Una maestra que estaba al frente de dos cursos en una escuela primaria de La Plata fue denunciada por la madre de un alumno por acoso sexual a través de las redes sociales.



Brenda, mamá de uno de los niños de 12 años, indicó a Télam que el caso fue caratulado como grooming al considerarse que hubo "acoso sexual por redes sociales". "De a poco va a hablando mi hijo, que es con quien arrancamos la denuncia, y hay posibilidad de que sea sometido a Cámara Gesell porque tenemos poca información y lo que pudimos juntar es a través de algunos mensajes que encontramos", señaló la mujer.



Según se detalla en la denuncia, asentada en la DDI de La Plata, la docente señalada, de 33 años, estaba al frente de dos cursos mixtos de sexto grado de la escuela N°58, ubicada en 18 y 71, con quienes, según han relatado los estudiantes, mantenía un vínculo "de mayor confianza que las otras maestras".



En la denuncia, la mujer expone que, alertada por otra madre, encontró conversaciones entre su hijo y la docente en el perfil de Instagram del niño y en la aplicación de mensajería WhatsApp donde la trataba como si "fuera su novia".



Además, expresó que por pedido de la maestra el niño había dejado de frecuentarse con una nena del otro grado porque ella estaba "celosa". La madre del niño también expuso que encontró imágenes en la papelera del celular donde se ve a la docente mostrando el escote y un tatuaje en el glúteo.



"Ella les pasó su número de celular y se comunicaba con todos", precisó la mujer y agregó que a su hijo le enseñó cómo "configurar el celular para que ya no tenga copia de seguridad, de manera que ahora no podemos recuperar conversaciones".



Tras el reclamo ante las autoridades de la escuela, la maestra fue separada de su cargo, y personal del gabinete psicopedagógico se puso a disposición de las familias y los estudiantes.



Esta tarde, las familias se juntarán en la puerta del colegio para difundir el caso y alertar sobre la situación a toda la comunidad educativa platense.



Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°18 y el Juzgado de Garantías N°2.