En la recta final de cara al balotaje del 19 de noviembre, los dos candidatos a vicepresidente, Agustín Rossi, de Unión por la Patria (UxP) y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), volverán a cruzarse en un debate sobre las principales propuestas de sus espacios el próximo miércoles 8 de noviembre, desde las 22.

Tal como ocurrió con el primer debate de vicepresidentes, del que participaron los entonces candidatos de los cinco espacios que competían en las elecciones de octubre, este segundo debate es organizado por el programa A dos voces, del canal Todo Noticias, que conducen los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.

En aquel debate, Rossi y Villarruel protagonizaron un acalorado cruce, cuando el candidato de UxP le cuestionó "¿De qué trabajás Villarruel?", haciendo referencia a que "es la primera vez que tiene un trabajo declarado".

Fue durante el momento de debate e intercambio libre entre los candidatos, cuando, en principio, la candidata libertaria criticó a sus adversarios por pertenecer a espacios políticos que estuvieron durante años en el poder y que no proponen nada nuevo para los argentinos.

"El Chivo" Rossi tomó el guante y le salió al cruce: "Es cierto que nosotros llevamos años en la función pública, pero lo que no sabemos es de qué vive ella (Villarruel). Recién ahora, es la primera vez que tiene un trabajo declarado. Nunca se supo de qué vive", lanzó el candidato de UxP. Y sumó: "La primera vez que sacaste un CUIT es cuando fuiste diputada. Y si trabajaste como decis, lo hiciste en negro y estás evadiendo".

Villarruel en su intento de defenderse aseguró que "trabajó informalmente, como muchos argentinos", y le pidió a Rossi que no la "estigmatice". "Me parece que para haber sido titular de la AFI no tenés ninguna información", agregó.

"Nadie te cree que sos una mosquita muerta", cerró Rossi.

Tercer debate presidencial

En tanto, el domingo 12 de noviembre a partir de las 21 será el turno de debatir de los candidatos presidenciales, Sergio Massa (UxP) y Javier Milei (LLA). El tercer debate presidencial se celebrará en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El 12 de noviembre se realizará el tercer debate presidencial. (Imagen: debate.electoral.gob.ar)

Este evento es de carácter obligatorio, según lo establece el Código Nacional Electoral - la Ley 19.945 especifica que deberá realizarse dentro de los 10 días anteriores al balotaje-.