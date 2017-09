Pymes para el mundo

El Gobierno lanzó ayer el programa PotenciAR de “apoyo a las empresas medianas que tienen un alto potencial de crecimiento e innovación a que internacionalicen sus operaciones”, describió el Ministerio de Producción. Consiste en una serie de instrumentos de apoyo financiero a empresas de mayor porte que las pymes pero que no llegan a la talla de una multinacional. El programa contempla créditos a tasa subsidiada del BICE (hasta 3 puntos en dólares y 6 puntos en pesos) de hasta 200 millones de pesos para Inversión Productiva, Pre y Post Financiación de Exportación y Capital de Trabajo y Aportes No Reintegrables (ANR) por hasta $7 millones por empresa. El beneficio máximo por empresa es de $20 millones, entre el subsidio de tasa y el ANR. El Gobierno plantea que “el universo de posibles beneficiarios del programa Potenciar son unas 200 empresas que, por su grado de desarrollo no pueden acceder a los beneficios a los que acceden las pymes, pero para competir en el mundo necesitan del impulso del Estado”. Estas 200 empresas estarían en un segmento intermedio entre las 56.600 pymes industriales y las 6 compañías argentinas multinacionales que están en la crema de la pirámide empresarial nacional. Producción calcula que en los últimos años esas firmas incrementaron sus exportaciones por encima del promedio de la economía, pagaron mejores salarios, aumentaron el empleo más que la media y también mejoraron su facturación en relación al resto de la economía.