El ministro de Economía, Sergio Massa, brindó una extensa entrevista al periodista Luis Majul en el canal La Nación+. Allí reveló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzará “una investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand by de 2018” tomado durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, defendió la política de subsidios y negó que Cristina Kirchner vaya a tener “influencia” sobre él: “El presidente voy a ser yo”.



La investigación del FMI

Respecto de la investigación del FMI, el candidato de Unión por la Patria (UxP) adelantó que el organismo enviará a la Argentina una comisión que “hará una revisión sobre el 66 por ciento que analizó la Auditoría General de la Nación (AGN)” sobre el préstamo tomado por Macri “que no se usó para financiar hospitales, escuelas ni para resolver la inestabilidad económica sino para financiar el pago a fondos de inversión".

La revelación de este dato la hizo durante la entrevista por el canal LN+. Allí el ministro desmintió una y otra vez que la Argentina haya tomado nueva deuda con el FMI. “Reprogramó un acuerdo que había hecho Macri” y que “con eso renovó el funcionamiento del programa”.

Indicó que la Argentina tenía previsto para 2023 un pago de “12.360 mil millones de vencimiento de la deuda que tomó Macri” y explicó que la sequía afectó lo que el país pudo haber recaudado para cubrir el efecto de ese monto.

No habrá devaluación después del balotaje

Massa eiteró que él como titular del Palacio de Hacienda hizo una “autocrítica” tanto “por errores propios como ajenos” del Gobierno y enfatizó que su administración resistió tanto la devaluación del 100 por ciento que imponía el FMI como así también “bajar la inversión pública”.

Puntualizó que pese a la exigencia de dejar de gastar en obra pública, su administración decidió construir el gasoducto Néstor Kirchner. “Esa obra se financió con el Impuesto País y el Aporte Solidario” y el propio FMI lo elogió en un documento en el que destacó que Argentina decidió avanzar con ella para “cambiar la ecuación energética de la Argentina”.

Además, garantizó que “no va a haber una devaluación del peso después del balotaje porque hay establecido un acuerdo con el FMI que establece que el 15 de noviembre, antes del balotaje, empiece el crawl. El primer día de crawl es de 3 pesos. Para aquellos que especulan con el dólar futuro: 353 pesos” será el valor en que quedará el dólar oficial.



El levantamiento del "cepo" cambiario

El candidato de UxP sostuvo que, en su plan de gobierno, tiene previsto levantar las restricciones a la política cambiaria. “Al cepo lo voy a levantar cuando termine 2024 y tengamos la suficiente cantidad de reservas de dólares como para que el flujo del comercio sea libre”, adelantó.

“Para el año que viene hay un dato bueno, porque las exportaciones pueden ser muy buenas y hay un bajo nivel de vencimiento de deuda”, explicó.

La “influencia” de CFK

Por otra parte, Massa negó revelar cuáles serían los nombres de los ministros que lo acompañarían en un eventual gobierno. “Yo no reparto cargos como caramelos”, figuró. Eso sí, reiteró su iniciativa de “gobierno de unidad”.

-¿Cristina va a ser parte de tu gobierno? –preguntó el periodista.

-Cristina deja la función pública.

-Deja de ser senadora.

-No, deja de ser vicepresidenta, no es senadora y no va a tener cargos públicos.

-Pero va a tener mucha influencia.

-No, no… Te equivocás.

-¿Me decís que no se va a meter?

-En nada, como no se metió todo este año de trabajo mío en el ministerio.

En otro tramo de la entrevista, Majul le preguntó si él “pondría las manos en el fuego por Cristina”. Massa respondió: “Yo no tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie” y “creo que a la inocencia la definirá la Justicia”. “Hay que dejar que la Justicia genere o exonere” y “la misma tranquilidad la debe tener Macri en ‘parques eólicos’”, la causa que se le abrió cuando era presidente.

El futuro gabinete de gobierno

Si bien evitó dar nombres y cargos, mencionó como “gente muy valiosa que me gustaría tener en el equipo” a Graciela Ocaña, Juan Manuel Urtubey. También “convocaría a los Pichetto y los Monzó de este mundo, sin miedo”.

Respecto de la participación del kircherismo en la campaña electoral, indicó que “cada uno hace campaña como quiere” y puntualizó que “la campaña se centralizó en mí”.

“Le está pasando mucho a Milei con eso que dicen ‘Milei al gobierno y Macri al poder’. O que Milei va a ser un títere de Macri. Nosotros no tenemos ese problema, el presidente voy a ser yo”, definió.

La “campaña del miedo”

Por otra parte, Massa negó también la supuesta “campaña del miedo” que se le endilga por informar sobre cuáles serían los efectos del plan económico de Javier Milei y Mauricio Macri.

Aclaró que la diferencia entre los valores sobre los pasajes en el transporte público fue un trabajo del Ministerio de Transporte y sostuvo que la intención de atribuírselos a él como candidato “es parte de la dinámica de construir demonios, todo el tiempo”.

De todos modos, defendió esa iniciativa que puso en claro cuánto costaría un pasaje sin subsidios porque “esclareció” los modelos que uno y otro candidato propone. En este punto defendió el control de precios en los combustibles porque “liberar el precio de la nafta sería destruir el precio de nuestra competitividad de nuestros comercios e industrias”.

“La gente sería más pobre si paga 1100 pesos el boleto de tren, 700 el colectivo u 800 el litro de nafta”, sentenció y sostuvo que, en caso de quedar al frente del próximo gobierno, bajará los subsidios “como lo hice con las tarifas de la luz”, es decir contemplando la situación de cada ciudadano.

“Los recortes de subsidios a la luz y al gas que plantea Milei representa que en la boleta de la casa de un jubilado la luz pase de 2400 promedio a 7 mil, y la de gas de un trabajador de Córdoba pase de 1600 a 4 mil”, ejemplificó.

Sin embargo, lo que UxP propone que “la quita de subsidios se haga gradualmente”. “El desafío es construir un país de desarrollo con inclusión y no uno solamente para 4 millones de persona” con mejor poder adquisitivo.

“En la lógica del liberemos todo hay 4 millones que quedan adentro y 41 millones que quedan afuera. Yo quiero un país con 45 millones de personas adentro”, recalcó. Massa recomendó a un sector del periodismo y de la sociedad “salir del microclima” y entender que, si se liberan los precios, “la gente no va a poder pagar 800 mangos de nafta”.

Las inversiones y el “plan platita”

Para remarcar las diferencias con Milei y Macri, aseguró que su posible gobierno no se regirá por ajustes, sino que “va a revaluar moneda sobre la base del aumento de exportaciones y del desarrollo de un programa que incluye la eliminación de impuestos internos a todas las empresas exportadoras, por el incremental de exportaciones”.

Es decir que la empresa que importe más pagará menos impuestos. “La pyme que hoy exporta 13.600 millones de dólares o más va a pagar cero de impuestos internos”, prometió.

“Los ciclos donde se termina devaluando la moneda o endeudándote de manera mega son ciclos que se repiten –explicó-. De la única manera que se resuelve esto es con un agresivo programa exportador, que además incluya un cambio en el sistema de trabajo de los embajadores.”

En otro tramo de la entrevista Massa también rechazó el supuesto “plan platita”, tal la denominación que un sector del periodismo le dio a la política de refuerzo de ingresos.

Según el candidato de UxP, cuando se habla de esta manera “se ignora que el programa de mejora de ingreso estaba previsto para mayo”, un mes después del acuerdo con el FMI y en momento en que “un gran tour de economistas argentinos” desfiló por el Fondo para recomendarle que no desembolse fondos en la Argentina.

Massa reconoció que después de las PASO el ministerio que él encabeza devaluó 20 por ciento la moneda cuando el FMI pedía un 100 por ciento y comparó qué haría LLA: “Cuando dicen ‘unificación cambiaria en un día’. Que la gente sepa que eso es 100 por ciento de devaluación”.

El conflicto entre Israel y Palestina

En materia de política internacional, Massa recordó que él fue “el primero en condenar el ataque terrorista de Hamás” en Israel, a diferencia de Javier Milei que ni siquiera fue al acto convocado por las entidades judías.

Calificó de “horrible” a la posición que tomó la Cancillería en ese tema y recalcó que “tengo una mirada distinta en materia de política exterior” y subrayo que esta se pondrá en marcha “el 10 de diciembre cuando asuma como presidente”.

“Fui el único que planteé en el debate (denominar) a Hamas como organización terrorista. Los demás candidatos no se pronunciaron”, se diferenció y recordó que él fue “el único candidato que se sacó fotos con los rehenes” que pudieron regresar al país.

El Poder Judicial

En materia judicial, el candidato de UxP remarcó que lo que a él le interesa es poner "la Justicia al servicio de la gente” y dijo “desconocer” los pormenores del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que se lleva a cabo en el Congreso.

“Eso sí, les pedí a los legisladores que no mezclaran con el proceso electoral”, dijo y evitó tomar partido sobre algo que “es un tema del Poder Legislativo”.

Planes sociales

Respecto de los planes sociales, Massa sostuvo que “desde el 1 de enero los planes sociales no están en el Ministerio de Desarrollo Social sino en el de Trabajo”, y aclaró que el decreto que prevé eso ya fue publicado.

“Lo que hagan los dirigentes es problema de ellos, yo lesestoy hablando a los beneficiarios de los programas”, dijo.