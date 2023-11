El pastor evangélico y diputado provincial Walter Ghione se perfila para ocupar la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil en el futuro gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro. El referente religioso confió ayer que se debe ir a un “equilibrio entre el garantismo y el punitivismo”, aceptó la baja en la edad de imputabilidad "porque puede servir en un contexto dificil como el que estamos viviendo, auque no sirve para reinsertar a los jóvenes", y revalidó una de las consignas del próximo gobierno: la aprobación de la Ley de Narcomenudeo, con la cual la policía provincial podra perseguir a consumidores y pequeños vendedores de estupefacientes. "Estoy a favor de la Ley de Narcomenudeo porque vemos que en el barrio la gente sabe donde se vende la droga, donde esta el bunker pero no tiene respuestas rápidas del Estado porque los procesos federales son larguísimos y no se puede combatirlos. Por eso creo que la provincia tiene que tener esa herramienta" respondió el legislador a Rosario12

-Pero no le preocupa que sea esta policía la que la aplique con el nivel de corrupción que tiene la fuerza?

- Hoy esta es una fuerza policial que no tiene las herramientas para ejercer ese control y a veces termina llevando adelante actos de corrupción, pero cuando tengan la posibilidad de cortar ese accionar de la venta de drogas van a hacerlo. Y quien no lo haga quien no lo cumpla se deberá caerle con todo el peso de la ley", se sinceró Ghione.

El pastor evangélico explicó que "hemos acercado una propuesta de personas que podrían estar trabajando en el lugar”, comenzó el legislador, e indicó que se trata de “lugares calientes”. “Queremos reinsertar a estos chicos. No lo hacemos desde un lado de religión, sino desde un perfil social. Nunca nos creemos con superioridad”,

Ghione destacó que se debe lograr una “articulación sin despreciar los lugares de fe, que son tan importantes en los sectores más vulnerables”. “Entendemos que la espiritualidad es muy importante, más allá de la religión que uno practique. No es algo que se pueda descartar”, afirmó.

“Tenemos que ir a un equilibrio entre el garantismo y el punitivismo. Estos jóvenes tienen sus derechos vulnerados en muchos aspectos, pero también debemos resguardar a la gente. Hay que ayudarlos y avanzar en recuperarlos”, continuó.

Por otro lado, el posible director provincial de Justicia Penal Juvenil dijo que no ve “como una solución bajar la edad de imputabilidad, pero si hay consenso sobre ello habrá que ir hacia ese lugar”. Señaló también que “no ha traído mejores resultados, pero uno entiende que en una situación de urgencia se quiera hacer".

Cabe recordar que la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (DPJPJ), encargada de los jóvenes en conflicto con la ley penal, será ocupada por referentes del espacio político evangélico aunque aún no han definido los nombres.

Esta dirección dependiente del ministerio de Seguridad, que comandará Pablo Coccocioni, se encarga de ejecutar las resoluciones judiciales que involucran a adolescentes, entre 16 y 18 años de edad, presuntos infractores de la ley penal, encargándose de que el tránsito por los programas se desarrolle de forma digna y sea respetuosa de sus derechos.

Cuenta con Centros de Día, Programas de Libertad Asistida, Establecimientos Socioeducativos de Puertas Abiertas (ESPA), y los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ), que son institutos cerrados de alojamiento donde, según la web del gobierno provincial, se busca “mostrarles que existen otras alternativas de vida que son superadoras y beneficiosas para su futuro”.