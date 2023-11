Central y Newell’s tomaron la decisión de ampliar ubicaciones en sus respectivos estadios y planean inicios de obras para las próximas semana. Pero detrás de las reformas los clubes de la ciudad esconden una gran ilusión: los canayas esperan la vuelta de Angel Di María, los leprosos sueñan con el paso de Lionel Messi.

La dirigencia de Central quiere iniciar las reformas en el Gigante de Arroyito una vez que finalice la participación del primer equipo en Copa de la Liga. Los trabajos de ampliación apuntan a ocupar espacios vacíos en los cuatro costados, similar a lo que hizo River en el Monumental. La pretensión en ganar al menos nueve mil ubicaciones, lo que llevaria las comodidades del estadio a casi 50 mil. Pero además la obras proyectadas cambiarán los accesos al estadio, los ingresos de los equipos al campo de juego y los bancos de suplentes estarán en la platea que da a espaldas al río, por lo cual ya no será necesario cruzar todo el campo de juego los suplentes y cuerpo técnico.

La dirigencia canaya tiene el proyecto disponible hace algunos meses y la ejecución del mismo comenzará a fin de mes. Los trabajos se extenderán hasta el mes de febrero y es probable que la próxima temporada el canaya no pueda hacer de local en Arroyito. No está resuelto dónde jugará los primeros partidos de 2024 pero no hay muchas opciones disponibles y todos los caminos conducen a jugar en Arroyo Seco a pesar de que el estadio del country canaya podría adaptarse para recibir, como máximo, a solo 20 mil hinchas. El presidente Gonzalo Belloso quiere el Gigante ampliado para julio de 2024, cuando en Arroyito todos esperan la vuelta de Di María.

Las obras en Newell’s se realizarán en el marco de un proyecto integral de remodelación del estadio leproso. En diciembre se iniciarán trabajos para montar una tribuna alta en la popular que da espaldas al Palomar. Allí habrá lugar para seis mil espectadores más. Los trabajos se realizarán con piezas premoldeadas de hormigón, lo que acelera el tiempo de construcción. Los trabajos se extenderán hasta agosto del año que viene. La dirigencia hizo previsión de fondos y gran parte de los trabajos ya están pagos. La inversión superará los dos millones de dólares. Pero se gestiona la llegada de inversores para avanzar luego en la remodelación total del estadio, de acuerdo al proyecto definido por el arquitecto Mario Corea. La llegada de Corea al club es quizá el único aporte que pudieron hacer las agrupaciones opositoras en el club. El presidente Ignacio Astore ya no tiene diálogo con los referentes opositores, pero al menos no tomó con recelo el proyecto de Corea. Por el contrario, el club se lo apropió y hay expectativas para conseguir fondos y avanzar en las otras tres etapas de remodelación pensadas por el prestigioso arquitecto.