La Cámara Nacional Electoral (CNE) oficializó las boletas de los candidatos a presidente compiten en el balotaje presidencial 2023 este domingo 19 de noviembre. Por un lado, Sergio Massa de Unión por la Patria y, por el otro, Javier Milei de La Libertad Avanza.



Las boletas oficiales del balotaje 2023

Unión por la Patria

Lista Celeste y Blanca: Sergio Massa - Agustín Rossi

La Libertad Avanza

Lista Libertad por Siempre: Javier Milei - Victoria Villarruel

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los 35.844.334 electores que figuran en el padrón general y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Cuánto se paga de multa por no votar

El Código Nacional Electoral establece en su artículo 125, en el apartado “faltas electorales”, que “se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta 60 días de la respectiva elección”.