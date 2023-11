“No es Milei lo que el país necesita, no creo que los problemas se solucionen con menos educación pública”. La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck se sumó en algún modo al No Milei durante una entrevista con Radio 2, aunque dijo sentirse "identificada con muchísimos rosarinos y rosarinas que sabemos qué es lo que no queremos hacer, pero aún no sabemos qué vamos a hacer el domingo 19”, en referencia al balotaje.

La concejala de la UCR, actualmente a cargo del Ejecutivo por la gira del intendente Javkin en el exterior, respondió: “Nuestro partido tomó una posición de neutralidad que comparto, las elecciones nos colocaron en tercer lugar. Apoyamos a Patricia Bullrich y debemos hacer una fuerte autocrítica. Vamos a ser la oposición a Massa o a Milei”.

Referente de la corriente Radicales Libres y aliada de Javkin, Schmuck dijo que quiere "un cambio profundo" y que pelea "por esto todos los días”, pero “no es Milei lo que el país necesita, no creo que los problemas se solucionen con menos educación pública”, citó de ejemplo.

La presidenta del Concejo se mostró autocrítica con el rol de la conducción de la Unión Cívica Radical: “Construyen un espacio político de varios partidos, en el que, además, el radicalismo es una de las fuerzas más importantes, y entre gallos y medianoche plantean un acuerdo con un sector político que nada tiene que ver con el radicalismo. Milei dijo barbaridades de Alfonsín que es nuestro líder. Cualquier opción es más digna para un radical”, valoró.

“El radicalismo tiene su cuota de responsabilidad, hay que hacerse cargo de este escenario, si no, somos todos comentaristas”, apuntó y sostuvo: “Nunca más el radicalismo tiene que prestarse a llevar un candidato no propio, aunque eso signifique no ganar elecciones”.