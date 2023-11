“A pocos días de los tan esperados recitales de Taylor Swift (cantautora estadounidense) en Argentina, el futuro de nuestro país va a estar en disputa: el 19 de noviembre será el balotaje para elegir al próximo presidente de Argentina. Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, se lee en el comunicado que las fanáticas de Taylor Swift largaron por tuiter hace unos días. En seguida los retuits en apoyo a las swifties se multiplicaron y llegaron a los Medios.

“Yo tengo 26 y estoy entre la media de seguidoras de Taylor, el rango de seguidoras va entre los 8 y 9 años y los 35. El otro día me encontré con unas nenas con las que intercambiamos pulseras. Se agotaron las entradas inmediatamente y las tres fechas cuentan cada una con 86 mil personas. Hay personas que vienen de otros países y de otras provincias del país. La mayor parte de la comunidad swiftie está conformada por mujeres y diversidades sexuales y por eso tenemos una necesidad de imponernos frente al avance de la ultraderecha”, dice Alison Paz Rolón, trabajadora de prensa que está desde hace meses haciendo pulseras para intercambiar con otras fans.

El día que salieron las entradas, el sitio para comprar se colapsó. En menos de 24 horas, Taylor agotó las tres fechas en el Monumental, algo inédito para una artista internacional. “Va a ser el estadio más grande en el que ella va a tocar. Va a ser épico. Me llena de orgullo ser parte de la comunidad swiftie porque después de tantos años de militancia es algo muy lindo ver que los artistas y sus seguidores no se quedan en la tibieza sino que se posicionan y defienden los derechos. Hay un trabajo junto con las chicas de la comunidad swiftie están haciendo pulseras que dicen Milei no, Milei es Trump. Tienen grupos de telegram, hay una militancia muy activa”, dice Alison que tacha los días en el almanaque para que llegue el 11 que es cuando va a poder ver su artista favorita.

En el documental Miss Americana (trata sobre la vida de la artista), que puede verse en Netflix y que aumentó notablemente sus vistas desde que se conoció que Taylor venía a la Argentina, Swift llama a tomar conciencia de “la necesidad de estar en el lado correcto de la historia” cuando se acercaban las elecciones legislativas en Estados Unidos. “En 12 años evitamos hablar de política pero esto me afecta directamente: ella vota contra la paga justa para las mujeres, contra la reautorización de la ley de violencia contra las mujeres que nos protege de la violencia doméstica y el acoso, cree que si sos una pareja gay o pareces como una pareja gay deben poder echarte de un restaurante, son derechos humanos básicos, lo que está bien y lo que está mal. No tolero ver otro aviso publicitario en el que ella disfraza esas políticas asquerosas detrás del concepto de los “valores cristianos de Tennessee. Vivo en Tennesse, soy cristiana, siento la necesidad de hacer esto”, dice Taylor en la película, mientras está reunida con sus padres y representantes en relación a la candidatura de la republicana Marsha Blackburn al Senado por Tennesse en 2018.

En el documental se ve cómo aumentan los votos en su contra gracias a la postura pública que asume Taylor. “Creo en la lucha por los derechos LGTBYQ, y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género es incorrecta. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y prevaleciente”, se pronunciaba la cantante en sus redes. Y no sólo se manifestó públicamente sino que llamó a los más jóvenes a votar: “Mucha gente inteligente, consciente y empoderada ha cumplido los 18 años desde las últimas elecciones y ahora tienen el derecho y el privilegio de hacer que su voto cuente. Por favor investiguen a los candidatos que se presentan en su Estado y voten a aquellos que se acerquen más a representar sus valores. Puede que nunca encontremos a un candidato o partido que nos represente al 100% en cada tema, pero hay que votar igualmente”, decía.

Volviendo al sur, en el comunicado de las swifties, explican que “el partido de la Libertad Avanza tiene dentro de su plataforma electoral propuestas como la privatización de la salud y la educación, la libre tenencia de armas y realizar un referéndum sobre la última Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Dentro del escrito, el fandom de Taylor alerta sobre los discursos negacionistas de LLA cuando hablan de “excesos” para referirse a las torturas, apropiación de bebés y desapariciones sistemáticas que llevó adelante la última dictadura militar así como sobre la homofobia y sus discursos ultra machistas y violentos. “Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO lo vamos a votar”, finaliza el comunicado.

Y fueron justamente las mujeres y diversidades sexuales quienes más agitaron en las calles, en los lugares de trabajo y en sus casas contra el peligro de votar a Milei, que pasó de ganar en casi todo el país en las PASO, a obtener el 29,98% en octubre contra el 36,68 que logró el candidato de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa. La multitudinaria movilización que llevaron adelante en todo el país el 28 de septiembre fue una muestra clara: “por el aborto, la ESI, por las vidas dignas, contra las derechas, el ajuste y el FMI, la libertad es nuestra”, se leía en la bandera que encabezaba la movilización en la Ciudad de Buenos Aires que fue desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. “Ole ole, ole ola, Milei es facho y liberal, es un machista de la casta patriarcal”, cantaban las mujeres y diversidades mientras caminaban por las calles del centro porteño. Y es que Argentina ha sido reconocida mundialmente por sus avances en los derechos de mujeres y diversidades como la ley de matrimonio igualitario de 2010, la de Identidad de Género, el cupo trans y la ley que garantiza el aborto legal, seguro y gratuito. Desde su puesta en marcha, según un reporte del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), en el país se realizaron más de 100 mil interrupciones de embarazos en hospitales públicos.

Seguramente el 9, el 10 y el 11 de noviembre cuando falten sólo días para el balotaje y Taylor Swift pise nuestro suelo, serán miles las jóvenes que volverán a ubicarse “en el lado correcto de la historia”.