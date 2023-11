Tras la gran decepción de no poder conquistar el último fin de semana su séptima Copa Libertadores y de quedarse sin DT por la inmediata renuncia de Jorge Almirón, Boca Juniors visitará este miércoles a San Lorenzo, su histórica "bestia negra", por la Copa de la Liga, con la misión de reponerse y enfocarse en un nuevo objetivo ahora con Mariano Herrón al frente hasta fin de año.



El Ciclón está último en la Zona B con 11 puntos y una racha de 10 partidos sin ganar, ya que lo hizo por única vez en la primera fecha y luego empató ocho veces y perdió dos.



Su intención es aprovechar el bajón anímico de Boca, que perdió el sábado pasado la final de la Libertadores con Fluminense (2-1) en Río de Janeiro, luego se quedó sin entrenador y llegará al clásico en un escenario adverso.





No será la primera vez en los últimos tiempos que Boca asume su partido ante San Lorenzo en un contexto desfavorable: ya le pasó en 2021, también post-eliminación de la Libertadores, cuando tuvo que enfrentarlo con la reserva; luego en 2022 con DT interino (asumió Hugo Ibarra en reemplazo de Sebastián Battaglia); y este año cuando Almirón debutó con apenas dos días de entrenamiento.



Más allá del contexto, Boca necesita sacar un buen resultado para mejorar su imagen en el torneo doméstico, en el que tiene los mismos puntos que San Lorenzo, pero mejor saldo de goles.



El Xeneize necesita sumar para alimentar su objetivo de clasificarse para la Libertadores 2024; no obstante, la principal vía para intentar clasificarse al máximo torneo continental es la Copa Argentina, donde está en semifinales y se mediría con Estudiantes de La Plata el 22 de noviembre en el Mario Kempes de Córdoba. De ganarla, conseguirá el cupo que necesita para alimentar un nuevo sueño.



En cuanto a la formación del equipo, Herrón no tendrá al capitán Marcos Rojo por una lesión, tampoco al cuestionado colombiano Frank Fabra, ni a los juveniles Ezequiel Fernández y Vicente Taborda, con molestias físicas.



Boca apostará a un equipo con dos cambios con relación al que jugó la final del sábado: el uruguayo Marcelo Saracchi por Fabra y el colombiano Jorman Campuzano por "Equi" Fernández.



Por el lado de San Lorenzo, el DT Rubén Insúa esperará la recuperación de Agustín Giay y Jalil Elías para definir la formación, al tiempo que ensayó con Gonzalo Maroni (exBoca) en lugar del colombiano Carlos Sánchez, e Iván Leguizamón por Federico Girotti.



San Lorenzo intentará quedarse con el clásico una vez más y luego enfocarse en la Copa Argentina, ya que también está en semifinales, instancia en la que se medirá con Defensa y Justicia.



El encuentro, válido por la fecha 12, se jugará este miércoles a partir de las 19 (TV: TNT Sports) en el estadio Pedro Bidegain, ubicado en el barrio porteño de Bajo Flores.