La Conferencia Episcopal Argentina invitó este martes de manera oficial al papa Francisco al país. Así se decidió durante la 123º Asamblea Plenaria y acompañaron la propuesta con un breve mensaje explicando algunos argumentos.



“Reunidos en la Asamblea Plenaria de los obispos queremos expresarte nuestro deseo de que nos visites pronto”, comienza el texto que publicaron con el objetivo de que el papa visite por primera vez Argentina desde que fue elegido Pontífice.

En esa línea, la Conferencia Episcopal añadió: “A todos nos hará mucho bien tu cercanía y bendición en estos tiempos difíciles. Confiando en la posibilidad de que consideres concretar esta visita al país, te encomendamos a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina”.

Por su lado, el presidente de la CEA y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, manifestó el “profundo deseo” de la Iglesia argentina de que el Papa visite el país. En este sentido, vaticinó que ese encuentro “ayudará a sanar heridas, a crecer en el aprendizaje del diálogo y a renovar el espíritu misionero”.

A lo que añadió: “El profundo deseo que tenemos se traducirá sin duda en un encuentro muy esperado entre el pastor y su pueblo, nos ayudará a sanar heridas, a crecer en el aprendizaje del diálogo y a renovarnos en el espíritu misionero”.

La organización Familia Grande Hogar de Cristo, por su parte, también levantó la misma consigna. “Vení, Francisco, tu pueblo te espera”, publicaron en un video para promover la tan esperada visita después de 13 años.

El deseo del papa de viajar a Argentina

Algunas semanas atrás, el papa Francisco, de 86 años, expresó sus deseos de viajar a la Argentina. Lo dijo sintéticamente ante la pregunta de la Agencia Télam: “Sí, me gustaría ir”.

De todos modos, a pesar de esta afirmación, tal posibilidad no está confirmada y seguramente no habrá novedades hasta tanto no se conozcan los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial.

Esto se debe a que el escenario político no es ajeno a este tema. El libertario Javier Milei comenzó la campaña diciendo que el Pontífice era el “representante del maligno en la tierra” y tuvo que salir a aclarar, más tarde, sin pedir disculpas, que si es presidente, de todos modos, lo recibiría.

En tanto, eso mismo llevó a que el propio papa Francisco tuviera que aclarar en una entrevista que él no es comunista, tal como lo acusó el economista libertario y a hablar, en alguna ocasión de que “el Mesías es uno solo”, por lo que “los demás son todos payasos de mesianismo”.