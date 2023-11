La temporada 2023/24 de la Liga de Vóleibol Argentina masculina se iniciará este jueves en el Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo, con la participación de 11 equipos y el regreso de Boca Juniors a la A1.



Boca, precisamente, uno de los que vuelve a la Liga, debutará mañana en el televisado (desde las 21, por TyC Sports) frente al local San Lorenzo, club sede del primer Tour del torneo de la Asociación de Clubes (ACLAV), que cumple 20 años.



Maximiliano Jaime, capitán de Boca, quien lució el pelo pintado de azul y amarillo, consideró que "es un orgullo y una alegría enorme jugar una Liga. Va a ser la primera para mí a los 30 años, es algo que tenía pendiente y representar a Boca no es menor. En el regreso de la institución, vamos por todo".



En la presentación del torneo, en el estadio Roberto Pando con los capitanes de todos los equipos, Manuel Quiroga -del local- aseguró que "es una alegría recibir a la élite del vóley del país en Boedo, por lo que significa este barrio para este club, en este estadio hermoso que es el Pando. Esperemos que sean cuatro días repletos de vóley, que estén llenas las tribunas, que muchos chicos se acerquen y empiecen a jugar al vóley, y que sirva para la competencia".



Recién llegado de los Juegos Panamericanos de Chile, donde Argentina logró la medalla de plata, el medallista olímpico Facundo Conte, que renovó por una temporada más con Ciudad Vóley, actual campeón de la Liga, expresó que "es una emoción increíble jugar la Liga de tu país. Yo me saqué las ganas a los 32 años. Es un juego y tenemos que vivirlo de esa manera, más allá de las rivalidades en la cancha".

El primer Tour se jugará en San Lorenzo. Imagen: Télam

El abanderado de la ceremonia de cierre de los Panamericanos agregó: "Estamos formando chicos, inspirando gente a que se acerque al deporte. Competimos para ganar pero les deseo a todos que hagamos un show increíble, y que estemos unidos para que la Liga se fortalezca cada vez más".



Mateo Bozikovich, de UPCN de San Juan, último subcampeón y máximo ganador de Ligas con 9 títulos, afirmó que "es un sentimiento muy lindo poder volver a representar a esta institución, una de las más grandes a nivel país y continental. Es un sacrificio grande el que hacemos todos los deportistas que estamos acá y siento orgullo. Esta Liga la voy a jugar por Alexis, pido un aplauso para él".



Todos recordaron a Alexis Nocenti, jugador de Policial de Formosa, que falleció de cáncer en octubre pasado a los 33 años. "Quiero recordar a un amigo, una persona súper querida por todos, ojalá donde esté tenga una pelota y una red cerca para hacer lo que más amaba", dijo Ignacio Bernasconi, armador de Defensores de Banfield.



Otro experimentado, Rodrigo Quiroga, de Obras de San Juan, apuntó que ahora está cumpliendo "otros roles, más afuera que adentro de la cancha como formador y dirigente, además de jugador, y es un gran desafío. Tenemos un promedio de edad de 18, 19 años en el equipo, hay muchos que jugarán su primera Liga".



Lucas Frontini, capitán y presidente de Monteros de Tucumán, agradeció a la dirigencia y a los clubes por una nueva temporada y consideró que "el mensaje de unidad va a seguir primando y el respeto de la competencia. Entre todos tenemos que hacer una gran Liga".



Pablo Urchevich, de Policial de Formosa, campeón del primer torneo de la temporada (la Supercopa), se mostró muy contento en su nuevo rol de capitán: "Les agradezco a todos y ojalá empecemos bien en estos cuatro días en San Lorenzo, a cancha llena".



Juan Ignacio Macció, de Once Unidos de Mar del Plata, aseguró que su club "apuesta a la formación. Buscamos recortar gastos porque no tenemos el presupuesto de otros equipos, pero se hicieron dos canchas nuevas y eso significa que hay 100 chicos más jugando al vóley. Es muy lindo saber que la Selección Argentina se nutre de jugadores de esta Liga".



Por último, Santiago Díaz Bolli, que en un año se recibirá de médico, dijo que "es un tremendo orgullo ser el capitán de River. La Liga va a ser una fiesta y ojalá les guste a todos".



La Liga comenzará mañana con los siguientes partidos, en San Lorenzo: a las 12, Defensores enfrentará a UPCN; a las 15, Once Unidos jugará ante Policial; a las 18, Ciudad contra Monteros; y a las 21 se medirán San Lorenzo-Boca. Los primeros tres encuentros los dará TyC Play y el último irá por la pantalla de TyC Sports.