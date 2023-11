Como cada año, la dramaturgia y sus diferentes expresiones tendrán su celebración en la provincia de Salta. Sucede que a partir de hoy y hasta el domingo 12 se llevará a cabo la Fiesta Provincial del Teatro.



Bajo el lema “Democracia Siempre” las y los amantes de las tablas serán testigos por cinco días de las novedades más llamativas del teatro independiente. Así, la ciudad de Salta será el epicentro donde 19 piezas buscarán representar a la provincia en la 38° Fiesta Nacional del Teatro 2024.

El jurado encargado de esa tarea estará conformado por Cecilia Sanmillán (por la Secretaría de Cultura de la provincia), Natacha Delgado (jurada nacional de Calificaciones del Instituto Nacional del Teatro, Región Centro) y Cristina Sánchez (por las y los participantes de la fiesta). “Para los elencos habrá, además, una instancia de encuentro y desmontajes a cargo de José Luis Valenzuela, que permitirá redimensionar las producciones en competencia bajo una mirada diversa y múltiple”, expusieron desde la organización.

(Imagen: gentileza INT.

Así, el evento al que podrán acceder los y las amantes de las grandes historias, estará comandado por Instituto Nacional del Teatro, a través de su representación en Salta y en cogestión con la Secretaría de Cultura de la provincia, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta.

En ese contexto, esta tarde, a las 17, se llevará a cabo el acto de apertura, en la Sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, ubicada en Caseros 460. Allí, se realizará un homenaje a Claudio García Bes y quedará inaugurada, en el hall, la muestra 40 años de Teatro y Democracia, que podrá visitarse hasta el último día de la Fiesta.

Por otra parte, el acto de cierre tendrá lugar el domingo 12 de noviembre a las 23.30 en la Sala Mecano de la Casa de la Cultura, donde se anunciarán los ganadores de la Fiesta.

Además, con un espíritu que promueve el acceso popular a las salas, la entrada tendrá un valor de $800, con una promoción especial de 2 x $1000, y la venta de tickets estará habilitada en las boleterías de cada sala, dos horas antes de cada función.

En este marco, Manuel Agüero, representante provincial del INT en Salta, aportó algunos detalles sobre este proyecto cultural de gran impacto que se abrirá a la comunidad con obras montadas para cada tipo de público.

Manuel Agûero (Imagen: gentileza Alfonso García).

-A partir de hoy la Fiesta ofrecerá espectáculos de narración oral, circo, tragicomedia. La heterogeneidad es propia del teatro, ¿qué aporta esa pluralidad al entramado social?

-Por supuesto. Una de las características del teatro local es su gran heterogeneidad, la cantidad de búsquedas estéticas y poéticas, así que yo creo que ahí reside un poco la riqueza de la actividad teatral local y además sumamos la actividad teatral del territorio provincial con grupalidades que se van a presentar en adhesión y también en competencia.

-El eje de los 40 años de democracia será central, con una muestra en el hall de la casa de la cultura y ya desde el lema de la Fiesta ¿cómo se vincula nuestro sistema de gobierno con el quehacer teatral y por qué se resalta esta efeméride?

-El teatro siempre ha sido una herramienta transformadora, un fuerte vínculo político siempre. Un ejemplo claro de ello es teatro abierto en los 80. Reitero, siempre ha sido un lugar donde se han reclamado derechos, donde se han construido nuevas aperturas a nuevos derechos. Así que estamos muy contentos por festejar 40 años. Eso también implica entender que no existiría teatro si no hay democracia, porque el sistema democrático nos permite que existan salas independientes, que las personas puedan conformar grupos libremente, que puedan expresarse libremente con las temáticas y de las formas que consideren.

La normalidad (Imagen: gentileza INT).

-El jurado de esta edición estará íntegramente conformado por mujeres, ¿este gesto intenta reparar, de algún modo, la desigualdad ante la lógica patriarcal que aún predomina en el mundo?

-El Instituto Nacional del Teatro viene trabajando desde hace ya mucho tiempo con perspectiva de género y siempre estamos pensando en generar espacios donde, en el caso de los jurados, si hay dos varones siempre tiene que haber una mujer y si hay dos mujeres tiene que haber un varón. Siempre estamos trabajando en pos de que eso pase. Y por supuesto, sí es verdad, es la primera vez que se da la historia de las fiestas provinciales de Salta que el jurado está conformado íntegramente por mujeres. Celebramos que esta situación se haya dado, pero no fue buscada, sino que se dio por las propuestas de los dos co-gestores y la propuesta de los grupos que seleccionaron a la tercera jurada fueron mujeres.

-Desde la dramaturgia, también se las podrá en foco, con piezas como "Heroínas" "Medea" o "Evita, la santa del Pueblo" ¿hay una historia teatral escrita por mujeres? ¿Cuáles son las características de las obras que protagonizarán en esta Fiesta?

-En realidad hay una gran variedad de propuestas estéticas y de temáticas en esta Fiesta. El teatro salteño se caracteriza precisamente por tener eso en su seno. Hay una diversidad en micropoéticas, de búsquedas, y dentro de eso encontramos un fuerte trabajo de directoras que avanzan sobre ese tema también, sobre derechos adquiridos por las mujeres y la visibilización de su rol en la política y en las estructuras sociales. Así que celebramos que eso pase y también celebramos que exista diversidad temática y de género en todas las producciones que se presentan en la fiesta.

Tango que me hiciste mal (Imagen: gentileza INT).

-Habrá además actividades organizadas por la ANDIS tendientes a la inclusión ¿cuál es el impacto que esto puede generar en las salas y los espectadores de Salta?

-Hay mucho trabajo por hacer, entendemos que este camino recién comienza. Es un camino de adquisición de derechos, de defensa de derechos adquiridos, y entendemos también que el camino de la democracia en el teatro implica comprender que para que todos y todas podamos disfrutar de las artes escénicas, también hay sectores que no lo pueden hacer si es que no adaptamos nuestros espacios, si no adaptamos nuestras producciones para que ellos también puedan disfrutar. Entonces, trabajar con ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, nos va a permitir empezar a comprender esa gran problemática y entiendo que todas las salas y muchos grupos están muy interesados también en avanzar en ese tema.

-Se llevará a cabo un encuentro del Plan Regional INTeriorizando Teatro NOA ¿qué pueden adelantar al respecto?

-El Plan Regional INTeriorizando el teatro nos ha permitido trabajar desde el año pasado, que tenía otro nombre, pero en definitiva lo que buscamos es acercarnos a los procesos creativos de las grupalidades del interior y colaborar y aportar en ese proceso y también de alguna manera visibilizar su actividad. Por eso para nosotros es importante que en este encuentro que vamos a tener las grupalidades van a contar un poco sus experiencias, cómo fueron trabajando con los capacitadores que llegaron a sus territorios y la interacción esa, y un poco poner en valor el hecho de que nuestro organismo los acompañe y también planificar, por qué no, para todo lo que va a ser el 2024.

-Este evento reunirá a los y las artistas con el público ¿Considera entonces que la riqueza del teatro reside en lo colectivo?

-Por supuesto, por eso, invitar a toda la gente que lee Página/12 a que se acerque a las salas teatrales, a que disfrute del teatro local, que valore, que aporte, que comparta, que disfrute, y que con una entrada popular de 800 pesos y una promoción de 2 por mil, pueda disfrutar de un catálogo de producción local que tiene mucho valor, porque es un arista muy importante, porque el teatro es un arte transformador, y por ello reside en él el valor colectivo de la producción artística. Así que, invitarles a que sean parte de esta gran fiesta.