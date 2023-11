De cara al balotaje del 19 de noviembre, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se manifestó en contra de la propuesta de La Libertad Avanza (LLA), encabezada por el ultraderechista Javier Milei, y llamó a votar por el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. Lo hizo desde la Casa de Gobierno, al hablar en la entrega de máquinas, herramientas y materiales a 29 emprendimientos productivos.

El mandatario salteño se ubicó así dentro de la propuesta de unidad nacional que viene impulsando el ministro de Economía de la Nación y pidió públicamente a la ciudadanía salteña el acompañamiento a la figura de Sergio Massa. En ese sentido, consideró que estas elecciones son las más importantes desde el retorno de la democracia en el país.

Aún así, y como es habitual en sus intervenciones públicas, Sáenz dio un discurso encolumnado en la exigencia de una verdadera federalización: "nunca fui ni seré delegado de ningún gobierno nacional, nunca vendrán a decirme de Buenos Aires qué es lo que tengo que hacer”, afirmó.

Pero ya con respecto a los modelos puestos en juego en esta elección, el gobernador aseguró que no va a permitir que se pierda "todo lo que ganamos con gestión". Y cuestionó en este sentido la propuesta de La Libertad Avanza de eliminar el sistema de coparticipación federal, constituido en ley en 1988, y que tiene como principal objetivo eliminar las asimetrías regionales que existen en Argentina. La ley 23.548, Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias, propone la distribución de lo recaudado en impuestos entre Nación, las provincias y los municipios. De cada 100 pesos que percibe el país por impuestos, 80 provienen de Nación, 15 de las provincias y 5 de los municipios.

"Las provincias del norte argentino dependen de la coparticipación federal y la coparticipación federal significa para nuestra provincia más del 70% de los ingresos", precisó Saénz, cuestionando las declaraciones públicas que realizó el presidenciable de LLA sobre el tema, que llegó al punto de que comparó la coparticipación con la violación a mujeres. "Si seguimos la propuesta de Milei nos vamos a quedar sin coparticipación federal", insistió el salteño, considerado amigo cercano de Massa.

Acto seguido Sáenz brindó ejemplos de cómo afectaría a la provincia la ausencia de un sistema de distribución federal de los ingresos: "de cuatro policías, vamos a poder pagar tres; de cuatro maestros, vamos a poder pagar tres; de cuatro enfermeros, vamos a poder pagar tres. Los intendentes no van a tener para pagar los sueldos”. El mandatario calificó como una "locura" la propuesta de Milei y aseguró que de llevarse a cabo se estaría "condenando a la pobreza a todo el norte argentino".

Seguidamente aseguró que serán "15 mil puestos de trabajo (los que) van a quedar en la calle si se para la obra pública como él manifiesta". El libertario había declarado que una de sus propuestas es bajar el gasto público en “15 puntos del PBI”, a partir de varios recortes, entre ellos en la obra pública, la eliminación de las transferencias a las provincias, los subsidios económicos (en luz, gas y transporte) y la privatización de las empresas públicas.

Asimismo, Sáenz se preguntó qué es lo que "puede llevar a un salteño votar a una persona que lo único que está diciendo es que le va a hacer daño". "Realmente no lo puedo entender", insistió, recordando que Milei también se manifestó en contra de la educación pública. "¿Ustedes se imaginan a nuestros chicos de los parajes con vouchers buscando a alguien que les enseñe?", cuestionó. "No conoce el país, no recorrió nuestra querida provincia ni el norte argentino", señaló.

En ese sentido, el gobernador llamó a la ciudadanía salteña a votar "por una Salta mejor", para que se comprenda que "no hay dos Argentinas", es decir, "una Argentina de primera y otra de segunda, sino que hay una sola Argentina que puede hacerse con un gobierno de unidad nacional". Al igual que el presidenciable de UxP, el salteño convocó a todos los sectores "sin pesar de dónde vienen, sino hacia dónde vamos". Por último, el mandatario salteño asumió el compromiso de hacer cumplir su palabra en un posible gobierno de Sergio Massa.

La provincia de Salta es una de las jurisdicciones donde mayor porcentaje obtuvo La Libertad Avanza. En las PASO logró el 49,4% de los votos, contra un 24,1% que consechó UxP. Si bien la diferencia en las elecciones generales disminuyó ostensiblemente, aún así la provincia siguió pintada de violeta. El 22 de octubre, LLA obtuvo un 40,40% (309.115 votos) contra un 37,61% (287.756 votos) de UxP.