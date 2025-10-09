Miguel Angel Russo es el primer técnico de Boca que fallece mientras se encuentra en funciones. El hecho es inédito, nunca se dio en los ciento veinte años de historia xeneize y remite a otros antecedentes. El más importante (y el último caso antes de Russo) es el de Diego Maradona, quien estaba al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata cuando dejó de existir el 25 de noviembre de 2020, pero que al reiniciarse el fútbol en medio de la pandemia, había sido reemplazado por su asistente Sebastián Mendez.

Otros nombres de enorme resonancia futbolística como los de Osvaldo Zubeldía, Angel Labruna y José Omar Pastoriza, también dejaron de existir en ejercicio de sus cargos. Zubeldía murió el 17 de enero de 1982 mientras estaba en Colombia al frente de Nacional de Medellín. El entrenador que cambió el rumbo de Estudiantes de La Plata, tenía apenas 55 años de edad cuando un infarto fulminante lo abatió mientras hacía fila para apostar en las ventanillas del hipódromo de esa ciudad colombiana.

Pocos meses después, el 10 de septiembre de ese mismo año, River pasó por una situación similar cuando a raíz de un enfermedad que se le había detectado poco antes, falleció Vladislao Cap, quien había asumido la dirección técnica millonaria tras la salida de Alfredo Di Stéfano. En su reemplazo, se hizo cargo su asistente José Manuel Vázquez quien se alejó a principios de 1983, luego de haber quedado al margen en ambas competencias.

El 19 de septiembre de 1983, Angel Labruna estaba al frente de Argentinos Juniors y se internó para operarse de una hernia molesta. Era una intervención de rutina. Pero todo salió mal: su corazón no resistió la anestesia y los médicos no pudieron rescatarlo del paro cardíaco. La escena final resultó dramática: el deceso de Labruna no se dio delante de su esposa Ana ni de su hijo Omar sino de Ubaldo Matildo Fillol, quien jugaba por entonces en Argentinos y había ido a visitar al técnico sin imaginar que sería testigo directo de su partida inesperada, cuando le faltaban apenas nueve días para cumplir 64 años de edad. Uno de sus ayudantes de campo, Rodolfo Talamonti, sustituyó a Labruna durante tres meses hasta el final del Torneo Metropolitano de ese año.

El 2 de agosto de 2004, después de un partido ante Arsenal, la muerte sorprendió a José Omar Pastoriza cuando tenía 62 años y atravesaba su quinto ciclo como técnico de Independiente. El "Pato" padeció un infarto repentino mientras trataba de encaminar a su equipo que atravesaba un mal momento en el Torneo Apertura, del que no pudo zafar pese a que dos referentes como Daniel Bertoni y Pedro Damián Monzón se sucedieron en su reemplazo.

En el plano internacional, se recuerda el caso del escocés Jock Stein, quien fue el técnico del Celtic Glasgow en la recordada triple final intercontinental de 1967 ante Racing. El 10 de septiembre de 1985, mientras dirigía a la selección de su país a los 62 años, Stein tuvo un infarto masivo al término del partido ante Gales por las Eliminatorias para el Mundial de México. Sir Alex Ferguson tomó su puesto y condujo al equipo rumbo a la Copa de 1986.