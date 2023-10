Liga Deportiva Universitaria de Quito, dirigida por el argentino Luis Zulbedía, obtuvo este sábado su segunda Copa Sudamericana al derrotar en tiros desde el punto del penal a Fortaleza de Brasil, por 4 a 3, en la final del certamen disputada en la ciudad uruguaya de Maldonado. En los 90 minutos reglamentarios y el alargue, el partido terminó igualado 1 a 1, ya que el argentino Juan Manuel Lucero había marcado para el equipo brasileño y el también argentino Lisandro Alzugaray había igualado para el conjunto ecuatoriano.

El arquero Alexander Domínguez, exhombre de Vélez, se lució en los penales al contener tres disparos, entre ellos el quinto remate que le podía dar el título al conjunto brasileño. Gracias a su actuación en la definición, Liga ganó su quinto título continental y su segunda Sudamericana. El club ecuatoriano se había adjudicado anteriormente la Libertadores en 2008 -bajo la conducción de Edgardo Bauza-, la Sudamericana en 2009 y obtuvo dos Recopas Sudamericanas en 2009 y 2010, respectivamente.

Ambos equipos presentaron una nutrida presencia argentina. Los ecuatorianos arrancaron el encuentro con el zaguero ex Temperley y Godoy Cruz Facundo Rodríguez, el volante ex Racing y Rosario Central Mauricio Martínez y el ex Almagro Lucas Piovi.

Por el lado de Fortaleza se alistaron el defensor ex Unión Emanuel Britez, el volante ex River Plate Tomás Pochettino y el delantero ex Defensa y Justicia y Vélez, Juan Manuel Lucero, desde el inicio. A los 36 minutos del primer tiempo, ingresó otro argentino, el volante ex Atlético Paraná y Central Córdoba de Santiago del Estero, Alzugaray, por Renato Ibarra.