"Si gana Javier Milei, los clubes de barrio desaparecen. No sólo porque desde lo discursivo no los ha mencionado en absoluto, sino que además, al estar directamente vinculados a lo social y al voluntariado popular, no tendrán ningún tipo de ayuda del Estado. Eso hace que sean insostenibles: por más voluntad que pongan los dirigentes, es necesario el acompañamiento estatal. La idea de Mauricio Macri, fiel ladero de Milei, son las sociedades anónimas deportivas, y la intencionalidad detrás es transformar a los clubes en un bien del mercado, cuando al mercado no le importa que los pibes estén en el club."

Quien habla así con BuenosAires/12 es Marina Lesci, intendenta interina del municipio de Lomas de Zamora. La abogada que desde el 10 de diciembre será sucedida por Federico Otermín integra la Mesa Nacional del Deporte que organizó la Confederación General del Trabajo. Esa mesa ya emitió un documento de apoyo a la candidatura de Sergio Massa. También trazó las bases para una política deportiva nacional, con la creación del Ministerio de Deportes como propuesta principal. Esa serie de reivindicaciones, confeccionadas entre cada uno de los representantes de las organizaciones de la comunidad deportiva que la conforman, fue acercada a Massa para un programa de gobierno.

En el documento emitido por la CGT, los actores destacaron que las jornadas llevadas a cabo por la Mesa Nacional del Deporte "reclaman al próximo gobierno que Argentina debe evolucionar sustancialmente su modelo deportivo con un horizonte a largo plazo", y que por eso "Sergio Massa debe ser presidente". Lesci le dice a este diario que el candidato a presidente de Unión por la Patria, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, "fueron los únicos que pusieron en su discurso a los clubes de barrio". La intendenta destaca el discurso de Massa en el club Obras Sanitarias, donde expresó que su intención es que "todos los bienes que se incauten al narcotráfico lo puedan disponer los clubes de barrio en toda la Argentina", y que envió al Congreso "una ley que le devuelve al Estado argentino los impuestos internos al alcohol, para que vaya 75 por ciento al Enard y 25 por ciento al fondo para obras en los clubes de barrio".

La Mesa Nacional del Deporte es conducida por Juan Pablo Brey, secretario de Deportes de la CGT. Con Fernando "Pato" Galmarini y Víctor Lupo como caras visibles, ambos ex secretarios de Deportes de la Nación, la estructura está conformada por todas las entidades que se vinculan con el deporte: gremios, organizaciones políticas, movimientos sociales, agrupaciones del sector civil, el Comité Olímpico Argentino, la Confederación Argentina del Deporte y deportistas de alto rendimiento, entre otras.

Lesci, además de ser intendenta, forma parte de la Mesa del Deporte por ser vicepresidenta de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, organismo cuya linea territorial se extiende en todo el país. Son siete mil los clubes los que la integran. Con su punto fuerte en la provincia de Buenos Aires, dado que fue creada en Avellaneda, la UCB cuenta con hitos importantes a lo largo de sus quince años de existencia, como la presentación de la Ley de Clubes de Barrio N°27.098/15, que todavía no fue reglamentada.

"Yo me crié en el club de mi barrio y fui presidenta durante trece años. Desde un principio integré la Mesa Nacional del Deporte, donde trabajamos por los clubes que no tienen filial propia y representatividad, que en la provincia de Buenos Aires son muchos. Hacemos fuerza para poner a las instituciones y a los clubes en agenda", le explica Lesci a este diario. Asegura que los clubes son "parte central y eje fundamental" del entramado social por su presencia territorial.

"Hay diferentes tipos de clubes, más grandes, más chicos, que cobran cuota social o no, pero hay clubes en todos lados. Es algo muy fuerte, porque el vecino o la vecina cercano a un club, pasó por allí en algún momento de su vida", desarrolla la intendenta, que remarca que el club "es un lugar de referencia y de organización comunitaria", debido a que contiene a los jóvenes, los adultos mayores y aleja a los jóvenes de la calle. Además, agrega que en los momentos de contingencias sociales graves, como inundaciones o pandemias, "los clubes juntan donaciones, alojan gente y vacunan a las personas", lo que representa "un rol social preponderante que, sin ayuda del Estado, se hace insostenible, como cuando estuvieron (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal".

En el mapa actual del gobierno nacional no existe una cartera dedicada exclusivamente a la actividad deportiva. El Ministerio de Turismo y Deporte, comandado por Matías Lammens, busca ser dividido por la Mesa Nacional de Deporte de la CGT. Lesci subraya que "el Turismo y el Deporte son incumbencias muy grandes que merecen estar separadas", y que "un ministerio propio permitirá ordenar las iniciativas y hacerlas más eficientes". Amplía la abogada: "Se trata de darle el rango que merecen. Esta es una mesa que surge en el marco de la CGT, y no podemos obviar que en el primer plan quinquenal de Juan Domingo Perón estaba el deporte como eje fundamental. Durante los dos primeros gobiernos de Perón, un tercio de toda la población argentina participaba en alguna actividad deportiva. Esa envergadura vale ministerio".



La intendenta recuerda que "durante el macrismo hubo una invisibilización absoluta, con la intención de transformar los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas". Para Lesci, ésa fue "una política pergeñada para que los clubes de barrio desaparezcan y con ello la reunión colectiva, la organización comunitaria y la organización social". Y sentencia: "Massa ha demostrado muchísimo interés en la asociación Nación-Provincia para poner al deporte en primera plana, de un modo responsable, inteligente y organizado. El camino es ese, y él debe ser presidente".

En la provincia de Buenos Aires, sede de una de las políticas deportivas más numerosas del país como los Juegos Bonaerenses, el deporte está enmarcado en el rango de Subsecretaría, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. La alcaldesa de Lomas de Zamora dice que "a nivel provincial puede replicarse el pedido que se ha hecho a nivel nacional", pero remarca que "eso se ordena de arriba para abajo, en efecto cascada". "El mejor ejemplo es la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Primero fue a nivel Nación, luego en Provincia, y después en los municipios como secretaría. La perspectiva deportiva es trascendental, porque cruza a todas las áreas de gobierno. Adultos mayores, personas con discapacidad, educación, lo social, lo popular, la economía, la obra y la inversión. También registran situaciones de violencia de género y abusos de la niñez", dice Lesci.

El documento formulado por la CGT hizo hincapié en potenciar la "comunidad deportiva organizada", mediante diversos ítems como el fortalecimiento de la educación física en niveles escolares y las competencias universitarias, el acceso para personas con discapacidad, el impulso del Programa Potenciar, la creación del Programa Nacional de Promotores Deportivos, el desarrollo del proyecto de Ley Fondo para el Deporte Social y Comunitario, la sanción de la Ley de Promoción de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte, la profundización del Programa Clubes en Obra, entre otros puntos que enaltecen "el valor del deporte como escuela de vida". Lesci señala que, para la provincia de Buenos Aires, contar con la comunidad deportiva organizada "traería muchísimos beneficios para el deporte", y que "eso llevaría a que el día de mañana haya más medallistas, más campeones bonaerenses y más representantes en torneos internacionales". Señala que "es muy virtuoso el material que hay", pero que "debe ordenarse mediante la organización del entramado deportivo".

La Mesa Nacional del Deporte, además, remarcó que persigue la implementación del bloque normativo que regula la actividad deportiva, como la Ley Nacional del Deporte N°20.655/74 y su modificación a la N°27.702/15, la Ley de Asignación Universal por Hijo en el Deporte N°27.201/15, la Ley de Clubes de Barrio N°27.098/15, y la Ley del ENARD N°26.573. La intendenta lomense dice a BuenosAires/12 que al haber leyes no reglamentadas, "éstas no especifican los puntos claves y quedan grises". "Sin la reglamentación no podés reclamar una tarifa. Se debe ordenar para que los principios que están regidos por las leyes tengan impacto en la práctica", explica Lesci.