Pues no rinde beneficios.
Yo no protesto de vicio
Ni por cuestiones añejas,
Yo quiero que me protejan
Y me queda un gusto amargo
Porque me cobran recargo
Al presentar una queja.
Política
Las noticias que nos llegan
Sean de adentro o de afuera
Son cada vez más fuleras
Aunque algunos te las niegan.
La sociedad está ciega
O simplemente está loca
Los poderosos provocan
Y reprimen sin problemas,
Y su único dilema
Es si toman Pepsi o Coca.
Duro golpe p'al gobierno
Han sido las elecciones;
Más allá de sus razones
Se les viene un gran infierno.
Ellos quieren ser eternos
Y gobernar por decreto.
Quisiera ser más concreto
Pero temo que no puedo
Pues rimar con “Kicillof”
Es difícil, les prometo.
Sugiero al lector compañar esta columna con el monólogo de Rudy “el año en 12 meses”. Grabado en 2016, y de lamentable actualidad: