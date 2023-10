“En julio, la industria de la Provincia registró el nivel de actividad más alto desde 2013.” Así comenzó su publicación en redes Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, para sintetizar el logro del gobierno bonaerense en materia industrial. Acompañó el mensaje con un informe pormenorizado del Índice Sintético de la Industria Manufacturera (ISIM), que expuso el fuerte crecimiento en la refinación de petróleo, la producción de alimentos y la industria siderúrgica en ese territorio.

El documento publicado por López traduce en gráficos y estadísticas la performance industrial de la provincia entre enero y julio de 2023, así como su desarrollo interanual entre los meses de julio de 2022 y 2023. Según concluye, la actividad industrial local alcanzó los valores más altos luego de una década, con 99,35 puntos en el ISIM logrados en julio de este, que representa la mitad de la actividad industrial nacional. Esto significa una gran recuperación tras la fuerte baja en la producción registrada entre 2018 y 2019, profundizada más tarde por efecto de la pandemia.

Según expone el documento, en los primeros siete meses del año, la industria bonaerense acumuló un alza del 2 por ciento anual y del 12,6 por ciento en relación al mismo periodo en 2019, afirmó el ministro. “La recuperación de la industria en la PBA no responde a la acción espontánea del mercado, sino a la decisión política de favorecer su desarrollo y a un sector privado que apuesta por invertir en la economía real”, destacó López.

Desde el ministerio destacaron a Buenos Aires/12 la importancia del aumento del 0,1 por ciento en la actividad industrial bonaerense en julio 2023 en relación a lo sucedido en juio 2022, cuando a nivel nacional y en el mismo período hubo una caida del 3,9 por ciento.

Además, "la mitad de los bloques se encuentran en niveles superiores al promedio 2012-2023". Si se compara con julio 2019, la actividad manufacturera bonaerense se encuentra en un nivel 13,7 por ciento por encima de la medida en aquel año, observándose un crecimiento en ocho de los once bloques industriales analizados.

Este crecimiento, indicaron, tienen gran aprte de su justificativo en decisiones políticas como el cambio de rol del Banco Provincia, la simplificación del régimen tributario, las "líneas de crédito para la reactivación de sectores como la industria que habían sido destrozados por el gobierno anterio", o el impulso a sectores como el turismo, que nuclean transporte, gastronomía, hotelería y otros servicios, y que tiene un "alto efecto distributivo que refuerzan el consumo y con ello la industria orientada al mercado interno."

Los números

En lo que respecta al período comprendido entre enero y julio de este año, cinco de los once bloques industriales que componen el ISIM manifestaron un fuerte crecimiento respecto al mismo período de 2022. Pica en punta la refinería de petróleo, con un incremento del 15,8 por ciento, en sintonía con el constante mensaje del gobernador, Axel Kicillof, que define a Buenos Aires como una “provincia petrolera”. En Ensenada se encuentra la refinería más importante de YPF, con una producción diaria de casi 200 mil barriles.

“El petróleo argentino es de los argentinos”, dijo Sergio Massa en relación al conflicto de stock en las estaciones de servicio que se vivió en estos días, y acompañó la declaración con una advertencia sobre la limitación de exportaciones a las petroleras, en caso de no normalizar el suministro diario. El rol productivo de la provincia es estratégico y también se puede ver en Campana, donde se encuentra la refinería de Axion Energy. La firma acaba de desembolsar más de 1.500 millones de dólares para ampliar su producción y es la única de la Argentina que produce todo el gasoil con ultra bajo contenido de azufre, alcanzando así, según la Secretaría de Energía de la Nación, los más altos estándares mundiales.

En julio, la refinación de petróleo resultó 7,1 por ciento más alta que el mismo mes de 2022. Este crecimiento, según el informe elaborado por la subsecretaría a cargo de Nicolás Todesca, se debe, principalmente, a las mayores producciones de gasoil ultra y nafta súper ultra, que contrarrestaron la baja en la generación del gasoil común. En territorio bonaerense, las ventas de combustible descendieron 4,1 por ciento interanual en julio, un fenómeno explicado principalmente por la menor comercialización de fueloil, gasoil común y ultra.

En el bloque que incluye al pasado julio y su variación respecto al mismo mes de 2022, la categoría de alimentos y bebidas fue la que exhibió un mayor crecimiento con un 7,6 por ciento interanual. De esta manera, y en lo que refiere al período enero-julio 2023, el sector mostró un aumento del 4,4 por ciento en su actividad. Los mayores incrementos en la industria alimenticia se originaron, explica el documento, a partir de la elaboración de pescados y sus productos derivados, además de quesos y carnes rojas. A su vez, entre las bebidas, se evidenció una suba destacada en la producción sodas y aguas.

El ISIM

El Índice Sintético de la Industria Manufacturera se compone de once bloques industriales: Alimentos y bebidas, Refinación de petróleo, Caucho y plástico, Metales comunes, Máquinas y equipos, Minerales no metálicos, Productos químicos, Textiles y cueros, Papel y cartón, Tabaco y Vehículos automotores. A partir de 35 actividades distribuidas en estos once agrupamientos se obtiene un indicador mensual que permite medir el comportamiento de la actividad industrial provincial.

La base de la información que analiza esta herramienta proviene, indicaron desde la cartera económica, de la Encuesta Industrial Mensual que realiza el INDEC y datos obtenidos por relevamientos propios que efectúa la Dirección Provincial de Estadística.

En paralelo con el crecimiento de la industria de alimentos y la refinación, otra actividad que registró números positivos durante los primeros siete meses de este año fue la producción de metales comunes, con un aumento del 8,7 por ciento. No obstante, en lo que respecta a la comparativa interanual de julio, hubo una caída del 12,8 por ciento debido, principalmente, a la merma en la producción de tubos de acero sin costura, acompañado por más de un 25 por ciento menos de producción de acero crudo a nivel nacional, según los registros de la Cámara Argentina del Acero.

La cuarta actividad que demostró un aumento en su actividad durante el período enero-julio fue la automotriz, con un alza del 7,4 por ciento respecto al mismo período de 2022. Hubo en descenso en la producción de vehículos, pero una suba en la fabricación de autopartes y carrocerías. Lo que se evidencia también es el rol de la provincia en la exportación de vehículos, ya que más del 75 por ciento del total exportado a nivel nacional proviene del territorio bonaerense. En julio de 2023, la provincia de Buenos Aires exportó 21.714 unidades, lo que representó un aumento superior al 16 por ciento respecto a julio de 2022. El dato que contrasta con la voluntad de Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza en alianza con Mauricio Macri y una parte del PRO, para finiquitar las relaciones comerciales con Brasil es que desde la provincia, en julio de este año, más de 11.700 unidades fueron vendidas al país gobernado por Lula Da Silva, lo que significó un crecimiento de casi el 29 por ciento interanual.

Otro índice que mostró crecimiento durante los primeros siete meses del año fue el de los minerales no metálicos que incluye al cemento y el vidrio plano, que tuvieron números en la medición interanual. Así, el bloque alcanzó un incremento del 1,6 por ciento en relación al mismo período de 2022, aunque en el período interanual de julio a julio presentó una caída del 4,8 por ciento.

El resto de los bloques

Los otros seis bloques industriales mostraron caídas en el período enero-julio del 2023, pero en el caso del Caucho y plástico, hubo un incremento interanual del 1,3 por ciento en julio. Más allá de que promedió una baja de casi un punto comparando los primeros semestre interanuales, el séptimo mes de este año trajo consigo un aumento en la fabricación de cubiertas y cámaras de caucho.

Las categorías que experimentaron una doble baja fueron el Tabaco, con una caída del 5 por ciento de julio a julio, y un promedio de 5 puntos también en la comparativa 2022-2023 de los períodos enero-julio; así como el bloque Textiles y cueros que mostró un descenso de 2,4 por ciento respecto al interanual a julio, junto con una baja acumulada de 6,7 por ciento en los siete primeros meses de 2023, respecto al mismo período de 2022.

Mismo destino corrió el sector de Papel y cartón que experimentó en julio una caída del 2,1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, en tanto que durante los primeros siete meses del año acumuló una disminución de 3,4 por ciento comparado con igual periodo de 2022, una caída lineal en todas sus actividades.

También en julio el bloque Productos químicos se redujo el 1,5 por ciento interanual y protagonizó un descenso acumulado en los primeros siete meses del año cercano a los dos puntos. El onceavo bloque, Máquinas y equipos, registró una disminución interanual de 5,8 por ciento en julio de 2023 respecto del mismo mes del año anterior y, a su vez, promedió una baja del 6,3 por ciento durante los primeros siete meses del año comparado con el mismo período de 2022.