Las recientes declaraciones de Diana Mondino contra la comunidad homosexual representaron un nuevo botón de muestra de la homofobia que caracteriza a La Libertad Avanza. Los dichos de la diputada electa se dieron a horas de una nueva Marcha del Orgullo.

Consultada sobre el matrimonio igualitario, afirmó que "como liberal estoy de acuerdo al proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio". Y añadió lo siguiente: "Si preferís no bañarte, es tu decisión. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos". O sea, desde su visión, los gays son como piojosos.

Hay antecedentes en el partido de extrema derecha. Javier Milei se pronunció en contra de la identidad de género en distintas oportunidades. "Mientras no me hagas pagar la cuenta, sé lo que quieras", dijo que le da lo mismo. "Si te querés percibir como un puma, hacelo", afirmó, en una particular analogía. "No me lo impongas por el Estado, no le estés robando guita a la gente para imponer las ideas de otro", añadió.

Victoria Villarruel, la compañera de fórmula de Milei, fue más allá y remarcó el carácter religioso de la palabra "matrimonio", al tiempo que dijo que la unión civil garantizaba derechos antes de la ley de Matrimonio Igualitario.

De meterse con los gays y la identidad de género a cuestionar la Educación Sexual Integral hay un paso. Y en las filas de la LLA el referente resultó Ramiro Marra. "Yo no estoy en contra de la educación sexual. Fomento la pornografía. A los chicos les digo que la miren. Si un chico tiene una computadora o un teléfono, se informa sobre eso. Es como yo aprendí", afirmó durante la campaña el fallido candidato a jefe de Gobierno.

En LLA no se esmeran mucho en disimular el odio a las minorías sexogenéricas, que es otra de sus maneras para seguir amplificando el malestar en toda la sociedad.