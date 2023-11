Central no se despoja de los complejos que tiene el equipo cuando juega de visitante y se privó ayer de colarse en la pelea por el título. El canaya no pudo marcar diferencias ante Barracas Central. Todo lo que hizo en ataque estuvo en el unipersonal de Jaminton Campaz y, claro, no alcanzó para ganar. En el segundo tiempo se lanzó a jugar en campo rival pero no logró generar una situación de gol, siquiera un remate al arco. El punto no fue suficiente para meterse en cuartos de final y ahora depende de otros resultados de la fecha para evitar perder su ubicación de clasificación a Copa Libertadores.

El fervor de Central por salir a ganar duró algunos minutos, los primeros del partido. Pero a medida de que Malcorra y Campaz no se implicaban en el juego el canaya fue perdiendo convicción y se alejó del arco de Barracas Central. El partido se jugó en general en campo de Central pero pocas veces el local llevó la pelota al área de Broun. Es que Sepúlveda fue bien controlado, tanto como el fondo local lo hizo con Campaz. Los intentos de Barracas fueron en general con centros que Quintana y Komar resolvieron en todos los casos. Estaba cómodo el canaya en el partido pero no asumía riesgos para ir por la victoria. Cervera y Oviedo quedaron muy solos arriba y no hicieron más que correr detrás de la pelota.

Campaz demoró más de media hora en llegar hasta el fondo con la pelota. En su primera corrida fue más rápido que todos y cuando lanzo el centro atrás no llegó nadie a empujar. En su segunda aparición quiso despejar Alvarez y no hizo más que meter la pelota en su propio arco. Sin patear al arco el canaya se puso en ventaja. Fue por accidente, más allá de que el colombiano propició el yerro del defensor local.

Pero cuando Central se esperaba por llevarse la diferencia al descanso, Barracas Central lo sorprendió de un lateral. La pelota la lanzó Sepúlveda al segundo palo e ingresó a la corrida Tolosa para definir alto con pie abierto antes de que pique la pelota. El empate era justo porque ninguno de los dos había hecho algo para merecer la victoria.

Los goles no despertaron a los equipos. El juego estuvo sin levantar vuelo en el segundo tiempo. Miguel Russo intentó cambiar la ofensiva con el ingreso de Martínez Dupuy. Pero el problema del canaya era posicional: no paraba las líneas en campo rival. Y no hubo una ocasión de gol para el canaya por más que tuvo más determinación para atacar. El problema es que solo cuando la pelota pasó por los pies de Campaz había posibilidades de hacer prosperar la jugada. Porque Malcorra se equivocó en las corridas de contragolpe que tuvo y no gravitó cuando tomó la pelota en las puertas del área rival. El único remate al arco fue de Rosane y lo desvió Broun al tiro de esquina. El final del partido mostró cierto confomismo en los canayas, aunque el empate lo aleja de la pelea por el título y pone en riesgo su clasificación a Copa Libertadores.

1 Barracas Central: Desábato; Mater, Capraro, Alvarez, Díaz; Tolosa, Tapia, Arce, Rosane; Domínguez, Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.

1 Central: Broun; Martínez, Komar, Quintana, Alan Rodríguez; O’Connor, Ortiz, Campaz; Malcorra; Oviedo, Cervera. DT: Miguel Russo.

Goles: PT: 42m Alvarez (B) en contra y 46m Tolosa (B),

Cambios: ST: Desde el inicio Sandez y Martínez Dupuy por Alan Rodríguez y Oviedo (C), 24m Susvielles por Sepúlveda (B), 26m Agüero por Martínez (C), 36m Cantero, Rodríguez y Laba por Arce, Mater y Domínguez (B), 39m Lo Celso por Cervera (C), 41m James por Tolosa (B) y 45m Bogado por Malcorra (C).

Arbitro: Luis Lobo Medina

Cancha: Huracán (local Barracas Central)

Expulsado: ST: 45m Rosane (B) por doble amonestación.