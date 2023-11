El dirigente radical bahiense Fernando Roig afirma ante Buenos Aires/12 que "Milei es un límite" y su espacio va a "militar a Sergio Massa en defensa de la democracia". Si bien en los últimos días se pronunciaron figuras de la Unión Cívica Radical, a favor de Massa, las declaraciones contrastan con el silencio del PRO local y de sus pares radicales de otros distritos bonaerenses.

Este sector del radicalismo de Bahía Blanca fue el primero de toda la provincia de Buenos Aires en hacerlo de manera pública y por escrito, a través de la recientemente publicada “Carta Abierta al Afiliado Radical”.

El documento se dio a conocer por redes sociales y enseguida fue reproducido por medios locales. En ese plan militante que enunican sus autores, planean llevárselo en mano a cada afiliado del distrito.

Uno de sus impulsores es el alfonsinista Fernando Roig, de profesión odontólogo e hijo de un recordado dirigente, que también fue candidato a presidente del partido a nivel local, por una línea que entonces respondía al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Salió segundo detrás del oficialismo que se referencia en el senador electo y titular del Comité provincial, Maximiliano Abad.

“Desde entonces, respeté orgánicamente todas las decisiones. Hasta me banqué cuando vino Lilita Carrió y dijo que los candidatos de la sexta los iba a poner ella. Pero Milei no, es un límite”, afirma en diálogo con Buenos Aires/12, este dirigente que reconoce haber estado "incómodo" con la alianza sellada por su partido en aquella convención nacional de Gualeguaychú de 2015 que dio origen a Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

Para Roig el pronunciamiento es apenas la primera de una serie de acciones de militancia, “porque están en peligro la democracia y la república". "Nos quiere hacer retroceder, pero no 40 años sino 80”, afirma.

"¿Cómo podría un afiliado radical votar a Milei después de verlo repetir textualmente las palabras de Massera durante el debate presidencial?", se pregunta Roig. Y agrega: "Más aún la gente que por edad tuvo la oportunidad de militar a Raúl Alfonsín. No se puede votar eso por antiperonismo. No se puede seguir mirando hacia atrás, si Cristina Kirchner hizo tal cosa o dijo tal otra. Como nos decía Alfonsín, es hora de guardar las banderas partidarias y sacar a relucir las banderas argentinas”.

Embanderado en esa posición, el dirigente evalúa que ciertos sectores de su partido, especialmente los que todavía conservan acuerdos parlamentarios o bloques comunes con el PRO en distintos cuerpos legislativos, demorarán unos días más en pronunciarse, pero que ese pronunciamiento es inevitable. Así anticipa un aluvión de declaración para las últimas dos semanas de campaña donde vaticina a una dirigencia radical apoyando al abiertamente al candidato de Unión por la Patria.

“Hubo un llamado desde el PRO para reunirnos para fiscalizar para Milei”, cuenta aunque asegura que ni siquiera fue respondido. En Bahía Blanca, como en muchos distritos bonaerenses, el grueso de los fiscales de JxC los aporta(ba) el radicalismo.

Mirando el panorama bonaerense, pero también el mapa nacional, Roig señala que entre los radicales que ya se pronunciaron a favor de Massa en distintas localidades del país, se comparte el objetivo de un mapa dividido en “tres tercios”. Es decir, que los votos que optaron por Patrica Bullrich en la elección general se repartan en partes iguales entre Milei, Massa y blanco.

Agenda local

Roig acompañó, con ciertos reparos, la candidatura a intendenta de Lidia Moirano, a la vez que tiene buena relación con el intendente electo, el peronista Federico Susbielles. Confirma que, desde el domingo 22, “Liberman (N de la R: Oscar, el candidato a intendente del sector libertario) está guardado” y adjudica esa situación a "la confusión reinante", tanto en La Libertad Avanza como en sectores del PRO, a partir del denominado 'pacto de Acassusso' que implicó la entrega absoluta de la capaña de Milei hacia Mauricio Macri.

Como contó este medio eso también explicaría la cancelación de la visita del candidato al sur provincial, prevista para el martes pasado y supendida a último momento. "Estaban como locos, corriendo a comprar banderas argentinas", ríe, "porque ahora Milei hace la campaña que hacía Bullrich".

Por su conocimiento del escenario local y del perfil de los actores, no imagina a Liberman conduciendo a su bloque de 4 concejales, que puede ser decisivo en un legislativo de 20. “Lo que yo imagino es que el Pro los va a chupar y con esa mayoría artificial va a reclamar la presidencia del HCD. No corresponde, porque siempre la presidencia es de la fuerza del intendente, es una tradición, un acuerdo no escrito, pero los conozco y sé de qué son capaces”, señala.

La carta abierta

En la carta publicada esta semana esta firmada por un grupo de militantes de la Unión Cívica Radical que, según reconocen, en su gran mayoría trabajó para el triunfo de la fórmula integrada por Horacio Rodríguez Larreta - Gerardo Morales en las PASO, y luego del triunfo del tandem integraado por Patricia Bulrich y Luis Petri "respetaron el espacio al cual pertenecen, y acompañaron y militaron dicha fórmula".

"Respetamos la decisión de aquellos correligionarios que votarán en blanco o no votarán, pero disentimos con esas alternativas ya que creemos que las propuestas de Javier Milei harán retroceder la democracia que tanto costó consolidar", señalan en la misiva en la que advierten los "riesgos" representado por la figura del candidato de La Libertad Avanza.

"La máxima figura de nuestro partido, el Dr. Raúl Alfonsín, es atacada constantemente por el candidato libertario, como así también el conjunto de nuestros correligionarios injusta, vil y cobardemente injuriados por Milei. Su accionar es ahora visiblemente avalado por el sector macrista de JxC", advierten y afirman que "la toma de una postura específica no significa claudicar principios ni interferir en la vida partidaria". "Nos importa la historia y no podemos arriesgarnos a perder los logros y avances de estos 40 años de democracia", aseguran.



"Por eso apoyamos la fórmula Massa -Rossi, por considerar que es la alternativa electoral que más se acerca a nuestras aspiraciones democráticas y progresistas, fundamento del surgimiento de la UCR", señalan y concluyen diciendo que resulta "necesario contrarrestar la posibilidad de volver a modelos no inclusivos, totalitarios y antipopulares, promovidos por libertarios, que nada tienen que ver con el radicalismo y su historia".