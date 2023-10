La modelo y conductora Wanda Nara confirmó este sábado, en su cuenta de Instagram, que tiene leucemia tras las distintas versiones que circulaban sobre su estado de salud. "Tengo leucemia. Ahora lo puedo llamar por su nombre", respondió a un seguidor que le preguntó sobre su enfermedad

En la opción de "Hazme una pregunta", en una story publicada esta mañana, ante la pregunta "¿Qué enfermedad tenés?", ella respondió: "Leucemia. Al principio le decía 'esa cosa que tengo yo'. Después pude decirle 'esa enfermedad'. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos".



La story de Wanda Nara donde habla de su enfermedad. Imagen: Instagram

A principios de agosto, hubo un revuelo mediático en torno a Wanda Nara tras una internación en el Sanatorio Los Arcos de Palermo, y la filtración del supuesto diagnóstico por parte del periodista Jorge Lanata. En ese momento, la empresaria y exconductora de MasterChef, habló sobre su salud sin referirse específicamente a su enfermedad, que hasta este sábado no había querido revelar el diagnóstico, aunque había anticipado que iba a realizar un tratamiento en el centro Fundaleu.



Contó que estaba enferma sin mencionar el diganóstico

De hecho, había realizado una entrevista con Telefé Noticias desde Estambul, Turquía, donde juega su marido Mauro Icardi en el Galatasaray. Allí había revelado que la noticia de su diagnóstico había sido "un shock para toda la familia, fue muy de golpe”. Y había agreagado: “Dudo mucho sobre hablar o no hablar del tema, porque a veces la gente te juzga, piensa que si lo hablás, no es tan real".



Además contó el momento en el que se enteró de que estaba enferma. "La verdad es que fue todo muy rápido para mí. Un viernes terminé la grabación de MasterChef, el domingo fui a los Martín Fierro y después me hice un análisis de rutina antes de viajar. Fue un shock cuando los médicos me dijeron que no podía subirme a un avión".

"Yo no jugaría nunca con un tema de salud. La salud es el límite", apuntó la empresaria, quien decidió no revelar el nombre de la enfermedad. "Me gustaría encontrar las palabras justas para poder hablarlo. Estoy esperando a mejorar un poco más para poder salir a hablar”, explicó.

A su vez, anticipó que en el corto plazo regresará a Argentina, para seguir el tratamiento en el centro Fundaleu, en la ciudad de Buenos Aires. "El tratamiento es el mismo para todas las personas en todos lados.. Yo elegí hacerlo en mi país, pero averigüé y es el mismo que en Milán o en París”.

Respecto a la reacción de sus hijos, Wanda sostuvo: "Al principio, no entendían, porque ellos ni se habían enterado de que estuve internada. Pero les mostré fotos y cosas para que pudieran entender. Yo les quería decorar una realidad, pero los médicos me dijeron que es mejor hablarles con la verdad".

"Se asustaron. Me hicieron preguntas y después les hicieron preguntas a personas de mi familia, porque seguían teniendo dudas a causa de lo que veían en la tele y en Internet. Ahora, ellos me acompañan y yo los acompaño a ellos", cerró.

Seguí leyendo: