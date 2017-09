Un fiscal pidió que la Justicia condene a siete años y medio de prisión al futbolista Alexis Zárate por abuso sexual agravado con acceso carnal cometido en 2014 contra “Giu”, una joven de 22 años. El fiscal Guillermo Morlacchi consideró acreditado que el actual jugador del club Temperley forzó a la joven, “no le dio derecho a que eligiera si la joven quería tener sexo con él”, y advirtió que, tras el abuso, “la víctima sólo buscó justicia y nunca plata porque no es botinera”. El pedido del ministerio público fue algo menor al realizado por la querella de la joven, a cargo de Raquel Hermida Leyenda, que advirtió que Zárate “debe ser condenado por un abuso sexual porque eso repararía algo el daño moral y psicológico que le provocó a la victima”, y que debe ser detenido de manera inmediata luego de la sentencia, porque “libre es un peligro para la sociedad “.

Esta mañana, el defensor Gonzalo Falco realizará el alegato a favor de Zárate; luego, el Tribunal Oral Criminal 1 de Lomas de Zamora informará cuándo dictará el veredicto y la sentencia.

La abogada Hermida Leyenda, además, requirió que se abran causas paralelas para investigar por falso testimonio a cuatro personas. Por un lado, señaló que dos ex compañeros de club del futbolista, el actual delantero de Independiente Martín Benítez –que era novio de la víctima cuando ocurrió el abuso– y al entonces jugador de la cuarta división de ese club Nicolás Pérez. La querellante también requirió que la justicia investigue por posible falso testimonio a una amiga de los jugadores que ahora se desempeña en la policía pero en 2014 era empleada de un boliche al que concurrían los jugadores, y a un perito de parte que presentó la defensa de Zárate pero que, de acuerdo con la querella, no tenía habilitación ni título para ello.

La víctima, dijo la abogada Hermida Leyenda durante el alegato, “siempre fue con toda la verdad” y “buscó justicia, nunca pidió dinero para callar y no perjudicar a Zárate y al Club Independiente”. “Alexis Zarate debe ser condenado por un abuso sexual porque eso repararía algo el daño moral y psicológico que le provocó a la víctima”, advirtió.

El debate oral comenzó el lunes de esta semana, con el testimonio de la víctima, quien refirió al tribunal el abuso que sufrió por parte de Zárate el 16 de marzo de 2014. Para entonces, contó, ella llevaba dos años de relación “estable e ininterrumpida” con el futbolista Benítez, con quien había ido a bailar en compañía también de amigos. A la salida del boliche, Benítez y ella fueron al departamento de Zárate, en Wilde, para mantener relaciones sexuales, algo que hicieron “siempre con la puerta cerrada” y cuando no había otras personas en el departamento. Luego, contó la joven, se quedó dormida, vestida sólo con ropa interior; despertó cuando sintió que alguien la penetraba. “Ella no recuerda cuándo le corrieron la ropa interior, pero sí que segundos después de la penetración escuchó que le decían al oído ‘¿vos te cuidás?’”, alegó Hermida Leyenda, quien agregó que fue al escuchar esa voz cuando la joven comprendió que era Zárate y no su novio quien hablaba, y que Benítez estaba recostado de espaldas a ella. Al ver que se trataba de Zárate, la joven gritó “¿qué hacés?”.

La abogada recordó que “ella cuenta que forcejeó con Zárate y que comenzó a gritar más para que Benítez se despertara, pero que éste parecía seguir durmiendo, ya que no podía ver si tenía los ojos abiertos o no”. Zárate dejó la habitación mientras ella gritaba “¡me violaron!” y “zamarreó” a Benítez, que recién entonces despertó, reconstruyó Hermida Leyenda. Durante el debate, en cambio, Benítez declaró que llegó a ver a Zárate desnudo, y que su compañero, una vez que la joven se fue del departamento, le dijo “yo la miré y ella se dejó”.