Después del reciente fin de semana largo de octubre, marcado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, noviembre se presenta con la promesa de una nueva pausa en medio de la rutina. En el undécimo mes del año, los argentinos se preparan para disfrutar de un largo fin de semana que se extiende por tres días.

De acuerdo con el calendario oficial, el lunes 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Este día es un tributo a la Batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845. Durante este enfrentamiento, la Confederación, liderada por el brigadier Juan Manuel de Rosas, se enfrentó a la escuadra anglo-francesa.

La escuadra tenía la intención de intervenir en el país bajo el pretexto de pacificar las disputas entre Buenos Aires y Montevideo. Sin embargo, en realidad, buscaba establecer un comercio con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, evitando pasar por Buenos Aires y sin reconocer la autoridad de Rosas en asuntos exteriores de la Confederación.



¿Feriado o día no laborable?

Si bien el feriado implica que la mayoría de los trabajadores no tienen que asistir a sus empleos y, en muchos casos, se les otorgan beneficios adicionales, un día no laborable permite flexibilidad en términos de trabajo. Las empresas pueden elegir si operan o no, y los trabajadores pueden negociar cómo utilizar este día, generalmente a través de un acuerdo con sus empleadores.

En el caso del 20 de noviembre, se trata de un feriado nacional, lo que significa que la mayoría de los trabajadores tendrán un día libre remunerado. Esto se traduce en una oportunidad para disfrutar de un merecido descanso en un fin de semana largo que se extiende desde el sábado 18 hasta el lunes 20 de noviembre.

¿Se pasa el feriado de noviembre por el balotaje?



El domingo 19 de noviembre se llevará a cabo el balotaje entre Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, para determinar quién será el próximo Presidente de Argentina. No obstante, este evento se superpone con el feriado largo por el Día de la Soberanía Nacional. Inicialmente se especuló sobre la posibilidad de trasladar el feriado, la Cámara Nacional Electoral pidió que se pase, pero finalmente fue ratificado el feriado del 20.

Por lo tanto, la situación permanece como se planificó inicialmente, con un fin de semana largo del 18 al 20 de noviembre, y en medio de este periodo se celebrará el balotaje. Esta coincidencia seguramente tendrá un impacto en el porcentaje de votantes que acudirán a las urnas.

Los últimos feriados de 2023

Para lo que resta del año 2023, el calendario oficial contempla tres feriados (fijos, trasladables y puentes):

20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad)

