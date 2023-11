Menos de un día después de que la Junta Electoral confirmara a Juan Ibarguren, de Juntos por el Cambio, como nuevo intendente electo de Pinamar, el intendente actual de ese distrito y jefe político de Ibarguren, el diputado nacional electo Martín Yeza, expresó su apoyo público a Javier Milei a través de la red social X, ex Twitter.

“Voy a votar a Javier Milei el domingo 19 y a colaborar con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo en el operativo de fiscalización para cuidar el voto de los argentinos. Hace 18 años puedo votar y nunca voté kirchnerismo, tendría que estar muy loco para votar lo que son hoy”, dice el texto.

El apoyo de Yeza al candidato macrilibertario era previsible, ya que responde a Cristian Ritondo, uno de los primeros en convalidar el pacto de Acassuso entre Macri y Milei, después de Bullrich. Las reacciones en la red confirman la sorpresa y disgusto de muchos de sus seguidores, probablemente también votantes de JxC, pero intransigentes con la extrema derecha y preocupados por el futuro de la democracia.

"Así que "defendes la República " votando a una reivindicadora de la dictadura?", "Qué pena que caigas en la extrema derecha y la reivindicación de la dictadura,, Martín", "Hubiera sido un buen dirigente en el futuro pero el m*crismo lo arruinó. De esto no se vuelve. No sé como no lo ven. Fue", "También tenés la opción del voto en blanco. Tu voto afirmativo hacia una dupla negacionista y antidemocrática es lo que a muchos nos resulta inexpliable", son algunas de las respuestas que cosechó.



La publicación de Yeza a favor de Milei se produjo apenas doce horas después de que la junta electoral, compuesta por el juez electoral Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Suprema Corte Sergio Torres y el camarista Roberto Lemos Arias, decidiera no hacer lugar al pedido de los apoderados de UxP de abrir 15 urnas, cuando la diferencia entre ambos candidatos, Ibarguren y Gregorio Estanga, era de apenas 19 votos.

Todo indica, afirman fuentes locales, que Yeza estaba esperando la resolución de su sucesión como intendente para oficializar el pronunciamiento, que tenía in péctore desde la semana anterior. Sin embargo, los apoderados de UxP preparan una apelación ante la cámara.

“Vamos a agotar todas las instancias judiciales; si se acepta el pedido de urnas el resultado es otro. Hay que ver la diferencia de votos reales en la apertura de urnas. Sabemos que es una certeza que hubo irregularidades y que tenemos más votos que no fueron llevados al pizarrón y al acta en el día de las elecciones”, declaró Estanga.

Más allá de los estilos y las preferencias personales de los dirigentes, la decisión unilateral e inconsulta de Macri de romper JxC expone las líneas que unen los distintos esquemas de poder y los condicionamientos que los sustenta. A modo de ejemplo, Ritondo tenía (¿tiene?) una excelente relación personal con Horacio Rodríguez Larreta, pero debió acudir al llamado de Macri y alinearse con Bullrich.

Todo al 19

Como ya publicó Buenos Aires/12, un elemento central del pacto de Acassuso es la capacidad de fiscalización y logística que JxC aportaría a la ínfima estructura libertaria, especialmente en los distritos que controla. Aunque el recambio de autoridades, donde ocurrirá, será recién el 10 de diciembre, es evidente que un intendente saliente tiene poca ascendencia sobre la tropa. Por eso Yeza necesitaba primero de la resolución de la junta para alinearse con Ritondo, Macri y Milei.

En el caso de Pinamar, el frente municipal está absolutamente fracturado. Este jueves, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar (STMP), que revista en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), conducido por Enrique Giménez, cumplió un mes de acampe frente a la sede de gobierno local, en la esquina céntrica de las avenidas Bunge y Shaw. Aunque el ministerio de Trabajo provincial ya tomó carta en el asunto, el Ejecutivo sigue realizando descuentos sobre los haberes de los trabajadores que se pliegan a las medidas de fuerza, que son la mayoría.

La respuesta de Yeza es intentar crear un sindicato paralelo, afín a sus intereses, que adhiera a la federación paralela que conduce Humberto Bertinat. Esa tarea recae sobre uno de sus funcionarios más cercanos, Daniel Rolón, quien llegó a ser secretario privado del intendente.

Rolón, que jugó contra Giménez por la conducción del STMP y perdió, será el encargado de coordinar el operativo de los municipales yezistas, a favor de Milei, para el balotaje. “Les pagan horas extras por fiscalizar y trabajar para la elección, con fondos del municipio”, denunció Giménez.

Pinamar integra la quinta sección electoral, tiene 45 mil habitantes y es el municipio de mayor crecimiento demográfico en los últimos años, en parte impulsado por familias que tenían casas de verano y decidieron mudarse ahí permanentemente a partir de la pandemia.

Es un caso único: fue creado como escisión de General Madariaga, no a pedido de sus habitantes, como Punta Indio respecto a Magdalena o Lezama respecto a Chascomús, sino por el gobernador de la dictadura cívico militar, Ibérico Saint Jean, para facilitar negocios inmobiliarios.