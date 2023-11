Javier Milei sigue repitiendo una y otra vez que los países más libres “son ocho veces más ricos que los reprimidos”. Toma como ejemplo a Irlanda, afirmando que "este país tiene un Producto Interno Bruto (PIB) más grande que Estados Unidos". Sin embargo, este dato es falso. Así como también es falso que los países “más libres son más ricos” , ya que para decir que un país es libre usa el fraudulento Índice de Libertad Económica .



Irlanda no tiene un PIB mayor que Estados Unidos, sino que su PIB per cápita es mayor: 72.710 euros en Estados Unidos versus 98.990 en Irlanda. El PIB per cápita surge de dividir el PIB total por la cantidad de habitantes pero, en este caso puntual, el dato resulta engañoso. Lo que ocurre es que compañías multinacionales, como Apple, Meta, Google, TikTok, entre otras, instalan en esos países su sede social debido a que se cobran impuestos más bajos a las empresas. Este PIB se divide por poco más de 5 millones de habitantes. Por este motivo, el PIB per cápita es mayor que en Estados Unidos.

Como los activos de estas compañías tienen su domicilio en Irlanda, deben computarse al calcular su PIB, pero esto no significa que realicen su actividad económica en el país. En 2015, Apple decidió domiciliar sus activos protegidos por propiedad intelectual en ese país, lo que aumentó significativamente el PIB (un 26,3 por ciento según la OCDE). El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó que una cuarta parte del PIB irlandés se atribuyó a las ventas globales de Iphones. Esto responde a que las empresas centralizan en Irlanda actividades que se materializan en toda la comunidad europea, por ende los altos niveles de inversión responden a una lógica regional que es atribuida estadísticamente solo a Irlanda. A su vez, también la salida de Reino Unido del Brexit favoreció a Irlanda, absorbiendo capitales de dicho país para seguir dentro de la comunidad europea.

Sin embargo, si se tiene en cuenta el Consumo Individual Real (consumo de los hogares y del gobierno), Irlanda queda lejos de ser uno de los primeros diez países más ricos del mundo. Incluso, desde el 2010 hasta la actualidad, el consumo individual real cayó mientras que el PIB aumentó significativamente.

A pesar de que el PIB crece, no ocurre lo mismo con el ingreso familiar bruto, que representa lo que realmente se llevan los hogares irlandeses. La economía internacional representa aproximadamente el 15 por ciento de los puestos de trabajo. Pero las multinacionales en ese país representan un 52 por ciento del PIB total. Una vez más, un modelo elogiado por los libertarios no reporta mejoras para la población en general, sino para las grandes multinacionales.

¿Cómo es realmente Irlanda?

El Estado irlandés interviene activamente en la economía. Los libertarios la toman como modelo en materia tributaria. Pero, por citar algunos ejemplos, el impuesto al valor agregado (IVA) generalmente, es más alto que en Argentina (23 por ciento versus 21 por ciento); lo mismo ocurre con los impuestos a los trabajadores, donde alcanza el 52 por ciento de los ingresos, mientras que en Argentina la alícuota máxima es del 35 por ciento. En definitiva, la presión tributaria llega al 21,5 por ciento, es decir, está lejos del país con menos presión impositiva que es Nigeria con el 5,5 por ciento sobre el PIB.

Otro tema que pusieron en agenda los libertarios es la cuestión laboral. En Irlanda, el Estado está presente con dos tipos de seguro por desempleo: un subsidio y una asistencia. El subsidio se basa en las contribuciones abonadas por los trabajadores durante el tiempo de empleo en Irlanda o cualquier país de la comunidad europea, y dura hasta 15 meses. Pero aquellos que no tienen derecho a recibir el subsidio o que agotaron su derecho al mismo, reciben la asistencia por desempleo durante el tiempo necesario, mientras que cumplan ciertos requisitos, como estar totalmente desempleado al menos tres días en cualquier período de seis días consecutivos, satisfacer una prueba de recursos económicos (deben ser inferiores a un cierto nivel), ser capaz de trabajar, tener entre 18 y 66 años y tener una dirección reconocida. En el país modelo para los libertarios, los planes sociales son aún más cuantiosos que en Argentina.

El Estado irlandés también interfiere por medio de las empresas públicas, tales como la corporación de radiodifusión pública, más conocida como RTE, cuya misión es enriquecer la vida irlandesa con contenidos que desafíen, eduquen y entretengan, según afirman en su página oficial; o la empresa nacional de servicios de agua potable Uisce Éireann, que es la responsable de la operación de todos los servicios públicos de agua y aguas residuales. En este último caso se provee de forma gratuita agua potable para los hogares. Mal que le pese a los libertarios, el agua en Irlanda es gratuita para toda la población.

La educación y la salud son gratuitas no solo para irlandeses sino también para todos los miembros de la comunidad europea. En educación, el Estado lleva adelante El plan de Igualdad de Oportunidades en las Escuelas (DEIS), una política nacional de inclusión educativa, dirigida a niños desfavorecidos, que se desarrolla mediante un sistema estandarizado que identifica el nivel socioeconómico de las escuelas, y luego, se ofrecen recursos y apoyo a las escuelas a través de un Programa de Apoyo Escolar integrado basado en su nivel de necesidad. Algunas de las iniciativas que se llevan a cabo son: la profesionalización de directores y profesores, implementación de medidas para abordar los déficit de alfabetización y aritmética, financiación adicional para libros y bibliotecas, entre otras.

Según medios locales, en Irlanda hay una crisis de vivienda por lo que la mayoría de los jóvenes se quieren ir del país. El Estado también interviene en este aspecto, promoviendo un plan que prevé construir 33.000 nuevas viviendas al año hasta 2030. A su vez, lanzó un plan de alquiler de viviendas sociales y una iniciativa para habitar las zonas costeras ofreciendo subvenciones de 50 mil euros (con posibilidad de extenderse a 20 mil adicionales) para repoblar 20 islas del litoral occidental.

El Estado irlandés no solo está presente sino también endeudado, con más de 43 mil euros por persona (apenas por debajo de Singapur ).

Irlanda, el supuesto modelo libertario, no funciona como tal ya que hay una fuerte intervención estatal. Los libertarios cambian de países modelos y dicen que se crece cuando se acercan a sus ideas. Lo inexplicable es por qué si supuestamente la liberalización económica extrema y el retiro del Estado llevan a mejores condiciones de vida no se aplica este modelo en algún país del mundo.

* Autor del libro Falacias Libertarias. Miembro de FUNDUS.