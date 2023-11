El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy alertas de nivel amarillo por vientos con ráfagas de 75 kilómetros por hora para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el este y norte de la provincia de Buenos Aires y el sureste de Entre Ríos, a la vez que rige otro alerta por tormentas para el norte de Misiones.

"El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h", indicó el SMN. El organismo recomendó a la población evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.



Los lugares bajo alerta por vientos intensos

Bajo alerta amarillo por viento se encuentran la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, asi como la costa bonaerense y localidades del norte de la provincia de Buenos Aires como Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco y Zárate.

El alerta también se extiende al sureste de Entre Ríos, en las ciudades de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

Fuertes lluvias y posibilidad de granizo

Por otro lado, el organismo nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para el norte de Misiones, en las localidades de Eldorado, Iguazú y las zonas bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo, donde se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.



Se espera que las tormentas estén acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superadas de forma puntual.

Para los habitantes de esas zonas, el SMN pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y estar atento ante la posible caída de granizo.

El nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN.