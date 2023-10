El astro Lionel Messi consiguió este lunes su octavo Balón de Oro, galardón obtenido en base a la obtención del Mundial de Qatar 2022, entregado por la revista France Football en el Théâtre du Châtelet, frente al río Sena, en París, Francia.



"Quero agradecer a toda la gente que voto y me hizo el ganador de este premio. Quiero compartirlo con mis compañeros de selección, que viene de la mano de lo conseguido con la selección argentina", comenzó Messi su discurso, luego de recibir el trofeo de la mano de David Beckham.



Y agregó: "Estamos en representación de toda la Argentina. Esto es un regalo para todo el grupo, el cuerpo técnico y la gente de Argentina después de todo lo que conseguimos. No me quiero olvidar de Erling Haalandy Kylian Mbappé que tuvieron un gran año a nivel individual y colectivo".

Por otro lado, reflexionó que va a "disfrutar de muy buen futbol" durante los años futuros y que a pesar de que los jugadores se vayan renovando, "el nivel no baja nunca".

"Quiero hacer una mención especial a mi familia a la que está en Argentina y en Miami; a mi mujer y mis hijos pro haber estado en toda mi carrera y por haberme ayudado a cumplir todos mis objetivos en el futbol y mi sueño de ser campeón del mundo", sostuvo la estrella del Inter Miami.



Por último, recordó a Diego Armando Maradona en el día en que cumpliría 63 años. "Para terminar quiero hacer una última mención a Diego. No hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños que acá, rodeado de jugadores y de gente que le gusta el fútbol. Esto también para vos y lo comparto con toda Argentina", indicó.

"He tenido mucha suerte, he estado en el mejor equipo del mundo, en el mejor de la historia, he podido ganar muchos premios individuales gracias a ello. Con Argentina he pasado muy malos momentos, pero nunca bajé los brazos para conseguir Copa América y Mundial, y por ello estoy orgulloso de no haberme rendido", cerró.



Seguí leyendo