La llegada de la séptima temporada de "Elite" se convirtió en lo más visto de Netflix en Argentina. La producción es ya un clásico de la plataforma. También suma audiencia el estreno de "Cadáveres", un thriller negro británico que traspasa la temporalidad.

Las mejores propuestas para ver en Netflix

Elite. Temporada 7 de la producción que sigue sumando entre el público juvenil. Y que se convirtió en una de las series de Netflix más vista en su historia. Además, esta renovación tiene dos fichajes estrella: Maribel Verdú y la superestrella Anitta. Creada por Carlos Montero y Darío Madrona, esta serie sigue las vidas de un grupo de alumnos del instituto privado. Desde su estreno en 2018, el alumnado ha ido cambiando: ya dejó la serie parte del elenco original como Ester Expósito, Jaime Lorente y Miguel Herrán, y se fueron sumando otros nombres Pol Granch, Manu Ríos y el ganador del Goya Adam Nourou, entre otros. En esta última temporada con Omar Ayuso como representante de la primera generación de la serie y nuevos personajes.

Cadáveres (Bodies, en el original). Un cadáver que se conecta, de forma inexplicable, cuatro tiempos y personajes distintos. El cuerpo fue encontrado con las mismas heridas y en la misma calle de Londres en 1890, en 1941, en 2023 y en 2053. No hay forma de identificar al individuo. No hay registros de ADN y no hay huellas en la escena. Un líder siniestro, interpretado por Stephen Graham, parece tener la respuesta sobre el difícil enigma. En solo ocho episodios, la producción es una adaptación del comic creado por Si Spencer para DC Vertigo. Protagonistas: Jacob Fortune-Lloyd, Shira Haas, Amaka Okafor.

La vida de nuestro planeta (Life On Our Planet, en el original). Serie documental que narra la perpetua lucha de las criaturas por sobrevivir a través de la historia del mundo. Son ocho episodios de 60 minutos aparecen animales, plantas, y entes unicelulares que, durante millones de años, poblaron la Tierra. Nuestro terruño cósmico cuenta con 20 millones de especies, pero 99% de todos sus habitantes se han perdido.

Totoy kids: historias de José Comilón 3. José y sus amigos se embarcan en un viaje mágico de aprendizaje lleno de sorpresas, aventuras al aire libre y hasta vuelos espaciales.

Netflix: cómo se mide el Top Ten

Cada martes, Netflix publica cuatro listas globales con el Top 10 de contenido de TV y películas: Películas (de habla inglesa), TV (de habla inglesa), Películas (de habla no inglesa) y TV (de habla no inglesa).

En estas listas, se ordenan los títulos según la cantidad de horas vistas por semana. Esto es, la cantidad total de horas que los suscriptores en todo el mundo vieron cada título —original o bajo licencia— de lunes a domingo de la semana anterior.



Además, comparte las listas del Top 10 de más de 90 países (los mismos que muestran los 10 más populares en Netflix), que también se ordenan según las horas vistas, pero en las cuales no se detallan la cantidad exacta por cada territorio.

Seguí leyendo: