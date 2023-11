Parafraseando a Fox Mulder, “la verdad está entre el Río Grande y Ushuaia”. La tercera temporada de Inexplicable Latinoamérica (se emite los viernes a las 21.55 por History) mantiene su cruzada sobre misterios y enigmas insondables de la región con la ayuda de un pelotón de expertos, testigos y convencidos de que hay hechos que desafían la comprensión humana y lo que dictan las ciencias. Unos Expedientes Secretos X que comparten el mismo idioma cacheteando a la razón: desde madres con habilidades poderosas, conexiones fantasmagóricas, construcciones inquietantes, fenómenos naturales y hasta el Petiso Orejudo haciendo de las suyas desde el más allá. “Por un lado buscamos generar preguntas. Creemos que las preguntas son sanas. Y por otro lado, buscamos contar grandes historias”, asegura el productor ejecutivo del envío, Jorge Luis Sucksdorf.

Cada uno de los doce capítulos del ciclo se destaca por una línea temática común, su impecable realización (recreaciones, archivo, entrevistas) y una “conexión emocional”, a decir de sus responsables. Así es como en el primer episodio unió centros de reclusión infames como Carandirú en Brasil, el Palacio de Lecumberri mexicano y el penal del fin del mundo en nuestro país. Trampolín perfecto para que cazadores de lo paranormal expongan sus documentos sobre presencias espectrales. ¿Cayetano Santos Godino en una psicofonía? ¿Una sesión de espiritismo entre rejas? Todo eso forma parte de esta franquicia televisiva nacida en 2019 y cuya versión original cuenta con la conducción de William Shatner.

“Tenga en cuenta que los verdaderos escalofríos no se lo darán los reclusos, sino los fantasmas”, se lo escucha decir a Humberto Zurita con una voz grave y rasposa. Las intervenciones del mexicano sazonan al ciclo con un tono ideal para un cuento de medianoche con las luces apagadas. “Nosotros podríamos dudar, la ciencia podría dudar incluso de lo que nosotros estamos contándoles. Pero son imágenes tan impactantes que me siento como un espectador más. Me siento sorprendido de las cosas que voy narrando, de los sucesos que voy de alguna manera compartiendo con el público”, dijo el conductor del ciclo en una conferencia de prensa.

Del Nahuelito a la Difunta Correa, del Hotel Edén en Córdoba a un Ovnipuerto en Salta, Inexplicable Latinoamérica se hace fuerte en ese mix de folklore supranatural, cultura pop e investigación. “Todo este halo de misterio que tanto la producción como William Shatner trabajaron, trato de retomarlo para que se quede en ese mismo tono. Además, las historias están muy bien documentadas y hay un trabajo muy, muy profesional, muy exhaustivo de buscar estas historias y de tratar de darles una coherencia para que el público pueda entender de qué estamos hablando”, señaló Zurita.

El programa es uno de los más representativos de History y su línea editorial deudora de Aunque usted no lo crea. Tan cierto como que el presente también se encarga de alimentar su portfolio. Vale recordar que en este 2023, la NASA presentó un informe sobre posible vida extraterrestre y eventos FANI. Y que el ufólogo Jaime Maussan hizo lo propio hace algunas semanas al exhibir dos humanoides en el congreso mexicano. Clara y Mauricio, las dos momias de Nazca, no son parte de estos episodios, aunque sí se le da lugar a una desconcertante figura hallada en el desierto de Atacama en 2003. En esa línea se hace fuerte un envío como Inexplicable Latinoamérica. “Hoy hay muchísima gente muy importante diciendo que tiene pruebas o exigiendo esas pruebas. Y yo creo que este tipo de producciones nos ayudan a todos a pensarnos, a pensarnos en el universo y tratar de entender es lo que hay. Y suponemos que esas pruebas están cada vez más cerca. No sabemos cuál es la respuesta”, planteó Sucksdorf.