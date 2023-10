El argentino José Luis Cunio tiene a una buena parte de su familia secuestrada en la Franja de Gaza. "El 7 de octubre entraron terroristas de Hamas en el kibutz de Nir-Oz, al sur de Israel. Me secuestraron a dos hijos, dos nueras y dos nietas de tres años. También a una sobrina que me estaba visitando con una nena de cinco años", enumeró Cunio en el marco de una conferencia de prensa organizada por el ministerio de Relaciones Exteriores israelí desde el sur del país.

"No sabemos cómo están, no hay noticias de ellos", relató Cunio, quien tuvo un último contacto con sus familiares desaparecidos aquel fatídico sábado en el que empezó la guerra entre el Ejército de Israel y el movimiento palestino Hamas. Sus hijos presuntamente rehenes de Hamas son Ariel y David, un actor que debutó junto a su hermano gemelo Eitan en la película "Youth", estrenada en 2013 en el Festival Internacional de Cine de Berlín.



"Fue un ataque terrible. Nos quemaron las casas, mataron, mutilaron, violaron gente. Fue un pogrom, nunca habíamos imaginado algo así. Estamos en guerra, eso es lo que estoy viviendo en este momento", relató Cunio, refugiado con su esposa y el resto de su familia en una ciudad del sur de Israel: "Estamos en plena incertidumbre porque todo está destrozado y no sabemos adónde ir. No sabemos cuándo podremos volver a nuestra casa, esto puede llevar años".

"Incertidumbre en el aire"



Los efectos de la guerra, que según el gobierno de Israel entró en una segunda fase, impactan directamente en la población civil israelí. "Hay niños y niñas con problemas para dormir, la gente está con depresión, no sabemos cuándo vamos a volver a nuestras casas. No hay forma de crear una rutina para nuestras familias. Hay una sensación de incertidumbre en el aire", advirtió Liran Levi, un sobreviviente de la "masacre" en el kibutz Zikim.



"Fue un ataque que vino de la nada. El viernes 6 de octubre estuvimos festejando la noche de Sucot, que es una fiesta cultural judía, y fuimos a dormir muy tarde con mis dos hijos. Al otro día una fuerza de varios terroristas llegó al kibutz, incluso robando un coche del Ejército", relató Levi, recordando que se produjo un enfrentamiento entre los guardias que protegen a la comunidad y las milicias de Hamas, por el que no hubo que lamentar muertos.

La Cancillería israelí informó este lunes durante la conferencia de prensa que el país elaboró un video de 45 minutos con imágenes de los ataques a los kibutz del sur filmadas por los propios milicianos de Hamas. Éstas serán distribuidas a gobiernos y embajadas de todo el mundo para que vean "con qué tipo de monstruos tratamos".

La Franja y a los rehenes

La noticia del rescate de la soldado israelí Ori Megidish en el día de ayer trajo una luz de esperanza en medio del conflicto entre el Ejército israelí y Hamas. A esto se suma la publicación de un video en el que tres mujeres, presentadas como rehenes en la Franja de Gaza, le piden al gobierno de Israel que haga un canje de prisioneros con Hamas para poder ser liberadas.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Lior Haiat, quien también participó en la conferencia de prensa, aseguró que el objetivo de esta guerra es "liberar a la Franja de Gaza y a los rehenes de Hamas". Según Haiat, Hamas es peor que el Estado Islámico (ISIS) porque "hicieron cosas que ninguna persona del mundo puede tolerar, no deben ser parte de este siglo".

"La guerra que estamos dando contra los terroristas de Hamas es la guerra del mundo occidental y el mundo libre contra el fundamentalismo del islam radical. Si no ganamos esta guerra, en los próximos años vamos a ver muchos 7 de octubre más", remarcó el funcionario israelí, para quien "esta guerra no es solo del Estado de Israel, es la guerra del mundo occidental y el mundo libre contra el fundamentalismo del islam radical".

Ante ciertos cuestionamientos de la prensa frente a los ataques israelíes, Haiat planteó que su país "hace todo lo posible por evitar víctimas y heridos en la Franja" y la responsabilidad de los civiles está en manos de Hamas. "Están usando a su propia población como escudo humano. No les dejan salir. Utilizan escuelas, hospitales y mezquitas como base de la actividad terrorista", planteó el vocero israelí.

En un zoom del que participaron 500 personas, Haiat también criticó la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que el viernes pasado aprobó por amplia mayoría una resolución que pide el cese de hostilidades en la Franja de Gaza. "Es una vergüenza cómo la ONU está actuando en este conflicto. En esa decisión ni siquiera se mencionó a Hamas, se habla de un cese del fuego humanitario pero no hablaron de los secuestrados. Hay 238 secuestrados, es una catástrofe mundial. Pensamos que había que votar en contra. No es un tiempo de un cese al fuego hasta que no se libere a todos los rehenes", advirtió el vocero israelí.