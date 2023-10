Lionel Messi usó este martes su cuenta de Instagram para desmentir en duros términos a "JijantesFC", sobre un supuesto encuentro que habría tenido con el presidente de Barcelona, Joan Laporta, después de recibir su octavo Balón de Oro, en París.

"Mentís... una vez más...", respondió el argentino, al pie de una captura del tuit de aquella cuenta con la información acerca de la reunión que no fue. Y le agrega el emoticón de una nariz larga.

Jijantes FC había informado en su cuenta de X, que Laporta le había agradecido las palabras que tuvo Messi en su discurso al recibir el Balón de Oro. Y hasta habrían quedado en fijar una fecha para un partido homenaje.

En tanto, el periodista que está detrás de esa cuenta, Gerard Romero, se mostró arrepentido, pidió disculpas tras haber difundido en sus redes (tiene 1,2 millones de seguidores) esa "fake news" y se amparó en que "me han vuelto a engañar con algo relacionado a Leo".

Qué es Jijantes FC y quién es Gerdad Romero

En su página web, se explica que la marca Jijantes nació en el canal de Twitch de Gerard Romero, en 2020. Se llama así porque en ese momento, con el neerlandés Ronald Koeman como DT del Barça, pronunciaba de esa manera- Jijantes- por decir gigante, en una pronunciación particular, por el idioma.

Y como marca el sitio, "desde ese día la comunidad no ha parado de crecer. Se ha hecho grande hasta la aparición de esta marca de ropa que permitirá hacer más visible toda la comunidad que día a día nos sigue". Hoy Jijantes TV se convirtió en un canal de televisión de Twitch, que difunde información del Barcelona.



¿De dónde viene el enojo de Messi con el periodista español?

En tanto, el sitio Goal repasa que a mediados de este año, Messi ya había desmentido a Romero después que este difundiría información errónea sobre su futuro y su posible regreso al Barsa después de dejar el PSG.



Pero lo que más le molestó al dueño de 8 Balones de Oro, fue que involucraran a sus hijos. En ese momento, Messi había desmentido que su padre hubiera llamado a "LaLiga" -que maneja el fútbol español- para discutir un posible fichaje en el club catalán. Y manifestó su malestar al decir que algunos medios -sin mencionar a Jijantes FC- habían usado a sus hijos para obtener información y pidió que respetaran la privacidad de su familia.

El día que Messi anunció su decisión de jugar en Inter Miami dio una entrevista a Mundo Deportivo, donde dijo: "Veo que hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras y quedan retratados y no pasa nada. Al día siguiente vuelven a decir otra mentira y no pasa nada. Creo que hubo muchas cosas que me molestaron, por ejemplo cuando usan mucho a mi familia".



Luego, en un podcast de Jordi Wild, Romero reconoció: "No debería haber hablado de que su hijo quería volver a Barcelona porque no estaba adaptado. Le pido disculpas porque el tema familiar no debería haberlo tocado".