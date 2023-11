El duelo entre los máximos candidatos de TC Pick Up fue completo y a una fecha de terminar el año están prácticamente empatados Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) y Mariano Werner (Toyota Hilux), con medio punto de diferencia. El triunfo del hombre de Salto le permitió acceder a la posición de privilegio por la mínima y declarar a los cuatro vientos que busca el cuarto título en la categoría. Con toda su astucia, el entrerriano Werner aguantó el liderazgo en el autódromo de La Plata hasta el último tercio de carrera, pero debió conformarse con el puesto de escolta. Mucho más atrás y favorecido por un juego de equipo, Diego Ciantini (VW Amarok) fue tercero y también está a tiro del campeonato.

Electrizante final

¿Qué mas pueden mostrar? Los referentes actuales, con la experiencia justa y conocimiento detallado de las Pick Up, se escaparon en la punta desde el inicio de la penúltima carrera del año. Hubo batalla con la típica succión, con una camioneta pegada a la otra en la recta, para llegar a la par en la curva siguiente pero el paranaense soportó el embate hasta que en las últimas cuatro vueltas se rearmó Gianini para tomar la mejor posición y conseguir el cuarto triunfo del año.

"El jovato todavía está"

Gianini acumula 14 triunfos y tres campeoantos en TC Pick Up - Prensa ACTC

"Imaginate lo que será la definición", dijo el saltense viendo la repetición de la carrera. "Será infernal y espero que disfrute la gente porque nos la jugamos dos 'picantes'... El jovato todavía está frente a los jóvenes y tengo para rato", aseguró el volante de 45 años que con su propia escuadra, el JPG Racing, es artífice de su presente. Con hidalguía reconoció Werner a su rival, acompañado de sus hijos Salvador y Rafael en el podio: "Felicito a Juampi que me superó de manera impecable, no lo pude aguantar después de la succión". Alguna merma de la tracción para salir mejor disparado de la última curva por parte del entrerriano, sumado a que Gianini se había guardado neumáticos para exigirlos en el cierre, dieron por tierra sus esperanzas.

Con la tarea hecha por ambos, en la Copa Shell están separados por medio punto y, prácticamente, el que termine mejor en la última carrera podría ser campeón si no se cuela algún otro candidato. Allí es donde quiere estar Ciantini, aunque reconoce que están un escalón debajo: "Estoy un poco preocupado porque no tenemos el ritmo para pelear con ellos". De no ser por la colaboración de Guillermo Ortelli, compañero de equipo en el JP Carrera que cedió su lugar cuando Dieguito estaba a punto de perder posiciones, a Ciantini se le hubiera dificultado alcanzar el podio. Con esto quedó a 3,5 puntos de Gianini, que lidera con 135,5 seguido de Werner (135) rumbo al 26 de noviembre con la 12ma carrera del año y quinta del play off de las camionetas.