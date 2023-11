El tango no es inmune. Puede que en algún tiempo hubiera almas cándidas que pensaran que el tango no tenía nada que ver con la política (pese al extenso historial que prueba lo contrario), pero desde hace algunos años cualquier artista, cualquier gestor cultural vinculado al género sabe que la salud de la música que identifica a la Argentina en todo el mundo requiere del apoyo del Estado. Sea de los municipios (ahí están desde el macrismo en La Falda, Córdoba, hasta el kirchnerismo en Escobar), en las provincias (como el extenso programas de milongas itinerantes que desarrolla la provincia de Buenos Aires), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con los varios programas que le dedica) hasta, por supuesto, el Estado Nacional.

Es desde este sector donde ahora llega este jueves desde las 15 una jornada de Milonga abierta. Circuito de Tango por la Cultura en que distintas instituciones culturales de Nación y Ciudad unen fuerzas para celebrar el género y al mismo tiempo, reivindicar el lugar del Estado en la cultura nacional y su crecimiento.

Del Circuito de Tango por la Cultura formará parte el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151), el Centro Cultural Borges (Viamonte 525), la Casa Patria Grande (Carlos Pellegrini 1289), el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Perú 222) y el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo (Bolívar 65). En cada espacio habrá milonga, exhibiciones de baile, música en vivo y djs.

El CCK llevará su habitual Milonga Federal, Abierta, Atípica y Plural a la explanada. Allí habrá exhibiciones de Bruno Tombari y Rocío Lequío, de Nicolás Schell y Nair Schinca y de la Compañía del Estudio Dinzel. También sonarán la Orquesta Típica Pichuco, la Orquesta Típica Say No More –dirigida por Juan Pablo Gallardo, cuyas versiones de clásicos de Charly García pasaron recientemente por la TV Pública- y el Sexteto Mayor con Roxana Fontán. Además, ahí alternarán en las bandejas Mariano Romero y Mario Orlando. En diálogo con Página/12, Romero destacó que “en esta época la preservación cultural tiene que ser sostenida desde el Estado” y consideró un “honor” ser invitado a este mega evento. “Banco cualquier tipo de espacio que se abra para difundir y practicar el tango, no existen las competencias, las rivalidades ni las envidias en cuanto se abre un espacio de tango”, consideró.

También el Centro Cultural Borges, que cada domingo tiene intensa actividad dedicada al género (y a veces otros días también), presentará distintas intervenciones en sus espacios, proyección de cortos y videoclips en continuado, una clase magistral de Graciela Cabrera (que representa a la Asociación Tango Baile) e intervenciones performáticas a cargo de los bailarines Soledad Mangia y Nahuel Tortosa y el bandoneonista Joaquín Benítez Kitegroski, de la Compañía de Tango de la UNA y del Grupo Noestango.

Por su parte, la en Casa Patria Grande, de 20 a 23, tocarán el cuarteto Siempre Tango y el grupo Cachivache, además de parejas de baile y la musicalización de Valeria Buyatti. Este evento tiene el impulso adicional de la asociación de Milongas con Sentido Social (MiSeSo). Desde la agrupación (una de las dos que reúnen a los organizadores de milongas) declararon a este diario que “estamos en un momento crítico frente a las elecciones en las cuales se define el futuro de la Patria y la continuidad de la cultura” y agradecieron la invitación del Ministerio de Cultura de la Nación, que dirige Tristán Bauer.

En cuanto al Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, contará con la presencia de las agrupaciones Aguas Argentinas y Zasali a la parrilla, a partir de las 20. Y finalmente, el Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo llevará adelante desde las 20 la actividad Tango Abierto con la participación de los músicos Leonardo Pastore, Hernán Malagoli y la Orquesta Típica Villa Urquiza en vivo, además de la conducción de uno de los organizadores (y showmans) en ascenso del circuito, Martin Chili.