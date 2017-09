Desde Nueva York

El español Rafael Nadal le restó importancia al hecho de haber llegado a las semifinales del Abierto de Estados Unidos de tenis sin haber enfrentado a ningún jugador top, al asegurar ayer que lo único relevante es llegar a instancias decisivas, donde espera dar lo mejor de su tenis. “Aquí lo único importante es ganar”, zanjó Nadal ante el hecho de que no jugó frente a ningún preclasificado hasta ahora en el certamen.

“Estamos en uno de los torneos más importantes del mundo y no cuenta a quién le has ganado o no. Lo que cuenta es ganar y lo demás es momentáneo, lo otro queda de por vida”, resaltó el español, que ayer llegó por sexta vez a las semifinales del US Open al vencer por 6-1, 6-2 y 6-2 al ruso Andrey Rublev.

Máximo favorito en el cemento neoyorquino, Nadal se mostró muy conforme por el rendimiento de menor a mayor con el que llegó a las semifinales. “Cuando empiezas un torneo, lo que no quieres es perder una ronda temprana (y) regresar a casa con la sensación de que no has competido”, explicó el número uno del mundo. “Ahora el sentimiento es completamente diferente, porque ya gané cinco partidos y estoy en semifinales. Es el momento de dar lo mejor de mí. He estado mejorando durante todo el torneo y di un paso adelante en cada partido. Ahora es el momento de volver a dar otro paso adelante, en lo posible un poco más largo.”

En ese sentido, Nadal no quiso pronunciarse sobre si quería o no un enfrentamiento en semifinales con el suizo Roger Federer, que esta noche debe medirse con el argentino Juan Martín Del Potro (ver aparte). “No puedo cambiar a mi oponente, así que estoy emocionado de estar en semifinal, por encima de cualquier cosa. Estoy feliz por la forma en que jugué. Veremos qué rival tengo en semifinales”. Sin embargo, Nadal dejó en claro lo relevante que sería el eventual choque con el suizo, ya que además del pase a la final, también estará en juego el número uno del mundo en ese partido. “Si se trata de Roger, por supuesto que voy a estar emocionado de jugar ese partido, y por supuesto que es especial jugar contra él aquí en Nueva York por primera vez en nuestras carreras”, indicó el campeón de 2010 y 2013.