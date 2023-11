DOMINGO 5



FOTOGRAFÍA

Marcha blanca Continúa la muestra Mónica Hasenberg: Escuelas, 1983-1989, con fotografías del archivo de la familia Hasenberg-Quaretti. Las imágenes dan cuenta del registro que hizo la fotógrafa junto a su marido Brenno Quaretti en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y también de Salta, Chubut, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy. El guardapolvo blanco funciona como hilo conductor de una historia de educación pública y compromiso, como igualador de oportunidades. Maestras, niñas y niños con la misión de transformar el país en un lugar con más espacio para los derechos. Y en definitiva, también para la democracia.

Hasta el 3 de diciembre, de 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

TEATRO

Yo amo Esta obra se entreteje al ritmo de recuerdos e ilusiones que se encadenan para conservar nuestra identidad respirando los versos de Federico García Lorca, que nos tienden la mano para traspasar las penurias humanas mientras la realidad puja por salir. Actúan: Leandro Arancio, Paula Botana, Adriana Menendez, Pilar Juaristi, Lucía Revello, Florencia Otero, Daniel Rocchia, Aurea Cruz. Dirección: Marcelo Savignone.

A las 20, en Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624. Entrada: $2800.

Festival Callejón Sexta edición para este evento que celebra el teatro en todos sus sentidos. Una maratón artística de teatro, danza y música protagonizada por jóvenes creadoras. El Espacio Callejón es una sala icónica de la escena independiente, dirigida por Javier Daulte y Federico Buso, con curaduría de Ramiro Bailiarini y Sebastián Francia. Este año las propuestas se duplican con una programación de seis días consecutivos con triple programa diario, intervalos con música en el bar y una instalación inusual titulada Entrar Tarde.

Hasta el 11 de noviembre, de 19 a 23, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $3500.

MÚSICA

Fado y tango Regresa este festival porteño que incluye charlas, exhibiciones de baile y recitales. Lo que caracteriza el espíritu del evento es el encuentro en un espacio de pertenencia e intercambio entre ambos géneros, que han sido declarados Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco. Hoy podrán disfrutarse shows de Fado Trío, Mariana Accinelli y Diego Cappa, Almalusa, Juan Lorenzo, Fadeiros y Karina Beorlegui.

A las 20, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Gratis.

ETCÉTERA

1983 Volver a votar A 40 años de la elección que inauguró el período más largo de democracia en la Argentina, se presenta esta muestra que incluye una colección de afiches, volantes y propagandas. En un clima de incertidumbre y esperanza, la campaña presidencial de 1983 fue un hito en la comunicación política. Afiches, volantes y actos públicos se combinaron con spots y jingles televisivos y radiales. Por primera vez, las estrategias partidarias se combinaron con estrategias de marketing y publicidad para ampliar un mayor vínculo con el electorado. Curada por Manuel Mena y Geraldine Davies Lenoble.

De 11 a 18 en el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Gratis.

No son vacaciones Se presenta el nuevo libro de Olivia Gallo, editado por Blatt & Ríos. Coordina Sofía de la Vega. Leen Manuela Martínez y Juan Cavoti.

A las 19, en Soria Bar, Gorriti 5151. Gratis.

LUNES 6

ARTE

Oro y mugre Rosemberg Sandoval excava la violencia en Colombia en torno al narcotráfico, la iglesia, el Estado, el desarraigo indígena y sus precedentes precolombinos, a través de una poética visual para lograr lo que define como “el poder de lo marginal”. A través de medios como el dibujo, la fotografía, el video y la performance, Sandoval realiza acciones sobre y con los objetos, pensados como restos de acontecimientos reales. De este modo, denuncia situaciones de desigualdad generadas tanto por los conflictos bélicos de desterritorialización, como por políticas que ponen en vilo los derechos fundamentales. Curaduría: Karime García Martínez.

De 13 a 17, en W Archivo, Viamonte 452. Gratis.

Trama en América Puede visitarse una exhibición que integra obras de arte contemporáneo latinoamericano de los reconocidos artistas Marcela Astorga, Andrés Bedoya, Carla Beretta, Gerardo Goldwasser, Juan José Olavarría, Teresa Pereda y Candelaria Traverso, con piezas textiles de la ex colección García Uriburu realizadas por artistas tejedoras anónimas de mediados del siglo XX en las regiones centro y norte de Argentina.

De 11,30 a 19 en Galería Herlitzka & Co., Libertad 1630. Gratis.

CINE

Vecine vecine Claire Denis es una directora francesa con extenso recorrido por diferentes géneros, reconocida por su enfoque en temas profundos como la identidad, la sexualidad y la colonización. Su cine se caracteriza por su estilo directo y sensorial, que sumerge al espectador en experiencias cinematográficas intensamente emocionales. Esta es una oportunidad para conocer parte de su obra, que ha influido en el cine contemporáneo y ha ganado reconocimiento crítico en todo el mundo. Integran este ciclo online Chocolat, Trouble every day, S’en fout la mort, Beau travail y White material.

Disponible a través de Lumiton.ar. Gratis.

40 años de democracia Último día para aprovechar este ciclo. El 30 de octubre de 1983 todos los argentinos y argentinas recuperamos el derecho a votar y elegir a nuestras autoridades y gobernantes. También recuperamos todo lo que implica vivir en democracia: el derecho a la vida, la libertad de expresión, la igualdad, la identidad y todo un conjunto de derechos reasegurados hasta ahora. Esa fecha se convirtió en un momento histórico que se conmemoraría a partir de entonces en toda la Argentina. Para celebrar la importancia de este aniversario se presenta una serie de películas que exploran la diversidad de perspectivas que conforman nuestra historia democrática, desde sus raíces hasta los desafíos y logros contemporáneos.

Disponible a través de Lumiton.ar. Gratis.

MÚSICA

Canciones queridas Juan “Tata” Cedrón presenta junto a Daniel Frascoli un concierto que reúne clásicos del repertorio de la canción popular argentina y algunos del repertorio cedroniano. Se trata de una selección de temas tocados en dúo de guitarras, formato íntimo que le permite a Cedrón recorrer y rescatar inéditos y piezas tradicionales de su obra.

A las 20.30, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $4500.

MARTES 7



ETCÉTERA

Leo Oyola y Coki Debernardi El autor de Kryptonita y el rocker rosarino se presentan juntos en una nueva fecha del ciclo Martes de Poesía y Música, un clásico del CCEBA, que retornó como parte de las celebraciones por los 35 años del Centro. La veta poética de Oyola se cruzará con las canciones de Coki, que supo estar al frente de Punto G y hace tiempo hace lo propio en sus Killer Burritos, aunque llegará acompañado sólo por su guitarra para esta visita porteña. No se lo suele ver por Buenos Aires, así que conviene aprovechar su retorno a estas veladas, por donde pasó en 2012, acompañando en esa oportunidad al recordado Fabricio Simeoni. La temporada 2023 del ciclo cerrará el martes 21, con Nina Suárez y Cecilia Pavón.

A las 19.30 en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Retorno 1983 Primeros días para poder visitar esta exposición con fotografías de los archivos de los diarios Crónica y La voz. La Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional expone una selección de fotografías provenientes de los negativos de redacción de estos diarios, preservados y custodiados por la institución. En el año en que se cumplen 40 años del retorno de la democracia, se propone esta muestra fotográfica como una reflexión, un acercamiento al clima social y el ambiente de una época pasada que fue determinante en el posterior transcurso de la historia.

De 9 a 21 en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

ARTE

Estúpidos espantapájaros Puede recorrerse la muestra de Mariana Telleria. Nueve formas desocupadas en busca de una historia. La exposición estará acompañada con textos de Alejandra Benz, Mariel Matoz, Julia Enriquez, Ana Wandzik, Emilia Casiva, Daiana Henderson, Alejo Ponce de León, Santiago Rey, Virginia Negri, Ástor Marquez Negri y Beatriz Vignoli.

De 14 a 19 en Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

Poptical Se inaugura la exposición de la artista Adriana Ablín. Esta muestra es una serie en la que el acto natural de la mirada nos lleva sobre las obras, en un espacio que se sitúa en la encrucijada entre el arte y el diseño. En palabras de Victoria Cabrera, en esta muestra “los puntos de colores guían nuestros ojos en una especie de coreografía musical que nos lleva de un lienzo al otro en distintos ritmos sincopados de silencios y sensaciones. Es claro el modo en que la obra se apoya en la serie, en el acto colectivo de un imaginario donde cada pieza juega un rol preponderante”.

Hasta el 30 de noviembre, en la Galería de Arte del Banco Nación, Av. Rivadavia 325. Gratis.

MÚSICA

Ópera villera Este festival tiene como evento central la puesta en escena de una ópera completa producida de manera integral por niñas, niños y adolescentes que estudian música en los barrios Fátima y Padre Ricciardelli (ex 1-11-14). Los estudiantes componen la música, confeccionan el vestuario y realizan la escenografía de las óperas que son ofrecidas al público en un evento con entrada libre y gratuita. Para muchos estudiantes y sus familias, las actividades de este evento implican un primer contacto con este género musical.

A las 20.30, en Uocra Cultura, Rawson 42. Gratis.

MIÉRCOLES 8

ARTE

Brave the Heavenly Breezes Se presenta la exposición de Axel Straschnoy. La muestra refleja el proyecto de construir y lanzar un flanêur interestelar basado en la tecnología que la Nasa utiliza en la actualidad. Las obras de Straschnoy suelen estructurarse como proyectos de investigación a largo plazo. Tan poéticos como científicamente precisos, son más una dirección de viaje que un punto de llegada. Por primera vez, la muestra destaca este proceso mediante la presentación de maquetas, bocetos, borradores y planos de un proyecto que se realizará en algún momento en el futuro. La exposición va acompañada de un texto de Javier Villa.

De 11 a 18, en Galería Del Infinito, Av. Quintana 325. Gratis.

TEATRO

Rumia mental Se estrena la obra de Jorge Thefs, con interpretaciones del propio Thefs junto a Ariel Osiris, Rosario Ruete, Juliana Ortiz y Victoria Duarte. La rumia habita en nuestro cotidiano. Ariel nos muestra sus cicatrices (algunas todavía abiertas) y nos presta su historia. A veces es difícil seguir su discurso pero en poco tiempo entendemos que vivió mucho, como quien vive dos vidas en una sola. El amor, la colimba, el fracaso de la adultez, la dictadura, los baños, el amor, las caídas de la infancia, la peste, los años 80, todo en su memoria que vuelve como espuma y queda flotando en forma de rumia. Es fácil entender que su historia no sólo habla de él sino de una comunidad; incluso de la historia de una nación.

A las 20.30, en Casa Sofia, Fitz Roy 1327. Entrada: desde $2500.

Santa Teresita Alma, Sofía, Ada, Fernando, Pablo y Andrés están atravesados por un cambio de época que padecen. Porque el amor tal como lo conocieron no existe más, entonces comienzan a buscar extrañas y absurdas maneras de vincularse y habitarse. Recuerdos de infancia, de amistad y el deseo de tiempos distintos serán el refugio. Con Dario Cassini, Micaela Cortina, Jonathan Esquivel, Zaida Mazzitelli, María Gabriela Peña y Damián Suarez. Dirección: Emiliano Chiarelli.

A las 20.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: desde $3000.

CINE

Festival africano El cine africano posee una gran riqueza, diversidad e historia. A pesar de esto, es prácticamente desconocido en nuestro país. Este ciclo propone recorrer parte de la producción contemporánea para acercarla al público argentino. La selección intenta abarcar obras provenientes de distintos rincones del continente, exponiendo su diversidad, que no sólo se encuentra en los paisajes sino también en las realidades sociales y en las formas en que sus realizadores intentan expresarlas.

A las 19, en La Manzana de las Luces, Perú 272. Gratis.

MÚSICA

Marcelo Dellamea El guitarrista y cantautor chaqueño presenta Vida, su nuevo disco solista, que incluye nueve canciones grabadas en su totalidad en vivo, en una atmósfera íntima y personal, a guitarra y voz. Vida es un álbum folklórico, con el cual Marcelo decide retomar su camino solista para volver a sus orígenes.

A las 20.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $3500.

JUEVES 9

TEATRO

Lorena El Gondolín es el mítico hotel de Villa Crespo al cual, desde hace décadas, llegan chicas trans desde diferentes lugares de la Argentina. Luego de ser recuperado por ellas se transforma en alojamiento y útero de sanación. En ese espacio, transcurren las tres obras que conforman el ciclo El hotel es un cuerpo, inspiradas en el libro Cuatro Legendarias en el Hotel Gondolín. Tres monólogos ficcionales que, con crudeza poética, humor y un lenguaje descarnado, narran la experiencia del Gondo, lugar entrañable de abrazo y abrigo al que siempre se puede volver. Dirigida por Felicitas Kamien y protagonizada por Payuca.

A las 17.30, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

Talk is free La compañía canadiense presenta Tanto para el descanso como para la reproducción, de Maja Ardal. En el año 2150 los humanos se convirtieron en género neutro y usan el pronombre "ish" para identificarse. Dos historiadores: Ish56 y su colega Ish62 quieren transformar una casa antigua en un museo de los 90. Mientras el proyecto avanza los miembros del grupo se enamoran demasiado del género de sus personajes y comienzan a recrear los comportamientos peligrosos de sus antepasados.

A las 20, en Guardia Vieja 4129 (desde allí se trasladará al público a una locación secreta). Gratis.

MÚSICA

Diosque Esta noche será una fecha muy importante para todos los fans de Diosque. Su último lanzamiento, Rampaluz, confirma una transformación sonora. Desde un espíritu genuino en sus mutaciones, Diosque avanza en su búsqueda que, si alguna vez pareció ser la de un “bicho de culto”, hoy es una de las más importantes de la escena local. La fecha servirá para celebrar una obra que oscila entre calar los huesos más sensibles y sacudir los pies invitando al cuerpo a bailar como si no hubiera formas; es decir, a movernos tal como somos al descubrirnos.

A las 21, en el Teatro Xirgú, Chacabuco 875. Entrada: desde $3500.

ETCÉTERA

Felifa Se realizará una nueva edición del encuentro de fotógrafos, editores, diseñadores, artistas y público. El evento contará con una muestra de trabajos de más de 300 libros de autores argentinos y de otras partes del mundo. La Feria editorial convivirá con la programación del Festival: premiaciones, exposición de los premios finalistas, charlas y talleres y, como en ediciones anteriores, tendrá una gran afluencia del público general y especializado.

Del 9 al 12 de noviembre, de 13 a 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

A través del tiempo Se presenta una serie de cortos de Víctor Laplace, creados a partir de textos de la obra Soldados y Soldaditos de Aida Bortnik. Las piezas incluyen textos del escritor uruguayo Eduardo Galeano y dos canciones de Viet Rock, la ópera musical sobre Vietnam de Megan Terry.

A las 18, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Patrimonio Se presenta el Catálogo de Patrimonio de la Cuenca Matanza Riachuelo, con el fin de intercambiar miradas y experiencias entre proyectos vinculados al patrimonio y los sitios de interés histórico, cultural y natural de la Cuenca.

A las 9.30, en la Universidad de Lanús, 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada. Gratis.

VIERNES 10



CINE

Un cine para descubrir Una muestra que permite descubrir un cine próximo, cálido y querible: el griego. Cada día se presentan un largometraje y un corto. Hoy se proyectará la película The Last Note, de Pantelis Voulgaris. Este drama narra un hecho real: cuando los nazis, en represalia por un oficial muerto, asesinaron a sangre fría a doscientos resistentes griegos. La película no sólo indaga el hecho histórico sino que lo aprovecha para mostrar las diferentes alternativas vinculadas al uso del poder. Es, de hecho y mucho más allá de su muy precisa reconstrucción de época, una fábula moral sobre el valor de la vida humana.

A las 18, en el Museo de Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2270. Gratis.

TEATRO

Esperando el tren Sigue en cartel la obra dirigida por Manuela Serrano Bruzzo, con Lourdes Cerdán, Juan Salamone, Miguel Angel Atilio Farina y Tuco Turleone. Aquí se ven las esperanzas y desilusiones políticas y sociales en un pueblo solitario, donde un vendedor ambulante se enfrenta a sus habitantes mientras esperan un tren que represente un cambio.

A las 21, en Teatro del Artefacto, Sarandí 760. Entrada: $3000.

MÚSICA

Rodney Jones El legendario guitarrista que ha tocado con Dizzy Gillespie, Ray Brown, Quincy Jones, Stevie Wonder, Stan Getz, Lena Horn y Maceo Parker, entre muchos otros, se presenta por primera vez en Argentina encabezando su proyecto junto a Mariano Loiacono en trompeta, Ernesto Jodos en piano, Gabriel Balado en contrabajo y Sergio Verdinelli en batería.

A las 20 y 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entradas: desde $8000.

Amores tangos La banda que ofrece amor, tradición y un espíritu festivo está cumpliendo 15 años de trayectoria y lo celebra con su espectáculo Fiesta Universal. Al grupo conformado por Jose Teixidó en guitarra y dirección, Marcela Galván Alberti en voz y saxo, Juan Tarsia en voz y piano, Nicolás Perrone en bandoneón, Augusto Argarañaz en percusión, Mayumi Urgino en violín y Cristian Basto en contrabajo, se suman Horario Salerno en bajo eléctrico y Paula García Presas en violín. La banda recorrerá su intensa trayectoria con temas de sus cuatro discos y otros nuevos, junto a invitados de lujo como Cucuza Castiello y Noelia Moncada.

A las 20.30, en La Trastienda, Balcarce 460. Entrada: $4000.

La otra cara del tango El Cuarteto de señoritas presenta su tercer álbum. La formación con está integrada por María Eugenia Baza en saxo soprano, Griselda Acquista en saxo alto, Mariela Brochero en saxo tenor y Magalí Carballo en saxo barítono. A través de una agrupación atípica para el tango integrada por saxos, las artistas amplían las fronteras del género poniendo a las mujeres en primer plano.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: $2500.

ETCÉTERA

Dialog Una propuesta que combina el arte, la tecnología, la música, la performance, los rituales underground y el baile. Esta noche se presentará El ángulo muerto, de Lucía Giannoni. Un cubo blanco se convierte en el objeto de estudio, mostrando la imagen de un cuerpo íntimo y plural. Los espectadores podrán circular alrededor, eligiendo su perspectiva y creando su propia narrativa.

A las 20, en Artlab, Roseti 93. Entrada: $6000.

SÁBADO 11

TEATRO

Ryan hermano motor Un hombre viaja por las rutas del desierto a cumplir el último deseo de su padre: arrojar sus cenizas en un río de México. Lo acompaña el Ryan, máquina automotriz, reliquia familiar y hermano menor. Mamita espera en casa. La promesa de una aventura en donde todo lo que es crecer implica enfrentar experiencias difíciles. La obra se estrena en el marco del ciclo Les actuantes, interesante proyecto colectivo independiente que genera espacios culturales para que esta generación de artistas escénicos se encuentre y se potencie. Dramaturgia y dirección: Ana Schimelman. Con las actuaciones de Federico Pereyra y Gabriel Waisbein.

A las 17, en Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entrada: $4000.

Pelotuda y otras obras Pueden verse cuatro obras breves conectadas por temas comunes: la dinámica familiar, las traiciones, las relaciones interpersonales y los secretos. Avanza sobre la idea de cómo las sospechas pueden impulsarnos a realizar hazañas, ya sea para el bien o para el mal. La secuencia de las obras nos guía a través de un viaje que transita desde la comedia hasta el drama y viceversa, explorando todos los matices emocionales en el proceso. Elenco: Alejandro De Gasperi, Eloisa Squirru, Leila Zylberberg, Lucas Barrios, Mauro Kohl, Rocío Bayes, Sofía Drever y Tiago Lara-Touza. Dirección: Norma Bachmann.

A las 22.30, en Teatro Asterión, Zelaya 3122. Entrada: $3500.

MÚSICA

Muerejoven El rapero repasará su disco debut Términos & condiciones, un trabajo que remite al estilo West Coast sin sacrificar la identidad del artista. Su estilo condensa desde lo más trash del estilo europeo hasta la lógica pop del producto norteamericano.

A las 20, en Niceto Vega, Niceto Vega 5510. Entrada: $5000.

CINE

Archivos, tiempo y afecto Para cerrar el ciclo de cine Desbordes del archivo, en el marco de la muestra Cartografías Jelin se proyectará una serie de cortometrajes que utilizan archivos. Luego habrá una conversación entre sus realizadores. El ciclo propone pensar las formas y usos de los archivos en las producciones audiovisuales contemporáneas. Archivos personales, familiares, institucionales (o la ausencia de ellos) se entrecruzan en estas producciones que permiten asomarse de forma fragmentaria a nuestro pasado. Participan Andrés Denegri, Azul Aizenberg, Mariano Rapetti y Estrella Herrera.

A las 16, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

ARTE



Historia de la pintura imposible Se inaugura la nueva muestra de Silvia Gurfein, durante la cual se presentará el libro que reúne parte de la obra de esta singular artista. Gurfein siempre supo que lo visible aloja múltiples temporalidades, y que la historia de la pintura es parte de la cultural visual en su conjunto. La imagen nunca es sólida ni transparente. Sin embargo, la narrativa convencional del arte suele pensar desde la disciplina y trabajar a partir de lo que la imagen ancla en vez de sobrevolar lo que escapa a su comprensión. Silvia, en cambio, aborda la experiencia sensible asumiendo la imposibilidad de su desciframiento completo. Texto de Jimena Ferreiro.

De 13 a 19 en Pasaje 17, Mitre 1559. Gratis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------