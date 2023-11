El referente de la Izquierda Socialista y sindicalista, Rubén "Pollo" Sobrero, reforzó su posición respecto al balotaje y aseguró que, pese a que no le gusta la figura de Sergio Massa, lo va a votar para impedir que “un fascista como Javier Milei llega al Gobierno". Además, el dirigente ferroviario criticó al candidato libertario y advirtió por los riesgos que podría correr el país si gana el balotaje del 19 de noviembre.



Entrevistado por AM750, Sobrero aseguró que si bien no vio el debate entre Victoria Villarruel y Agustín Rossi, no le hace falta para saber lo que piensa la compañera de fórmula de Milei, ya que “lo tiene escrito en el programa de La Libertad Avanza”.

“La primera resolución que van a sacar es el indulto. Hay un video de Cecilia Pando. donde lo explican. Lo único bueno es que no lo ocultan", resaltó, y advirtió que "dicen que va a haber orden porque va a haber mucha gente en las calles y va a hacer falta las Fuerzas Armadas". "Por eso necesitan en indulto. Están diciendo que cuando salgas a protestar te van a hacer lo mismo que en 1976”, remarcó Sobrero.



Para Sobrero, Villarruel es “fascista” y “con el fascismo no se discute”. Por eso, si bien aclaró que para él “Massa es el hombre de la Embajada (de Estados Unidos)”, lo va a ir a votar porque no quiere que gane Milei.

“Yo soy de la Zona Oeste. En Palomar hubo un acto de LLA donde vino Villarruel. La gente de ahí era del barrio de la Fuerza Aérea. La consigna era ‘zurdos, los vamos a correr como en el 76’. Yo no voy a mirar para otro lado. Esto no significa que me guste Massa. Pero no voy a permitir que un fascista llegue al Gobierno”, sintetizó su postura.

De este modo, Sobrero se desmarcó de la posición de la excandidata a presidenta de su espacio, Myriam Bregman. Si bien la dirigente de izquierda consideró que Massa y Milei "no son lo mismo", luego su partido, el PTS, rechazó a votar al ultraderechista pero se negó a apoyar enfáticamente al candidato de Unión por la Patria.

Ahora, el dirigente de Izquierda Socialista afirmó que "no hay discusión" posible al respecto. "Al fascismo no se le discute. Yo voy a respetar a todos los compañeros. Voy a tratar de convencerlos. Igual en la base del Frente de Izquierda piensan como tiene que pensar la izquierda”, señaló Sobrero.

El duro enojo por las amenazas de bomba

Por otro lado, Sobrero se refirió en su rol de dirigente ferroviario a las nuevas, y reiteradas, amenazas de bomba en los trenes Urquiza, Roca, Belgrano y Sarmiento y cargó durísimo contra estos movimientos que buscan generar miedo en la sociedad y entorpecen el funcionamiento del transporte público.

“Me tienen los huevos inflados. Hace dos años también estuvieron jodiendo con los pibes en el colegio. Son una manga de hijos de puta. Porque no tiene nada que hacer. Lo único que hacen es joderle la vida a la gente. No se merece ningún análisis esto”, sostuvo.

Y añadió: “¿Saben lo que es desalojar toda la estación de Once? Porque por más de que sepas que son denuncias falsas, tenés un protocolo que seguir. Tenés que desalojar los trenes, la estación, parar en Caballito. La vez pasada también fue para las elecciones y fue bastante complicado”.