“Basta ya de pedirme ser normal/ No soy Dr. Jekyll, yo soy Mr. Hyde/ Basta ya de pedirme ser normal/ Nadie cambia al mundo siendo normal” canta Muñeki77a en “Monstruos”, el anteúltimo tema de su más reciente álbum “El Terror Solo Es Amor” estrenado el 28 de septiembre. La artista multidisciplinaria –junto a su potente banda en vivo integrada por Ezequiel Astro en guitarra, Nazareno Garay en baterías y Agus Di Maio en el bajo– creó un longplay inspirado en películas de terror, colmado de sonidos del hyperpop característicos de su alterego Muñeki77a, viajando desde el screamo y las distorsiones vocales acompañados por la potencia que suman los instrumentos en las presentaciones en vivo.

Sobre el género terror y su relación con él, la cantante cuenta: “Desde que empecé con Muñeki77a, en la pandemia, estuvo todo muy ligado al terror, los villanos y toda esa parte más gore porque durante el confinamiento mi única salida era mirar películas, series y leer cosas del género, era lo que más me divertía, lo que más adrenalina me generaba, sino era muy aburrida la vida. El terror me dió muchísimo, me dió vida y me sentía identificada con los villanos, de hecho el primer adelanto del disco se llama "Monstruos" y habla de eso, los monstruos somos nosotres, soy yo, es ELNUEVEONCE, somos nosotros los que capaz somos incomprendidos y excluidos por ser raros, distintos o pensar diferente y dicen que somos monstruos y que somos peligrosos”. Agrega que su villano favorito es Frankenstein porque siente que es dulce, tierno, bueno y que en el fondo solo busca amor. Además otra cosa que le llamó siempre la atención fue la estética del terror y que también es algo que replica en sus propios videos y en su arte visual en los shows en vivo. Revela también que sus películas favoritas son El Exorcista (1973) y House of one thousand corpses, y que le fascina el cine slayer lado B.

El primer adelanto del disco fue "Monstruos”, en colaboración con ELNUEVEONCE. El single salió el 13 de julio para marcar con firmeza la estética –tanto visual como musical– de lo que sería el próximo álbum de la cantante. Lleno de screamo y distorsiones vocales, la canción que mezcla hardcore, nu metal, electrónicos, emo y rap, fue bien recibida por el público de @muneki77a_ y es una de las canciones que más poguean en vivo. El tema fue lanzado junto a un videoclip donde se ve a los artistas vestidos con estilo circense, garras en las manos y cuernitos de diablo, dentro de una mini van comiendo algodón de azúcar.

La estética terror y nu metal de la banda liderada por Naomi

Otro de los videos a destacar, es el de su cover de Daddy Yankee “Llamado de Emergencia” donde se puede ver a toda la banda haciendo su performance dentro de una ambulancia.

Por otro lado, el disco comienza con una oda a los zombies, un ASMR llamado “Todos Están Muertos”, Naomi cuenta: “Lo compuse en el verano y habla de la relación entre la gente y los zombies, la gente a veces no piensa por sí sola, yo amo a los zombies, son mis monstruos favoritos” explica también que detrás del término hay todo un trasfondo político ya que en África a los esclavos les llamaban zombies ya que solo acataban órdenes de sus “amos”.

Continúa contando que hace alrededor de un año compuso “Dementores”, una de las canciones más importantes del disco para ella, ya que ayudó a darle forma a la obra completa, explica a Las12: “La letra es bastante personal, es mi historia, habla sobre una chica inocente que es devorada por dementores que la quieren transformar y manipular. Yo antes de hacer música fui modelo, viví en Nueva York, en París, desfilé para diseñadores súper importantes y la canción habla de que entré a ese mundo siendo súper naive, veía toda la belleza y el glamour y terminé en el lado oscuro mentalmente. Los dementores son los que no tienen talento y circulan alrededor y te hacen sentir mal a vos para sentirse mejor ellos. En el fondo son esqueletos que nunca se van a saciar”, explica que por eso comenzó a hacer música, para canalizar todo lo que le sucedía por otro lado, pero que de igual manera la canción retrata la vida en general ya que son situaciones que incluso pueden suceder en la industria musical.

También dice que le tiene mucho cariño a “Más Gente Como Yo”, su balada emo que denomina como “el momento de abrazos”, el único tema del disco que lleva un ritmo lento y habla sobre la ansiedad.

El 3 de noviembre es la presentación del disco en The Roxy Live (Cnel. Niceto Vega 5542, CABA) a partir de las 19 horas y estarán tocando muchas de las canciones del álbum por primera vez. Habrá dos artistas invitados, por un lado Isaac, quien juega en las canchas del metal trap y Pekka Roux, un grupo de pop punk urbano. El show de Muñeki77a contará con artistas invitados y promete mucho pogo, expresión y realeza emo punk.

También habrá un puesto de flash tattoo gratis con diseños de dibujos realizados por la artista.

Actualmente la cantante y su banda se preparan para el show más metalero que hicieron hasta ahora y es la primera vez que Naomi tendrá que cantar tema tras tema con screamo así que invita a todo monstruo (o a quien quiera conocer su mundo) a acompañarla en este desafío tan importante para ella.