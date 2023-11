A poco más de tres semanas del balotaje, la oposición avanza con intentos desestabilizadores e insiste con la vieja premisa de "cuanto peor mejor". La excandidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich -hoy aliada a Javier Milei junto a Mauricio Macri- dijo que quiere que el país "explote" antes de las elecciones del 19 de noviembre. En la misma línea, el propio Milei había dicho tiempo atrás, en otra entrevista televisiva, que quería que "explote todo" para "terminar con la basura de la casta política", más allá de que eso "les arruine la vida a todos". El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, no tardó en responderle a Bullrich. "Cuando las cosas explotan -dijo luego de un encuentro que sostuvo este martes en la UIA-, los que se lastiman son los argentinos, las empresas argentinas, los comercios argentinos, los ciudadanos, los laburantes." Massa aseguró que "sea cual sea el resultado de la elección yo siempre voy a trabajar para que la Argentina no tenga explosiones que lastimen a la gente".

El candidato de UxP añadió que él "tiene una mirada constructiva a la hora de hacer política", y dijo: "No pienso en cómo lastimo al otro para ganar una elección, sino que pienso en cómo los argentinos viven mejor. Y en todo caso compito con propuestas, no tratando de destruir al otro".

Bullrich lanzó el dardo envenenado en medio de una entrevista que concedió al canal La Nación +. Allí puntualizó que "lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Está explotando antes, ojalá explote antes". Segundos después, la exministra de Seguridad pareció tomar conciencia de lo que había afirmado e intentó arreglarlo: "No es que ojalá explote, es que ya explotó, están tirados arriba. Lo único que quieren es ganar las elecciones para llevar al país al 80 u 85 por ciento de pobres", dijo. Después añadió que "si gana Massa, se quedan 30 años, Formosa va a ser un poroto".

Desde el búnker de Unión por la Patria, aseguraron a este diario que las palabras pronunciadas por Bullrich van en la misma dirección que lo que había asegurado su ahora socio Milei un tiempo atrás, durante una entrevista en el canal de noticias TN. Hace aproximadamente un año, el "libertario" había puntualizado: "Prefiero que explote todo y que eso se lleve puesta a toda esta basura de casta política. La otra opción solo se lleva puesto al sector privado, que paga los impuestos. ¿Vos me querés arruinar la vida? Bueno, que se arruine la de todos".

"Las declaraciones de Bullrich son una muestra más de lo poco que les importa a ella y a Milei el país. Macri siempre creyó que está por encima de las instituciones y hasta entregó su partido por un posicionamiento personal", subrayaron cerca de Sergio Massa. En la entrevista que ofreció, Bullrich también explicó las peleas dentro de Juntos por el Cambio y aseguró que su decisión -y la de Macri- de irse con Milei, fracturando a la coalición opositora, no fue tomada a último momento. "Ganamos las elecciones de 2021 y eso nos dio una idea de que podíamos ser primos con La Libertad Avanza, pero teníamos mucha contra dentro de JxC, no quisimos romper porque nos pareció que era una herramienta importante. Los radicales, Horacio (Rodríguez Larreta) y (María Eugenia) Vidal estaban en contra de ampliar en ese momento", detalló Bullrich. Además añadió que "cuando nos volvimos a juntar, la gente vio que JxC estaba atado con alambre. En JxC hace mucho tiempo hay dos miradas distintas de cómo mirar el país y la que ganó es la nuestra porque ganamos las PASO".

Cerca de Massa analizan que el macrismo ahora "tiene cooptada a La Libertad Avanza", y resaltan que, incluso, "los candidatos de Milei no pueden salir a hacer declaraciones u opinar". "Macri se puso por arriba de Milei como si ellos hubieran ganado. Incluso, para cerrar el pacto Macri hizo ir al candidato a presidente a su casa", grafican. Para el oficialismo el pacto opositor no beneficia a La Libertad Avanza porque solo sirve para retener un pequeño porcentaje de voto duro de Bullrich y, a la vez, molesta al votante duro de los "libertarios".



El repudio oficialista

En diálogo con Página/12 el diputado Leopoldo Moreau opinó sobre los dichos de Bullrich y su deseo de que el país explote antes del 19 de noviembre. "De tanto acusar Milei a Bullrich de poner bombas, parece que terminó tomándoselo en serio", dijo y añadió irónico: "Bullrich ha creado una nueva categoría política porque inventó el trotsko-capitalismo. Es decir, 'cuanto peor mejor', pero el problema es que ese 'cuanto peor mejor' es con el cuero de todos los argentinos y no con el cuero propio". En esa línea, indicó que tanto Milei como Bullrich "comparten algo esencial que es el amor por la violencia y por el discurso de odio. Por eso terminaron juntos".

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, subrayó en diálogo con este diario que "en este momento del país lo más importante es cuidar a las familias argentinas", y que "Milei, Macri y Bullrich demuestran una vez más que buscan todo lo contrario con declaraciones como las que hizo Bullrich".

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, opinó que "Patricia Bullrich, mimetizada con Milei, está expresando su deseo de que la Argentina explote. En realidad lo que ya está explotado es JxC. La Argentina no va a explotar porque su pueblo, votando a Massa, va encontrar un camino para vivir en paz".

Victoria Donda, funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, añadió: "Entre las declaraciones de Bullrich, las de Villarruel y las de Cecilia Pando, me parece que queda muy claro que el espacio de Milei de libertad tiene muy poco". Luego puntualizó: "Lo que hacen es añorar la dictadura y los momentos donde todo explota. No tienen miedo y no les tiembla la voz al plantear que quieren que explote tu casa con vos adentro. ¿A quién vamos a sostener dentro del sistema democrático, a los que atentan contra él? Esa es la elección que viene el 19".

Mientras la oposición sigue apostando a declaraciones extremas, Massa busca mostrarse gestionando y planifica una agenda con más viajes a las provincias y ciudades donde necesita reforzar su campaña y conseguir más votos para el balotaje. Este miércoles visitará Mendoza, más cerca del fin de semana Mar del Plata y la semana que viene iría a Córdoba, Catamarca y Salta.