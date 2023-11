Al contrario de lo que advirtió el pronóstico, debió ser un día particularmente frío el del 28 de septiembre, cuando su madre lo encontró violentado y sin vida en el piso de su habitación toda revuelta. La justicia actuó rápida y efectiva, caratulando el caso de Lautaro Castillo Retamales como un homicidio criminis causae, es decir, para ocultar el robo. Pero hilando fino, la familia y su defensa no pueden dejar de ver en las pruebas -y en la saña- que se trata de un crimen de odio.

Está oscuro pero se ve muy claro: el video de las cámaras de vigilancia muestra a dos hombres que esperan afuera de la casa de Lautaro y él les abre la puerta. Momentos después, se observa a los mismos sujetos saliendo con un televisor a cuestas y ropa. Las imágenes son de la noche del martes 26. Los hombres, hoy procesados con prisión preventiva, son Lucas Bellomo y Fernando Pereyra.

Lautaro era abiertamente homosexual, y Bellomo confesó estar al tanto de eso, en una carta de puño y letra que entregó a la fiscalía, donde también afirmó haberse encontrado varias veces como amigos, luego de conocerse a través de una aplicación de citas específicamente para personas de la comunidad LGBTIQ+.

Tras un día entero sin dar señales, la madre de Lautaro fue a su casa y se encontró con lo peor. Su hijo estaba amordazado, atado de pies y manos, golpeado, muerto. Una escena espeluznante que algunos medios hicieron circular tratando de ocultar el horror con tan solo algunos píxeles. De hecho, los portales que levantaron la noticia ese día, hablan solo de asesinato y robo, ponen mal su apellido y se refieren a él por una profesión. Ninguno hace mención de su orientación sexual.

Un crimen de odio

“Según los propios estándares que ofrece la Corte Interamericana, cuando se comete un crimen doloso contra algún integrante de la comunidad LGTBIQ+, del que además su sexualidad o identidad de género es visible, la primera hipótesis a investigar es la del crimen de odio”, explica a Página/12 Javier Álvarez, abogado, doctorando en Derechos Humanos y especialista en crímenes de odio.

Hay otras variables a analizar. Una de ellas, sostenida sobre todo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es el contexto. Esto es, si en el lugar ocurrieron hechos similares. “Eso permite demostrar que la violencia contra esta comunidad es un fenómeno estructural y no hechos aislados”, señala el experto.

La variable contexto estaría dada por la aplicación en donde Lautaro conoció a Bellomo. Para la doctrina estadounidense, estos casos son conocidos como hook-up crime (crímenes de levante), aquellos donde los agresores van a buscar a las víctimas a los lugares de socialización de las personas del colectivo.

“Los crímenes de odio tienen un efecto simbólico hacia el resto de la comunidad. El hecho de que se elija a una víctima en un espacio de socialización también funciona como una advertencia, que provoca en muchos casos que las personas de este colectivo modifiquen su patrón de conducta”, postula Álvarez.

Por estas variables, la defensa de Lautaro busca que se efectúe un cambio de carátula. Pero casos como el suyo se insertan en una lógica de practicidad que invisibiliza. “Muchas veces se califica el hecho como un criminis causae porque es más fácil de probar -indica el especialista-. En cambio el odio requiere más esfuerzo y, además, precisa de cierta capacitación de los operadores judiciales, que en general es bastante deficitaria”.

Las cosas por su nombre

Contra todo pronóstico, sus allegados quieren lograr la excepción y torcer la norma, no solo en reclamo de justicia por Lautaro, sino además para sentar bases; una nueva jurisprudencia que llame las cosas por su nombre.

“Nosotros no queremos que la muerte de Lauti quede como un simple robo o un homicidio en situación de robo -expresa la Virginia Noelia Martínez, abogada defensora y amiga de Lautaro-. Esto va más allá. A él lo encuentran sumamente lastimado, golpeado, atado de pies y manos. No le dieron siquiera la posibilidad de defenderse. La forma en la que lo torturaron habla mucho más que de un simple robo o que lo hayan matado porque conocía a sus víctimas”.

“Con el cambio de carátula queremos dejar un mensaje -determina la letrada-. Que el caso de Lautaro no sea uno más como tantos otros que pasan. Que esta situación de violencia contra la comunidad LGTBIQ+, se visibilice. Que las personas del movimiento no tengan miedo o vergüenza de hablar. No es un capricho o una cuestión personal, ni desde la venganza. Entendemos que si Lautaro no hubiera pertenecido al colectivo esto no le hubiera ocurrido”.

Para Marte, amigo de Lautaro e integrante de la comunidad LGBTIQ+, fue algo inmediato pensar que fue un crimen de odio: “Reconocí, en algunos detalles que daban los medios, un montón de factores que son repetidos y que en la comunidad los conocemos un montón. Es un modus operandi. Sin ir más lejos, con las enormes diferencias, está el caso de Diana Sacayán: el tipo de violencia, la saña, la desnudez, estar atado de pies y manos. Todo ese sometimiento es muy habitual hacia el colectivo. La verdad es muy difícil pensar que si Lauti no hubiera sido homosexual le hubiera pasado algo así”.

Justicia autogestiva

Lautaro era un artista. Estudió Artes Multimediales en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), trabajó como asistente de producción, encargado de medios, guía y dictó talleres en varios museos y centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires, como el CCK, el Recoleta y el Rojas, entre muchos otros. Tenía un viaje largo de microcentro hasta su casa en Florencio Varela, pero estaba contento de al fin estar en blanco, en el último trabajo que había conseguido de promoción del bus turístico que recorre la capital. Volvía todos los días a zona sur después de la jornada para disfrutar de su huerta, sus plantas y sus gatos.

Estaba rodeado de amigos y amigas que conoció en todos esos años, del trabajo y de la facultad. Una de ellas es Laura, con quien convivieron de más jóvenes, hasta convertirse en hermanos. Por ende, en el “tío puto” de sus hijos -cuenta Laura-. Luego del shock del asesinato, se puso a tejer redes con todo el entorno de Lautaro, que también era en parte compartido.

Así reunió a amistades de todas las latitudes para hacer la fuerza con la unión: en Floresta, San Telmo, Villa Ballester, Pilar, Hurlingham, Avellaneda, Francisco Álvarez, Chascomús, Río Negro, Londres e Irlanda hay una parte del corazón de Lautaro. Junto a Noe, la abogada que decidió defender a la familia de su amigo, y Marte, estudiante avanzado de Derecho, los tres impulsan, con estudio, paciencia y mucho esfuerzo, la parte legal del caso. Toda esta red afectiva se autogestiona para que el caso de Lautaro, víctima del odio, no quede impune.

“Siento la necesidad de movilizar cielo y tierra para pedir justicia por él -comparte Laura-. Es mucha la impotencia cuando te das cuenta de que hay tantos casos similares alrededor, todos tapados. Hay que hacer visible este tema, que vivimos en una atmósfera de odio muy fuerte y donde parece que da lo mismo todo. Lauti siempre intentó vivir sin miedo, pero no estaba tranquilo. Lamentablemente fue una pesadilla que él tenía y se cumplió. Y ahora hay un montón de gente que se va a perder a una persona maravillosa”.

El próximo sábado 4 de noviembre, en el marco de la 32º Marcha del Orgullo de Buenos Aires, familiares, amigos y compañeros marcharán detrás de la bandera Justicia X Lautaro. Convocan a acompañarlos en la Plaza de las Armas del Ejército Argentino a las 13.

Informe: Carla Spinelli