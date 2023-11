La reivindicación del terrorismo de Estado que hizo la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel, fue ampliamente criticada y repudiada por dirigentes políticos de distintas fuerzas, así como por víctimas de la dictadura y organismos de derechos humanos, que alertaron sobre la posibilidad de que un triunfo electoral de la fórmula encabezada por Javier Milei impulse la liberación de represores presos por delitos de lesa humanidad.

Las nuevas expresiones negacionistas de Villarruel fueron formuladas durante el debate de candidatos a vice, realizado el miércoles la noche en la señal TN. "Me llevo la preocupación de que si gana Milei, van a liberar a los genocidas", afirmó su adversario en el debate, Agustín Rossi, compañero de fórmula de Sergio Massa en Unión por la Patria. Durante la discusión, Rossi le preguntó a Villarruel si estaba de acuerdo con la liberación de represores juzgados, condenados y detenidos por crímenes cometidos durante la dictadura. Ella evitó contestar. "La respuesta era fácil: decir que no. Villarruel no quiso decirlo", destacó Rossi. "Si a 40 años de democracia volvemos a ver caminar por las calles al Tigre Acosta y a Alfredo Astiz, sería como volver a los años 90."

Durante el debate, Villarruel volvió a negar la existencia de 30 mil desaparecidos y reivindicó el rol que tuvo en la represión ilegal Juan Daniel Amelong, teniente coronel del Ejército que acumula cinco condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario. La filial en esa ciudad de la organización HIJOS recordó que Amelong fue encontrado responsable por la desaparición seguida de muerte de 20 personas, el homicidio agravado de otras 38, la privación ilegal y tormentos de 59, la sustracción y retención de nueve niños. "Su compromiso con la dictadura genocida fue tan grande que prestó una propiedad de su familia para ser utilizada como centro clandestino de detención, lugar donde se tiene comprobado que fueron asesinados decenas de jóvenes que luego fueron arrojados al mar en los famosos vuelos de la muerte", resaltó HIJOS.

"No podemos elegir a quienes defienden a los responsables de los peores delitos que puede cometer un ser humano: torturas, violaciones, desapariciones y robo de bebés. No debemos retroceder en materia de derechos humanos. Argentina es un ejemplo en el mundo y con orgullo tenemos que defender los avances que logramos en democracia", expresó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

También el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel criticó los dichos de Villarruel y los objetivos de la coalición que representa. "Milei y (el expresidente Mauricio) Macri quieren a los genocidas libres. No es negacionismo, es reivindicación del genocidio y los crímenes de lesa humanidad", apuntó.

Los repudios al discurso negacionista de Villarruel llegaron incluso desde dirigentes de Juntos por el Cambio, la alianza hoy dividida entre quienes apoyan a la ultraderecha y quienes rechazan el pacto de Mauricio Macri con Milei. El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, advirtió que "la democracia retornó hace 40 años gracias a un pacto social enorme que condenó los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, que no fueron 'excesos' y han sido juzgados y condenados". Milei y Villarruel suelen referirse al plan sistemático de secuestros, torturas y asesinatos orquestado por las Fuerzas Armadas como meros "excesos" en la represión de "la subversión".



Otro integrante de JxC que se sumó a las críticas fue Pablo Avelluto, ex ministro de Macri. Primero apuntó contra Patricia Bullrich, quien había elogiado el desempeño de Villarruel en el debate de vices. “Vergüenza”, fue la palabra que escribió en sus redes sociales para referirse al elogio de Bullrich. Después se explayó: “Yo no voto procesistas (...) No voto a la ultraderecha. Tengo convicciones".