La Justicia Federal ordenó el procesamiento, con prisión preventiva, de Ivo Rojnica, alias El Croata, y Federico Pulenta como responsables "en calidad de jefes" de una organización criminal para operaciones ilícitas con divisas, tanto en comercio exterior (exportaciones e importaciones) como en transferencias financieras hacia y desde el exterior (fuga de dólares y lavado de dinero).

El procesamiento fue dictado por el juez Federico Hernán Villena, titular del juzgado federal criminal y correccional número 1 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa que se les sigue en vinculación al financiamiento de operaciones de narcotráfico, donde además se detectó relaciones con el cartel de Sinaloa (México) en el caso investigado. Se trata de la misma organización que salió a la luz por los allanamientos a las "cuevas financieras" ordenados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en las últimas semanas previas a las elecciones presidenciales.

La investigación seguida bajo la órbita del juez Villena permitió detectar otros delitos financieros cometidos por la misma organización de Rojnica, más allá de los que reveló el seguimiento encabezado por la Aduana.

"Se constató que la organización investigada concretó, al menos, 4.763 transferencias de dinero por una suma de USD 348.196.900. Para ello, utilizaron diferentes sociedades, ocultando el origen ilícito de los fondos puestos en circulación en el mercado”, señala la resolución que acaba de firmar el juez federal Villena, la que define el procesamiento con prisión preventiva de Pulenta y Rojnica.



La misma resolución dicta el procesamiento, pero sin prisión preventiva, de un tercer integrante del clan Rojnica, Agustin Estrada Palomeque. En su caso, el delito que se le imputa es el previsto en el artículo 310 del Código penal, referido a la "intermediación financiera no autorizada", pero no el de jefe de asociación ilícita como en los dos anteriores. Rojnica y Pulenta, con todo, no están en la cárcel, ya que se les otorgó el derecho al arresto domiciliario.

Además, Villena trabó un embargo sobre los bienes de Rojnica por 100 mil millones de pesos, equivalente a unos 275 millones de dólares al tipo de cambio oficial, o a poco más de 100 millones de dólares al valor del "blue" que el propio Rojnica "aportaba a formar" operando como abastecedor mayorista de dólares físicos a las cuevas financieras.

Pulenta recibió un embargo sobre sus bienes idéntico al de Rojnica. En ámbitos judiciales, se señaló este jueves que "se trata del mayor embargo en la historia penal argentina". A esas medidas, se agregan los autos de procesamiento y embargos resueltos contra otros cuatro imputados, todos integrantes de la misma banda criminal financiera, con distinto grado de responsabilidad:

* Ignacio Ricard Demaría, con embargo trabado por $ 50.000 millones;

* Juan Pablo Angelillo, embargado en $ 50.000 millones;

* Claudio Szlaien, con embargo por $ 10.000 millones; y

* Agustín Estrada Palomeque, embargado en $ 1000 millones.

En su fallo, Villena presenta una extensa exposición de 387 páginas sobre cómo operaba la organización liderada por Pulenta y Rojnica. El grupo empresario tenía nexos en Uruguay y Paraguay, y sociedades creadas en este último país, Hong Kong y Estados Unidos.

“Pulenta, Rojnica y dos de sus empleados tomaban contacto con el dinero físico de los clientes e iniciaban el proceso de colocación y tránsito hasta el destino final en el extranjero y/o repatriaban fondos desde otros países”, describe el relato del magistrado de Lomas de Zamora.



El fallo señala en diversos pasajes cómo se vinculaban los imputados con sus contactos en el exterior para concretar las transferencias ilegales de fondos. En las páginas 299 y 300, por ejemplo, se lee:

"Continuando con el análisis de la documentación hallada en el marco del allanamiento dispuesto respecto del domicilio de la calle Peron N° 346 piso 7° B, habré de remarcar el sobre identificado como “4”, el cual contiene documentación que acredita el vínculo del investigado Rojnica con la sociedad extranjera Mudart Springs LLC. En este sentido, se advierten distintas transferencias realizadas por la referida compañía a través del banco PNC Bank, lo que da cuenta que la organización efectivamente utilizaba las sociedades creadas en el exterior para colocar dinero de origen ilícito en el mercado financiero".



A continuación, el informe judicial exhibe la copia de una página del resumen de cuenta de Mudart Springs LLC en el PNC Bank en la cual se contabilizan, en el período del 1° al 29 de enero de 2021, unas cuarenta operaciones de transferencias por cable (wire transfer), las mayores de usd 437.200, usd 299.000 y usd 281.250, pero otras, alrededor de quince, por 20.000 dólares o menos.

Se trata, vale recordarlo, de la misma organización que está bajo sospecha de haber planificado la suba del dólar blue en fechas tan sensibles como las dos semanas previas a las elecciones presidenciales, al tiempo que uno de los candidatos a la presidencia alentaba quemar los activos en pesos y pasarse al dólar, para evitar que sus activos fueran pulverizados. Aunque, en rigor, utilizaba una metáfora más escatológica para señalarlo.